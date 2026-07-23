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सागर यूनिवर्सिटी में ब्रेस्ट कैंसर के इलाज पर रिसर्च को मिला पेटेंट, शिवम कोरी ने किया है शोध

सागर यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट के रिसर्च स्काॅलर को मिला ब्रेस्ट कैंसर इलाज की तकनीक पर भारतीय पेटेंट. ग्रीन सिंथेसिस पर आधारित है टारगेटेड थैरेपी.

BREAST CANCER RESEARCH PATENT
सागर यूनिवर्सिटी में ब्रेस्ट कैंसर के इलाज पर रिसर्च को मिला पेटेंट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 10:40 PM IST

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सागर: डाॅ हरीसिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर के फार्मास्युटिकल डिपार्टमेंट के रिसर्च स्काॅलर शिवम कुमार कोरी को ब्रेस्ट कैंसर के इलाज को लेकर की गई रिसर्च पर भारतीय पेटेंट हासिल हुआ है. भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा हाल ही में उन्हें अगले 20 साल के लिए उनके द्वारा विकसित की गई तकनीक और रिसर्च के लिए पेंटेट दिया गया है.

खास बात ये है कि ये ग्रीन सिंथेसिस पर आधारित टारगेटेड थैरेपी है. जिसमें किसी तरह की विषाक्तता नहीं होती है. जिससे भविष्य में कैंसर उपचार संबंधी अनुसंधानों को नई दिशा मिल सके.

शिवम कोरी की स्तन कैंसर के इलाज पर रिसर्च को पेटेंट

सागर यूनिवर्सिटी के फार्मास्युटिकल साइंसेज डिपार्टमेंट के रिसर्च स्काॅलर शिवम कुमार कोरी को उनकी रिसर्च के लिए भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय ने भारतीय पेटेंट (पेटेंट नं. 594367) प्रदान किया है. ये पेटेंट “ए मेथड एंड ए डिवाइस अल्ट्रासाउंड-असिस्टेड सिंथेसिस ऑफ अल्फा, बीटा-सब्स्टीट्यूटेड चालकोन डेरिवेटिव्स फॉर द सपोर्टिव ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा” शीर्षक से प्रदान किया गया है.

शिवम कोरी की स्तन कैंसर के इलाज पर रिसर्च को पेटेंट (ETV Bharat)

ये रिसर्च स्तन कैंसर के सहायक उपचार हेतु नवीन चालकोन व्युत्पन्नों (पौधों में पाए जाने वाले नेचुरल पाॅलीफैनोलिक कंपाउंड) के अल्ट्रासाउंड-सहायित संश्लेषण पर आधारित है. ये ऐसी तकनीक है, जिसमें लाइव तस्वीरें देखी जा सकती हैं. इस तकनीक का उद्देश्य अधिक प्रभावी, सरल एवं वैज्ञानिक दृष्टि से उन्नत संश्लेषण पद्धति विकसित करना है, जिससे भविष्य में कैंसर उपचार संबंधी अनुसंधानों को नई दिशा मिल सके.

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ग्रीन सिंथेसिस पर आधारित है टारगेटेड थैरेपी. (ETV Bharat)

'ग्रीन सिंथेसिस पर आधारित टारगेटेड थैरेपी'

रिसर्च स्काॅलर शिवम कुमार कोरी ने बताया, "इस पेटेंट में पहला बदलाव ये है कि हमने इसमें ग्रीन सिंथेसिस किया है. इससे पर्यावरण में कोई अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न नहीं होते हैं. इसमें काफी तेजी से 15-20 मिनट में कंपाउंड तैयार हो जाता है. इसमें किसी तरह के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं. इसमें किसी तरह की विषाक्तता शून्य होती है. ये टारगेटेड थैरेपी है, जो वहीं काम करती है, जहां पर जरूरी है. ये एक बेहतर कम्पाउंड है, इसमें हमने वाले ग्रुप हटा दिए हैं और जो इलाज में मददगार होते हैं, हमने उसको बढ़ा दिया है."

कैंसर रिसर्च में प्रो. काशव का चौथा पेटेंट

ये रिसर्च प्रो. सुशील कुमार काशव के मार्गदर्शन में हुई है. इस पेटेंट में प्रो. अस्मिता गजभिये, प्रो.रत्नेश दास सह-आविष्कारक के रूप में शामिल हैं. पेटेंट का आवेदन 10 नवंबर 2025 को भारतीय पेटेंट कार्यालय में पेश किया गया था. सभी जरूरी तकनीकी और लीगल प्रक्रियाओं के सफलतापूर्वक पूरे होने पर 3 जुलाई 2026 को आधिकारिक रूप से पेटेंट प्रदान किया गया. यह पेटेंट 20 साल की अवधि तक के लिए मान्य रहेगा.

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फार्मेसी डिपार्टमेंट के रिसर्च स्काॅलर को मिला पेटेंट (ETV Bharat)

प्रो. सुशील कुमार काशव ने बताया, "ये उपलब्धि शिवम कुमार कोरी की मेहनत, समर्पण और अनुसंधान के प्रति प्रतिबद्धता और मेहनत का फल है." प्रो.काशव का कैंसर रिसर्च एवं नवाचार में ये चौथा पेटेंट है. कुलपति प्रो. यशवंत सिंह ठाकुर, विभागाध्यक्ष प्रो. उमेश कुमार पाटिल और विभाग के सभी शिक्षकों ने शिवम को बधाई दी है.

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