तोतों की सोशल नेटवर्किंग! शाम ढलते ही यूनिवर्सिटी के पेड़ पर क्या करने आते हैं हजारों तोते, जानें रहस्य
सागर यूनिवर्सिटी के एक पेड़ पर लगता है तोतों का जमावड़ा, कम्यूनल रूस्टिंग से संवाद और सूचना का आदान प्रदान करते हैं तोते. रिपोर्ट-कपिल तिवारी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 1:41 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 2:02 PM IST
सागर: आमतौर पर आपने तोतों को पिजरें में अकेला देखा होगा, लेकिन ये जानकर अचरज होगा कि तोता अकेला रहने वाला पक्षी नहीं है, बल्कि एक सामाजिक पक्षी है और तोता समूह में रहना पसंद करता है. ये शाम होते ही अपने पसंदीदा पेड़ पर इकट्ठा होते हैं और उसी पेड़ पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अपने पसंदीदा साथी को चुनकर उसके साथ रहते हैं. ये बिल्कुल वैसा ही होता है, जैसा आजकल सोशल नेटवर्किंग में होता है. इतना ही नहीं, समूह में रहकर तोता एक दूसरे की सुरक्षा की भी फिक्र करते हैं.
प्राणीविज्ञानी इसे कम्युनिल रूस्टिंग का नाम देते हैं और जिस पेड़ पर तोते समूह में अपना बसेरा बनाते हैं, उसे सामूहिक बसेरा कहा जाता है. सागर यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में बने पीपल के पेड़ पर ये नजारा रोजाना शाम ढलते ही देखने मिलता है, जब झुंड बनाकर तोते अठखेलियां करते हुए पेड़ पर पहुंचते हैं और अपनी सोशल नेटवर्किंग बढ़ाने का काम करते हैं.
सागर यूनिवर्सिटी की खूबसूरत वादियों में नजारा
सागर यूनिवर्सिटी की बात करें, तो करीब 1400 एकड़ में ये यूनिवर्सिटी पहाड़ी पर बनी है. उच्च शिक्षा के साथ यहां का प्राकृतिक वातावरण काफी खुशनुमा रहता है. यहां के पेड़ हरियाली और खूबसूरती कमाल की होती है. आमतौर पर यहां भारी संख्या में पक्षी अपना बसेरा बनाते हैं. इसी कड़ी में यूनिवर्सिटी के गेस्टहाउस में लगे पीपल के पेड़ पर रोज शाम का नजारा देखने लायक होता है. जब सूरज ढलते ही मध्यम रोशनी में तोतों के झुंड इस पेड़ पर आने लगते हैं और तोतों का कलरव गूंजने लगता है. पेड़ के चारों तरफ हवाई गोते लगाते हुए इन तोतों को देखकर देखने वालों का मन खुश हो जाता है और इस नजारे को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं.
20 साल से पेड़ पर जुट रहे हजारों तोते
गेस्ट हाउस के कर्मचारी संदीप तिवारी बताते हैं कि, ''ये नजारा रोज शाम को देखने मिलता है और ये पेड़ तोतों के बसेरा है. यहां काफी संख्या में शाम के वक्त तोते आते हैं और ये नजारा देखने के लिए लोग भी आते हैं.'' यूनिवर्सिटी के आडिट विभाग के कर्मचारी मनीष गौतम रोजाना ये नजारा देखकर ही घर जाते हैं. उनका कहना है कि, ''गर्मी के मौसम में यहां शाम के वक्त हजारों की संख्या में तोते नजर आते हैं. मैं यहां करीब 30 साल से ज्यादा समय से नौकरी कर रहा हूं और पिछले 15-20 साल से ये नजारा रोज देख रहा हूं. गर्मी के मौसम में तो इनकी तादाद काफी बढ़ जाती है. ठंड और बरसात के मौसम में 5 से 6 बजे के बीच आते हैं. ये हमारे गौर साहब की बनायी यूनिवर्सिटी के प्राकृतिक वातावरण और चारों तरफ हरियाली का कमाल है.''
प्राणीविज्ञानी कहते हैं इसे कम्युनल रूस्टिंग
तोतों की इस एक्टिविटी को प्राणी विज्ञान की भाषा में कम्युनल रूस्ट या सामूहिक बसेरा कहा जाता है. जब तोते शाम के वक्त एक साथ किसी बड़े पेड़ को अपना बसेरा बनाते हैं. तोते सामाजिक तौर पर मिलकर अपनी रात बिताते हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कम्युनल रूस्टिंग (Communal Roosting) कहा जाता है. जिसमें सैकड़ों और हजारों तोते रात के वक्त आराम करने के लिए हमेशा किसी तय और खास पेड़ पर इकट्ठा होते हैं. तोतों के इस व्यवहार को सोशल नेटवर्किंग की तरह माना जाता है.
यहां तोते एक दूसरे से सोशल नेटवर्किंग की तरह जानकारी और सूचना साझा करते हैं. एक दूसरे को भोजन की उपलब्धता के बारे में बताते हैं और आपस में संवाद करते हैं. इसके साथ ही अपने पसंदीदा पार्टनर की तलाश भी तोते कम्युनल रूस्टिंग के दौरान ही करते हैं. इसके अलावा समूह में रहकर एक दूसरे की सुरक्षा के लिए मदद करते हैं. किसी शिकारी से मुकाबला या उसके आने जाने की सूचना भी तोते एक दूसरे को प्रदान करते हैं.
पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही पेड़ पर बनाते हैं बसेरा
प्राणीविज्ञानी डाॅ. मनीष जैन बताते हैं कि, ''तोते एक सामाजिक पक्षी होते हैं और उनकी आदत होती है कि ये शाम होते ही किसी पेड़ पर समूह में पहुंचते हैं और वहीं सामाजिक तौर पर रात्रि विश्राम करते हैं. एक साथ रहने का फायदा सबसे बड़ा सुरक्षा से जुड़े होता है और शिकारी से बचने में ये तरीका मददगार होता है. कई बार ये भोजन की उपलब्धता के आधार पर भी पेड़ का चयन करते हैं. ये पीढ़ी दर पीढ़ी सिलसिला चलता रहता है और सुबह जब उड़ जाते हैं, तो शाम को फिर सामूहिक रूप से वापिस आकर उस जगह को अपना बसेरा बनाते हैं. इसे विज्ञान की भाषा में कम्युनल रूस्टिंग कहा जाता है.
आप दक्षिण अमेरिका तरफ जाएंगे, तो वहां पर इन्हें रूस्टर की कहा जाता है और इसकी वजह इनका सामाजिक व्यवहार ही होता है. सामाजिक तौर पर इनके इस व्यवहार को सोशल नेटवर्किंग की तरह देखा जाता है. ये यहां पर आपस में संवाद करते हैं और अपने पसंदीदा साथी की तलाश भी करते हैं, यहीं पर प्रजनन भी करते हैं. आज शहरीकरण के कारण ये शहर के आसपास घने पेड़ की तलाश करते हैं और तलाश पूरी हो जाने पर ये उस जगह पर हमेशा रहना पसंद करते हैं. तोते आपको शायद ही कहीं अकेले मिलेंगे. ये झुंड में रहकर एक दूसरे की देखभाल करते हैं और एक दूसरे की सुरक्षा में मददगार होते हैं.''