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बुखार हो या सर्दी-जुकाम, मध्य प्रदेश में 70% लोग खुद के डॉक्टर, इंडियन्स की आदत पर तगड़ी रिसर्च

मध्य प्रदेश में 70% लोग खुद के डॉक्टर ( ETV Bharat )

सागर: भारत में ये आम बात है कि बुखार और सर्दी जुकाम जैसी कोई हल्की फुल्की बीमारी हो, तो लोग मेडिकल स्टोर पर जाकर खुद या मेडिकल संचालक की बताई दवा लेकर खा लेते हैं. ये आदत देश के हर प्रांत और हर शहर यहां तक कस्बों में देखने मिलती है. गांव में तो छोटी मोटी दवाएं किराना दुकान पर ही मिल जाती है. सागर यूनिवर्सिटी के मानव विज्ञान विभाग के प्रोफेसर और दो अमेरिकी प्रोफेसर ने मिलकर भारतीयों की आदत पर शोध अध्ययन किया है. जिसमें करीब 26 साल के आंकड़ों पर किए अध्ययन में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. इसमें सामने आया है कि कोरोना महामारी के बाद भारतीयों की ये आदत बढ़ गयी है. देश के राज्यों में तेलंगाना में सबसे ज्यादा लोग सेल्फ मेडिकेशन का सहारा लेते हैं.

केरल में ये आदत सबसे कम है. वहीं, शहरों में लुधियाना में सबसे ज्यादा और बेहरामपुर में सबसे कम ये आदत पायी गयी है. इसकी बड़ी वजह ये है कि सरकार द्वारा कोई सख्त नियम और कानून नहीं बनाए हैं. इसके नुकसान मानव स्वास्थ्य पर देखने मिलते हैं. इसकी वजह से गंभीर बीमारियों का पता काफी देर से चलता है, दूसरा एंटीबायोटिक दवा इस तरह से लेने से शरीर इन दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है. हालांकि भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में इसकी वजह अस्पतालों और डाक्टरों की कमी के कारण मजबूरी भी हो सकती है. लेकिन सरकार को गंभीरता से विचार करना जरूरी है.