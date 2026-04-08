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सागर की हर्षिता का ब्रेस्ट कैंसर पर रिसर्च, कीमोथेरेपी में नहीं होगा कोई साइड इफेक्ट

सागर यूनिवर्सिटी की हर्षिता सिंघई का ब्रेस्ट कैंसर पर रिसर्च, बनाया ऐसा ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो सीधे कैंसर कोशिकाओं पर करेगा काम.

SAGAR BREAST CANCER RESEARCH
सागर की हर्षिता का ब्रेस्ट कैंसर पर रिसर्च (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 5:28 PM IST

3 Min Read
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सागर: डाॅ हरीसिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर का फार्मेसी डिपार्टमेंट अपनी रिसर्च के लिए देश भर में मशहूर है. यहां की शोध छात्रा हर्षिता सिंघई ने स्तन कैंसर के इलाज के लिए ऐसा ड्रग डिलेवरी सिस्टम तैयार किया है, जो सीधे कैंसर कोशिकाओं पर काम करेगा. अब तक स्तन कैंसर के जो इलाज थे, वो कैंसर कोशिकाओं के साथ-साथ स्वस्थ कोशिकाओं और दूसरे अंगों को नुकसान पहुंचाते थे, कीमोथैरेपी तो पूरे शरीर में फैलकर कई सारे साइड इफेक्ट करती थी.

जिससे उबरने के लिए मरीजों को काफी लंबा समय लगता था, लेकिन हर्षिता की रिसर्च में स्तन कैंसर के इलाज के लिए तैयार किया गया ये ड्रग डिलेवरी सिस्टम कैंसर कोशिकाओं की पहचान कर वहीं काम करेगा और किसी तरह के साइड इफेक्ट नहीं होंगे. खास बात ये है कि हर्षिता को इस रिसर्च के लिए 41वीं एमपी यंग साइंटिस्ट कांग्रेस में फार्मास्युटिकल साइंसेज की कैटेगरी में पहला स्थान मिला है.

छात्रा हर्षिता और हैड ने दी जानकारी (ETV Bharat)

ब्रेस्ट कैंसर का सटीक और बिना साइड इफेक्ट के इलाज

सागर यूनिवर्सिटी के फार्मास्युटिकल साइंस डिपार्टमेंट की शोध छात्रा हर्षिता सिंघई ने अपनी रिसर्च "Stimuli Responsive Co-Loaded Liposomal Drug Delivery System for the Treatment of Breast Cancer" विषय पर की है. उनका यह इनोवेशन स्तन कैंसर (Breast Cancer) के लक्षित (Targeted) और प्रभावी (Effective) उपचार की दिशा में क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है.

SAGAR HARI SINGH GAUR UNIVERSITY
फार्मेसी हैड प्रो. डॉ उमेश के पाटिल के साथ छात्रा हर्षिता सिंघई (ETV Bharat)

ये रिसर्च 'स्टिमुलाई रिस्पॉन्सिव को-लोडेड लिपोसोमल ड्रग डिलीवरी सिस्टम' पर आधारित है. जिसे विशेष तौर पर ब्रेस्ट कैंसर (स्तन कैंसर) के इलाज के लिए विकसित किया गया है. कुल मिलाकर एक ऐसी 'ड्रग डिलीवरी सिस्टम' ( दवा वितरण प्रणाली) तैयार किया गया है, जो शरीर के स्वस्थ हिस्सों को नुकसान पहुंचाए बिना सीधे कैंसर कोशिकाओं पर हमला करता है. इससे इलाज न केवल अधिक प्रभावी होगा, बल्कि मरीजों पर इसके साइड-इफेक्ट्स भी कम से कम होते हैं.

सुरक्षित कवच में सीधे कैंसर कोशिकाओं तक पहुंचेगी दवा

हर्षिता सिंघई के गाइड और फार्मास्युटिकल्स डिपार्टमेंट के हैड प्रोफेसर डाॅ. उमेश के पाटिल बताते हैं कि "कैंसर के इलाज में उपयोग आने वाली पारंपरिक कीमोथेरेपी पूरे शरीर में फैलकर स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाती है. इसके कारण मरीजों में गंभीर साइड-इफेक्ट्स होते हैं. जिनसे उबरने में कई मरीजों को सालों लग जाते हैं, लेकिन हर्षिता द्वारा तैयार किया गया नया ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक गाइड की तरह काम करता है, जो दवा को सुरक्षित कवच (Liposome) में रखकर सीधे कैंसर ट्यूमर तक पहुंचाता है.

HARSHITA BREAST CANCER RESEARCH
सागर डाॅ हरीसिंह गौर यूनिवर्सिटी का फार्मेसी डिपार्टमेंट (ETV Bharat)

यह तकनीक कैंसर के खास संकेतों जैसे ऑक्सीजन की कमी (Hypoxia) को पहचानकर वहीं दवा रिलीज करती है, जहां पर कैंसर कोशिकाएं होती है. जिससे इलाज कहीं अधिक प्रभावी हो जाता है और मरीजों को कम से कम तकलीफ होती है."

हर्षिता को यंग साइंटिस्ट अवार्ड

मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (MPCST) की भोपाल में आयोजित 41वीं एमपी यंग साइंटिस्ट कांग्रेस में हर्षिता सिंघई के शोध को 'फार्मास्युटिकल साइंसेज' श्रेणी में प्रथम स्थान के साथ प्रतिष्ठित यंग साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया है. इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य युवा वैज्ञानिकों के उपयोगी शोध को प्रोत्साहित करना है. हर्षिता पवन कुमार सिंघई व मणि सिंघई की सुपुत्री हैं. अपनी इस सफलता को हर्षिता ने माता-पिता के आशीर्वाद, प्रो. संजय जैन, प्रो. उमेश के. पाटिल और असिस्टेंट प्रो. प्रशांत केशरवानी के कुशल मार्गदर्शन का परिणाम माना है.

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