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बीमा के लालच में निकाल ली बच्चेदानी! बिलासपुर की 800 महिलाओं पर रिसर्च ने चौंकाया

बिलासपुर की 800 ग्रामीण और शहरी महिलाओं पर रिसर्च डॉ. हरीसिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सटी के मानवशास्त्र विभाग की रिसर्चर सुमन साहू ने प्रो.राजेश के. गौतम के निर्देशन में "Bio-social Determinants of Menopause and Hysterectomy: A Comparative Study among Rural and Urban Women of Bilaspur District, Chhattisgarh, India" विषय पर रिसर्च की है. उनकी रिसर्च को मौलिक, वैज्ञानिक तथा जैविक एवं चिकित्सीय मानवशास्त्र, विशेषकर महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाला माना गया. फिलहाल सुमन साहू भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) रोहतक में मानवमिति विशेषज्ञ (Anthropometrist) पर पदस्थ हैं.

हिस्टेरेक्टॉमी के मामले शहरों में ज्यादा पाए गए हैं. हिस्टेरेक्टॉमी का सबसे बड़ा कारण अत्याधिक रक्तस्त्राव पाया गया है, ऐसी महिलाएं 87% पायी गयी. दूसरा बड़ा कारण मासिक धर्म बार-बार आना पाया गया. ऐसी महिलाएं 47% पायी गयी. सामाजिक स्तर पर ये सामने आया कि ग्रामीण महिलाएं जहां इस मामले बात करने में असहज और शर्म महसूस करती है, तो शहरी महिलाएं मुखर हैं.

रिसर्च में Hysterectomy वाली मीडिया रिपोर्ट्स को सही पाया है और पता चला कि Hysterectomy में मिलने वाले सरकारी योजनाओं का लाभ और बीमा के लिए बड़े पैमाने पर निजी अस्पतालों में ये सर्जरी की गयी. इसके अलावा इस रिसर्च में ग्रामीण और शहरी महिलाओं में अलग-अलग तरह की समस्याएं सामने आयी. मेनोपाॅज की औसत आयु 47 वर्ष निकलकर आयी है.

सागर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2013-14 और 2017 में मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया था कि बड़े पैमाने पर हिस्टेरेक्टॉमी (Hysterectomy) यानि बच्चेदानी निकालने की सर्जरी जबरन की जा रही है. इन रिपोर्ट्स को आधार बनाते हुए सागर यूनिवर्सिटी के मानव विज्ञान विभाग की सुमन साहू ने बिलासपुर जिले की 800 शहरी और ग्रामीण महिलाओं को तीन वर्गों में बांटकर रिसर्च की. इस रिसर्च में उन्होंने मेनोपाज, प्री मेनोपाज और Hysterectomy करा चुकी महिलाओं से बातचीत की. जिसमें कई तरह के निष्कर्ष सामने आए हैं.

प्रो. राजेश के. गौतम मानवशास्त्र के क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक हैं. उन्होंने अमेरिका (USA) में पोस्ट-डॉक्टोरल रिसर्च की है. फिलहाल अलग-अलग देशों के रिसर्चर और संस्थानों के साथ सफल अंतरराष्ट्रीय शोध सहयोग के माध्यम से उच्च गुणवत्ता की रिसर्च कर रहे हैं. उनके निर्देशन में हो रही रिसर्च प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय शोध-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रही हैं. महिला स्वास्थ्य, जैविक मानवशास्त्र, जनजातीय अध्ययन, पोषण एवं जनसंख्या स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं.

सागर यूनिवर्सिटी की रिसर्च में खुलासा (ETV Bharat)

मेनोपॉज पर जानकारी और बातचीत का अभाव

रिसर्चर सुमन साहू बताती है कि, ''मेनोपाॅज को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं. सबसे बड़ी समस्या है कि मेनोपाॅज को लेकर महिलाएं बात नहीं कर पाती और ना ही अपनी समस्याओं को किसी से साझा करती हैं. इसी आधार पर इन महिलाओं पर रिसर्च की कि मेनोपाॅज की स्थिति में ग्रामीण और शहरी महिलाएं किस तरह की समस्याओं से गुजरती हैं. इसमें तीन तरह की महिलाओं पर अध्ययन किया है. जिसमें पेरिमेनोपॉज (Perimenopause) मेनोपॉज के पहले की स्थिति वाली महिलाएं, मेनोपाॅज वाली महिलाएं और ऐसी महिलाएं जिनकी हिस्टेरेक्टॉमी (Hysterectomy) से बच्चेदानी निकाल दी गयी है.

