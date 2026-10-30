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तोतों की सोशल नेटवर्किंग! शाम ढलते ही यूनिवर्सिटी के पेड़ पर क्या करने आते हैं हजारों तोते, जानें रहस्य

तोतों की सोशल नेटवर्किंग! ( ETV Bharat )

सागर: आमतौर पर आपने तोतों को पिजरें में अकेला देखा होगा, लेकिन ये जानकर अचरज होगा कि तोता अकेला रहने वाला पक्षी नहीं है, बल्कि एक सामाजिक पक्षी है और तोता समूह में रहना पसंद करता है. ये शाम होते ही अपने पसंदीदा पेड़ पर इकट्ठा होते हैं और उसी पेड़ पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अपने पसंदीदा साथी को चुनकर उसके साथ रहते हैं. ये बिल्कुल वैसा ही होता है, जैसा आजकल सोशल नेटवर्किंग में होता है. इतना ही नहीं, समूह में रहकर तोता एक दूसरे की सुरक्षा की भी फिक्र करते हैं.

प्राणीविज्ञानी इसे कम्युनिल रूस्टिंग का नाम देते हैं और जिस पेड़ पर तोते समूह में अपना बसेरा बनाते हैं, उसे सामूहिक बसेरा कहा जाता है. सागर यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में बने पीपल के पेड़ पर ये नजारा रोजाना शाम ढलते ही देखने मिलता है, जब झुंड बनाकर तोते अठखेलियां करते हुए पेड़ पर पहुंचते हैं और अपनी सोशल नेटवर्किंग बढ़ाने का काम करते हैं.