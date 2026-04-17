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केसर देगा लिवर को नई जिंदगी, सागर यूनिवर्सिटी में चूहों पर सफल रिसर्च के बाद बड़ी तैयारी

केसर (सेफ्रान) से हो सकता है लिवर सिरोसिस की गंभीर बीमारी का इलाज, सागर यूनिवर्सिटी, बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सटी की रिसर्च, सागर से कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

SAGAR LIVER CIRRHOSIS RESEARCH
केसर कर देगा लिवर सिरोसिस का इलाज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 8:27 PM IST

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Updated : April 17, 2026 at 8:57 PM IST

4 Min Read
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सागर: लिविर सिरोसिस इलाज के मामले में जटिल और एक तरह से जानलेवा बीमारी है. इस रोग के कारण लंबे समय तक सूजन, फाइब्रोसिस, रक्त वाहनियों में बदलाव और मेटाबाॅलिक असंतुलन के कारण लिवर की काम करने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित होती है. इसका कारण एंटी आक्सीडेंट रक्षा प्रणाली की विफलता ग्लाइकोलाइटिक एंजाइमों में गड़बड़ी होती है. ऐसे में डाॅ हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के जूलाॅजी विभाग की बाॅयोकेमेस्ट्री प्रयोगशाला में एक ऐसा पूर्व शोध छात्र देवब्रत दास और असिस्टेंट प्रोफेसर डाॅ राजकुमार कोइरी के मार्गदर्शन में हुआ है.

जिसने नैनो तकनीक के माध्यम से लिविर सिरोसिस के इलाज का नया रास्ता सुझाया है. खास बात ये है कि इसमें सागर यूनिवर्सिटी के अलावा, बनारस हिंदु यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों ने अहम भूमिका निभाई है.

प्रोफेसर राजकुमार कोइरी ने दी जानकारी (ETV Bharat)

ऐसी बीमारी जिसमें लिवर काम करना कर देता है बंद

लिवर सिरोसिस एक ऐसी बीमारी जिसमें लिवर में स्थायी घाव बन जाते हैं. एक तरह से लिवर अपनी क्षमता अनुसार काम करना बंद कर देता है. इसके कारण पाचनतंत्र प्रभावित होता है. शरीर में पहुंचे विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन नहीं होता है और लिवर की प्रोटीन बनाने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है. इस वजह से पैरों में सूजन, पेट में पानी भरना, पीलिया, थकान और ब्लीडिंग जैसी समस्याएं खड़ी हो जाती है.

पाचन तंत्र पर असर होने के कारण भूख की कमी, वजन कम होना, मांसपेशियां कमजोर होना और मतली जैसे लक्षण सामने आते हैं. पेट में तरल पदार्थ जमा होने से पेटदर्द की समस्या होती है. त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है. खुजली और रक्तवाहिकाएं जाल की तरह त्वचा पर उभर आती है. खून का थक्का जमाने वाले प्रोटीन का निर्माण प्रभावित से चोट लगने पर ब्लीडिंग काफी ज्यादा होती है. शरीर के विषाक्त पदार्थों के शरीर से बाहर ना होने के कारण भ्रम, एकाग्रता की कमी, बोलने में परेशानी जैसे लक्षण भी दिखते हैं.

SAGAR DR HARI SINGH GOUR UNIVERSITY
पूर्व शोध छात्र देवब्रत दास (ETV Bharat)

खास बात ये है कि लिवर सिरोसिस के लक्षण तब दिखाई देते हैं, जब ये गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है. लिवर सिरोसिस का प्रमुख कारण अत्याधिक मात्रा में शराब पीना और क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी है.

केसर (सेफ्रन) से मिले जैव सक्रिय यौगिक से इलाज

दरअसल, लिवर सिरोसिस की बात करें, तो इसका मुख्य कारण एंटी आक्सीडेंट रक्षा प्रणाली की विफलता और ग्लाइकोलाइटिक एंजाइमों में गड़बड़ी होती है. इन चुनौतियों को ध्यान रखते हुए रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने केसर (सैफ्रॉन) से प्राप्त जैव सक्रिय योगिक सैफ्रानन के साथ रूथेनियम डाइऑक्साइड (RuO₂) नैनो कण का उपयोग किया. जिसके संरचात्मक विश्लेषण में सिद्ध हुआ कि RuO₂ का एक सुव्यवस्थित रूटाइल क्रिस्टलीय चरण तैयार किया गया. जिसे XRD और FT-IR तकनीकों से प्रमाणित भी किया.

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डॉ. हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी (ETV Bharat)

हाई रिजाॅल्यूशन TEM विश्लेषण में 17-18 नैनोमीटर आकार के कण और 9.2 Å (Angstroms) की लैटिस स्पेसिंग पाई गयी, जो इसकी नैनोक्रिस्टलीय प्रकृति को दर्शाती है. कम्प्यूटेशनल अध्ययन से ये भी पता चला कि सैफ्रानन में उच्च जैव सक्रियता, कम बाइंडिंग एनर्जी और 2.57 Å की स्थिर हाइड्रोजन बांडिंग होती है, जो इसे प्रभावी जैविक लिगैंड बनाती है.

चूहों पर किया परीक्षण हुआ सफल

इस रिसर्च के प्रयोगशाला अध्ययन में सामान्य और सिरोटिक चूहों के लिवर सेंपल्स पर परीक्षण किया गया. जिसमें 24 घंटे तक रूथेनियम मैनो कॉम्पलेक्स के संपर्क में रखने के बाद एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम और ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम की गतिविधियों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया. ये परिणाम दर्शाते हैं कि ये नैनो तकनीक लिवर सिरोसिस से होने वाली जैव रासायनिक क्षति को प्रभावी रूप से संतुलित कर सकती है. यह रिसर्च नैनो टेक्नालाॅजी के बढ़ते महत्व को दर्शाता है. ये भी संकेत देता है कि भविष्य में लिवर जैसी जटिल बीमारियों के लिए नए और प्रभावी इलाज विकसित किए जा सकते हैं.

LIVER CIRRHOSIS SYMPTOMS
केसर के नैनो कण से लिवर सिरोसिस का इलाज (ETV Bharat)

शोध को मिली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता

इस रिसर्च की बात करें, तो ये रिसर्च नेचर पब्लिशिंग ग्रुप के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल Scientific Reports में प्रकाशित किया गया है. इस रिसर्च का शीर्षक “Synthesis, Characterisation, Computational Study, Amelioration of Ruthenium Kesar Nanoparticle, Antioxidant and Glycolytic Enzyme Activity Alterations in Cirrhotic Liver Extract" है.

Last Updated : April 17, 2026 at 8:57 PM IST

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