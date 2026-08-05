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सागर यूनिवर्सिटी में लेना है एडमिशन, इस तारीख से होगी पीजी कोर्स के लिए काउंसलिंग

सागर यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए काउंसलिंग 10 अगस्त से शुरु, यूनिवर्सिटी ने बेवसाइट पर जारी किया नोटिफिकेशन. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

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सागर यूनिवर्सिटी काउंसलिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 12:10 PM IST

3 Min Read
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सागर: एनटीए द्वारा सीईयूटी के रिजल्ट घोषित होने के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गयी है. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बाद अब यूनिवर्सिटी लेवल पर काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी. पीजी कोर्सेज की काउंसलिंग के दो चरण हो चुके हैं और तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है.

वहीं, ग्रेजुएशन और आईटेप से संबंधित कोर्सेज की काउंसलिंग प्रक्रिया 10 अगस्त से शुरू होने जा रही है. तीन दिनों तक चलने वाली इस काउंससिंग में ग्रेजुएशन और आईटेप कोर्सेस में एडमीशन लेना चाह रहे छात्र भाग ले सकते हैं. इस काउंसलिंग के संबंध में जानकारी सागर यूनिवर्सिटी की बेवसाइट पर उपलब्ध और यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.

सागर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए काउंसलिंग 10 अगस्त से शुरु (ETV Bharat)

10-12 अगस्त तक होगी ग्रेजुएशन कोर्सेज की काउसंलिंग
सागर यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए सीईयूटी के तहत होने वाले एडमिशन के नोटिफिकेशन के बाद ग्रेजुएशन और आईटेप कोर्सेस की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गयी है. जिन छात्रों ने एडमिशन के लिए सागर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराया है, वो सभी छात्रा आगामी 10-12 अगस्त को होने जा रही काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं.

इसमें दो तरह के कोर्सेज की काउंसलिंग होने वाली है. ग्रेजुएशन कोर्स के तहत बीए, बीएससी, बी काॅम, बीबीए और बीसीए जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग होगी. वहीं आईटेप के तहत बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकाॅम बीएड के लिए काउंसलिंग होगी. काउंसलिंग से संबंधित जानकारियां बेवसाइट और एडमिशन सेल से ली जा सकती है.

क्या कहना है विश्वविद्यालय प्रशासन का
सागर यूनिवर्सिटी के मीडिया ऑफिसर डाॅ. विवेक जायसवाल का कहना है कि, ''यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए पीजी पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग जारी है और दो बार की काउंसलिंग हो चुकी है. तीसरी काउंसलिंग की तैयारी चल रही है. इसके अलावा ग्रेजुएशन और आईटेप पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने वाली है. सीईयूटी के परिणाम के बाद जिन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है.

वो अब ग्रेजुएशन कोर्स बीए, बीएससी, बी काॅम, बीबीए और बीसीए जैसे पाठ्यक्रम के लिए और नई शिक्षा नीति के तहत चालू किे गए बीए-बीएड और बीएससी-बीएड (BSc B.Ed) चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (Integrated Teacher Education Programme - ITEP) के तहत एडमीशन लेना चाहते हैं. वो आगामी 10-12 अगस्त को यूनिवर्सटी लेवल पर होने वाली काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं. काउंसलिंग से संबंधित तमाम जानकारियां यूनिवर्सटी की बेवसाइट पर उपलब्ध है.''

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