इस रिसर्च में ये निष्कर्ष सामने आये है कि मेनोपाॅज की औसत आयु 47 वर्ष निकलकर आयी है. ग्रामीण महिलाओं की तुलना में शहरी महिलाओं का वजन ज्यादा पाया गया. आर्थिक स्थिति के कारण ग्रामीण महिलाओं की अपेक्षा शहरी महिलाएं मेनोपाॅज को लेकर ज्यादा जानकारी और मेडिकल सुविधाएं हासिल करने में सक्षम हैं. वहीं हिस्टेरेक्टॉमी के मामले भी शहरों में ज्यादा पाए गए हैं.

बिलासपुर की 800 महिलाओं पर रिसर्च ने चौंकाया (ETV Bharat)

इसके अलावा मनोविज्ञान के पहलु से देखें, तो मेनोपाॅज वाली महिलाओं में चिड़चिड़ापन, भावुक ज्यादा होना, हाथ पैर दर्द होता है. हिस्टेरेक्टॉमी वाली महिलाओं पेट में भारीपन, कमजोरी और भूख कम होने लगती है. हिस्टेरेक्टॉमी का कारण माहवारी में ज्यादा रक्तस्त्राव निकलकर सामने आया है. रिसर्च में सामने आया है कि ग्रामीण इलाकों की अपेक्षा शहरी इलाकों में हिस्टेरेक्टॉमी ज्यादा है.

बीमा और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने निकाल दी बच्चेदानी (ETV Bharat)

ग्रामीण इलाकों में सामाजिक निष्कर्ष

रिसर्च के डायरेक्टर प्रो. राजेश के गौतम बताते हैं कि, ''सामाजिक स्तर पर जो निष्कर्ष आए हैं, वो ये है कि ग्रामीण महिलाओं को जानकारी का अभाव है. उनको स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता शहरी महिलाओं की अपेक्षा कम है. ग्रामीण महिलाएं शहरी महिलाओं के मामले में स्वास्थ्य की दृष्टि में पीछे हैं. ग्रामीण महिलाओं की लंबाई कम और वजन कम है. इससे पता चलता है कि आर्थिक सामाजिक स्तर पर ग्रामीण महिलाओं को अच्छा पोषण आहार नहीं मिल पाता है.

ग्रामीण महिलाएं शहरी क्षेत्र की महिलाएं मेनोपाॅज और हिस्टेरेक्टॉमी को लेकर खुलकर चर्चा नहीं कर पाती है. शहरी महिलाएं इस मामले में ज्यादा मुखर है. ग्रामीण महिलाएं मासिक धर्म, मेनोपाॅज और इससे जुड़ी समस्याओं पर चर्चा नहीं कर पाती है. मेनोपाॅज के कारण गरमी ज्यादा लगना और पसीना ज्यादा आना, घबराहट, नींद और यौन इच्छा की कमी हो जाती है. इस तरह की समस्याओं पर ग्रामीण महिलाएं खुलकर बात नहीं कर पाती है.''

हिस्टेरेक्टॉमी (Hysterectomy) के कारण

इस रिसर्च में हिस्टेरेक्टॉमी (Hysterectomy) का सबसे बड़ा कारण अत्याधिक रक्तस्त्राव पाया गया है, ऐसी महिलाएं 87% पायी गयी है. इसके कई कारण संक्रमण, चोट जैसे कारण होते हैं. दूसरा कारण माहवारी के दौरान बार-बार रक्तस्त्राव होना पाया गया है. इस वजह से 47% महिलाओं की हिस्टेरेक्टॉमी सर्जरी की गयी है.

इसके अलावा कैंसर, सिस्ट के कारण हिस्टेरेक्टॉमी (Hysterectomy) की गयी है. हमारी रिसर्च में ये सामने आया है कि हिस्टेरेक्टॉमी ज्यादातर निजी अस्पतालों में की गयी है. इसमें ये पाया गया कि निजी अस्पताल इसके लिए ज्यादा दबाव बनाते हैं. इसके पीछे कारण हैल्थ बीमा पालिसी या वो सरकारी योजनाएं है, जिनमें हिस्टेरेक्टॉमी के लिए अनुदान या पैसा मिलता है.''