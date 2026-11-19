बुखार हो या सर्दी-जुकाम, मध्य प्रदेश में 70% लोग खुद के डॉक्टर, इंडियन्स की आदत पर तगड़ी रिसर्च
सागर यूनिवर्सिटी और अमेरिकी प्रोफेसर की रिसर्च, देश में डॉक्टर की सलाह के बिना दवा खाने वालों की बढ़ी संख्या, बीमारियों का बढ़ा खतरा. रिपोर्ट-कपिल तिवारी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 5:12 PM IST
सागर: भारत में ये आम बात है कि बुखार और सर्दी जुकाम जैसी कोई हल्की फुल्की बीमारी हो, तो लोग मेडिकल स्टोर पर जाकर खुद या मेडिकल संचालक की बताई दवा लेकर खा लेते हैं. ये आदत देश के हर प्रांत और हर शहर यहां तक कस्बों में देखने मिलती है. गांव में तो छोटी मोटी दवाएं किराना दुकान पर ही मिल जाती है. सागर यूनिवर्सिटी के मानव विज्ञान विभाग के प्रोफेसर और दो अमेरिकी प्रोफेसर ने मिलकर भारतीयों की आदत पर शोध अध्ययन किया है. जिसमें करीब 26 साल के आंकड़ों पर किए अध्ययन में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. इसमें सामने आया है कि कोरोना महामारी के बाद भारतीयों की ये आदत बढ़ गयी है. देश के राज्यों में तेलंगाना में सबसे ज्यादा लोग सेल्फ मेडिकेशन का सहारा लेते हैं.
केरल में ये आदत सबसे कम है. वहीं, शहरों में लुधियाना में सबसे ज्यादा और बेहरामपुर में सबसे कम ये आदत पायी गयी है. इसकी बड़ी वजह ये है कि सरकार द्वारा कोई सख्त नियम और कानून नहीं बनाए हैं. इसके नुकसान मानव स्वास्थ्य पर देखने मिलते हैं. इसकी वजह से गंभीर बीमारियों का पता काफी देर से चलता है, दूसरा एंटीबायोटिक दवा इस तरह से लेने से शरीर इन दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है. हालांकि भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में इसकी वजह अस्पतालों और डाक्टरों की कमी के कारण मजबूरी भी हो सकती है. लेकिन सरकार को गंभीरता से विचार करना जरूरी है.
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सागर यूनिवर्सिटी और अमेरिकी वैज्ञानिकों का शोध अध्ययन
डाॅ. हरीसिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर के मानव विज्ञान विभाग के प्रो. डाॅ. राजेश गौतम ने टार्लेटन स्टेट यूनिवर्सिटी टेक्सास की डाॅ. सुबी गांधी और मोंटक्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी न्यूजर्सी के याम लिंबू के साथ रिसर्च स्टडी की है. इसमें भारत में 1998 से लेकर 2024 के दौरान की गयी करीब 4000 रिसर्च को इकट्ठा किया गया. उन तमाम रिसर्च की समीक्षा के बाद 145 रिसर्च के आंकड़ों और शोध के आधार पर ये अध्ययन किया गया है.
डॉक्टर की सलाह के बिना दवा खा रहे लोग
प्रो. डाॅ राजेश गौतम ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहते हैं कि, ''भारतीयों की सेल्फ मेडिकेशन की आदत का जब हमने अध्ययन किया, तो पाया कि भारत में लोग बिना डाॅक्टर की सलाह के काफी ज्यादा दवा लेते हैं. इस आदत को रोकने के लिए सरकार ने कोई सख्त कानून या नियम नहीं बनाया है कि कौन सी दवा आपको बिना डाॅक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी और कौन सी दवा आपको डाॅक्टर की पर्ची के बिना मिल जाएगी. हालांकि भारत सरकार के ड्रग और कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है, लेकिन उस पर सख्ती से पालन नहीं होता है. डिपार्टमेंट कौन सी दवा डाॅक्टर की सलाह से ले सकते हैं, ये तो सूची जारी करता है. लेकिन कौन सी दवा नही ले सकते हैं, इसकी सूची जारी नहीं करता.
इसका फायदा दवा विक्रेता जमकर उठाते हैं. इस आदत से मानव स्वास्थ्य को काफी नुकसान होता है. बड़ी बीमारियों का उचित समय पर पता नहीं लगता. एंटीबाॅयोटिक दवाएं बिना डॉक्टर की सलाह के कम मात्रा में, अनावश्यक रूप से या सही एंटीबाॅयोटिक ना लेने से शरीर के अंदर इन दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाती है. इन हालातों में गंभीर बीमारियों का इलाज मुश्किल हो जाता है. अगर इसके फायदे देखें, तो भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में डाॅक्टरों की कमी के चलते ग्रामीण इलाकों में जहां अस्पताल और डाॅक्टर नहीं है, उनकी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज हो जाता है.''
रिसर्च में आए चिंताजनक आंकड़े
डाॅ. राजेश गौतम बताते हैं कि, ''हम लोगों ने इस रिसर्च के लिए भारत के अलग-अलग इलाकों में हुई रिसर्च, जो प्रकाशित हो चुकी थी ऐसी करीब 4000 रिसर्च में से 145 रिसर्च को अध्ययन के लिए उचित पाया. ये रिसर्च पेपर 1998 से लेकर 2024 तक प्रकाशित हुए हैं, इस आधार पर करीब 26 साल के आंकड़ों के आधार पर ये रिसर्च की गयी है. इनके आधार पर किए अध्ययन में हमने पाया कि कोविड से पहले, कोविड के दौरान और कोविड के बाद सेल्फ मेडिकेशन की आदत में इजाफा हुआ है.
कोविड के पहले 57%, कोविड के दौरान 61% और कोविड के बाद 63% लोगों मे सेल्फ मेडिकेशन की आदत पायी गयी है. इसी तरह अलग-अलग प्रांतों और शहरों में किए अध्ययन देखें, तो तेलंगाना में सबसे ज्यादा 77% लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और सबसे कम केरल में 29% करते हैं. मध्य प्रदेश में ये आदत 65 से 70% तक पायी गयी है. वहीं शहरों की बात करें, तो शहरों में लुधियाना में सबसे ज्यादा 86% और बेहरामपुर में सबसे कम 19% लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं.
केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों में हो बदलाव
डाॅ. राजेश गौतम बताते हैं कि, ''रिसर्च से निकले तथ्यों के आधार पर हमने भारत सरकार और तमाम राज्य सरकारों को इसकी रिपोर्ट भेजी है. हमने ये अध्ययन इसी बात को ध्यान रखकर किया है कि सरकार जो नीतियां बनाती है, उसमें मददगार साबित हों. हमारी कोशिश है कि दवाओं के संबंधित नीतियां बनाने वाले डिपार्टमेंट और एंजेसी के लिए इसके आंकड़े और तथ्य काम आएं. इस रिसर्च से सरकार को हेल्थ सिस्टम मजबूत करने में मदद मिलेगी. फिलहाल डाॅक्टर की सलाह ना लेने की बड़ी वजह डाॅक्टर की कमी, डाक्टर के पास मरीजों की अधिकता और हर जगह डाॅक्टर ना होने की उपलब्धता है. इसी वजह से सेल्फ मेडिकेशन बड़ा है.''