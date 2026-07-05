सागर यूनिवर्सिटी के छात्र को पाकिस्तान से आ रहा था कॉल, घर में शादी से पहले कर ली खुदकुशी
सागर यूनिवर्सिटी के छात्र ने साइबर फ्रॉड से परेशान होकर की खुदकुशी, पाकिस्तान के नंबर से ऐंठे जा रहे थे रुपए.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 4:56 PM IST
सागर: बीना की छोटी बजरिया में स्थित लक्ष्मी लॉज के कमरे में हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के बीटेक छात्र ने आत्महत्या कर ली. छात्र अशोकनगर जिले के मुंगावली का रहने वाला था और बीटेक लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा था. परिजनों ने आरोप लगाया कि साइबर फ्रॉड और लोन एजेंटों के दबाव से परेशान होकर युवक ने ये कदम उठाया.
लॉज में ठहरा था युवक
लॉज मालिक राजू सोनकर ने बताया, "अमन प्रजापति, जिसकी उम्र 21 साल थी, कमरा नंबर 103 में ठहरा था. युवक को प्रयागराज की ट्रेन पकड़नी थी. ट्रेन के समय से पहले जब स्टाफ उसे उठाने गया, तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई. खिड़की से झांककर देखा तो युवक संदिग्ध अवस्था में था. इसके बाद डॉयल 112 और छोटी बजरिया पुलिस चौकी को सूचना दी गई.
वहीं, मोबाइल से परिवार को भी खबर पहुंचाई गई. घटना की सूचना के बाद परिवार बीना पहुंचा. बीना के छोटी बजरिया चौकी प्रभारी आर के जोरम ने बताया कि "पूरे मामले की जांच की जा रही है. परिजनों के बयान और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है."
सागर में कर रहा था पढ़ाई
अमन प्रजापति हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय में बीटेक अंतिम वर्ष का छात्र था और सागर के पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में रहता था. 2 जुलाई को वह बिना बताए अपने घर मुंगावली के लिए निकला था. इसके बाद वह न तो अपने घर पहुंचा और न ही सागर. परिवार ने सागर के गोपालगंज थाने में इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी.
पाकिस्तान के नंबर से ऐंठे जा रहे थे रुपए
मृतक अमन के बड़े भाई सुनील प्रजापति ने बताया, "पाकिस्तान के नंबर से कॉल कर उसके साथ जालसाजी की जा रही थी और उससे रुपये ऐंठे जा रहे थे. इसके अलावा लोन देने वाले एजेंट भी लगातार उसे परेशान कर रहे थे. यह सब जानकारी अमन के मोबाइल से मिली है." उन्होंने बताया कि "अमन ने कभी भी अपने परिवार को इस जालसाजी के बारे में नहीं बताया. अगर बताया होता, तो शायद आज वह हमारे बीच में होता."
7 जुलाई को बड़े भाई की थी शादी
अमन 4 भाइयों में सबसे छोटा था. जिसमें सबसे बड़ा भाई सुनील दूसरे नंबर पर देवकीनंदन, तीसरे नंबर पर प्रीतेश और सबसे छोटा अमन था. 7 जुलाई को अमन के भाई प्रीतेश की शादी होनी थी, जिसकी तैयारियां घर पर चल रही थी. ऐसे में अमन का यह कदम पूरे परिवार और गांव के लिए सदमे जैसा है.
दिसंबर 2025 से पाकिस्तान के नंबर से किया जा रहा था संपर्क
मृतक अमन प्रजापति के बड़े भाई सुनील प्रजापति ने बताया कि "2 जुलाई की सुबह अमन अपने घर में मोबाइल छोड़कर कहीं चला गया था. भाई को कई जगहों पर तलाश करने के बाद भी वह कहीं नहीं मिला, तो सागर के गोपालगंज थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था.
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वहीं, उसके मोबाइल में लगा मेन सिमकार्ड टूटा हुआ मिला, दूसरा सिमकार्ड जब मोबाइल में डालकर देखा, तो पता चला कि दिसंबर 2025 से पाकिस्तान के नंबर से संपर्क में आया है. वह अभी तक करीब 40 से 45 हजार रुपए दे चुका है. वह शायद तनाव में था, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं बताया. वह मानसिक रूप से इतना परेशान था कि पिछले 2 सेमेस्टर के वह एग्जाम भी नहीं दिया था."