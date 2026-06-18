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मुंबई में सागर का सितारा, यूनिवर्सिटी से निकला एक और कलाकार, हीर-सारा में नजर आए ज्ञानचंद

वैसे तो 'हीर सारा' फिल्म ज्ञानचंद की तीसरी फिल्म है और इस फिल्म में ज्ञानचंद राजू मैकनिक का किरदार निभा रहे हैं. हाल ही में 12 जून को रिलीज हुई इस फिल्म में राजू मैकनिक के किरदार की जमकर तारीफ हो रही है. इसके पहले ज्ञानचंद ‘जनहित में जारी’ और ‘कोस्टाओ’ जैसी फिल्म में अपने अभिनय की प्रतिभा दिखा चुके हैं. वहीं नागजिला, उम्रकैद और तुम्बाड 2 जैसी फिल्में अभी तैयार हो रही है. जिसमें ज्ञानचंद अहम भूमिकाओं में है.

वैसे तो ये उनकी तीसरी फिल्म है और आने वाले दिनों में तीन फिल्मों में और नजर आएंगे. यूनिवर्सिटी के परफार्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट में एमपीए की डिग्री हासिल करने वाले ज्ञानचंद अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डाॅ. राकेश सोनी को देते हैं.

सागर: डाॅ हरीसिंह गौर यूनिवर्सिटी के परफार्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट की बात करें, तो यहां से अभिनय और थियेटर की बारीकियां सीखकर आशुतोष राणा और मुकेश तिवारी जैसे कलाकारों ने बाॅलीवुड में जगह बनायी है. वैसे तो इस फेहरिस्त में सागर यूनिवर्सिटी के कई कलाकारों के नाम हैं. अब एक नया नाम ज्ञानचंद का जुड़ गया है, जो 12 जून को रिलीज हुई 'हीर सारा' फिल्म में राजू मैकनिक के किरदार में नजर आ रहे हैं.

ज्ञानचंद ने सागर यूनिवर्सिटी से बीसीए, एमए (क्रिमिनोलाॅजी) और एमपीए (रंगमंच) की शिक्षा ग्रहण की है. अभिनय और रंगमंच की तरफ बचपन से रूझान के चलते उन्होंने सागर यूनिवर्सिटी के परफार्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डाॅ राकेश सोनी से अभिनय की बारीकियां सीखी. बुंदेली लोकनृत्य में माहिर ज्ञानचंद देश विदेश में कई जगह बुंदेली लोकनृत्य में अपनी प्रतिभा का पचम लहरा चुके हैं.

हीर सारा फिल्म में निभाया राजू मैकनिक का किरदार

ज्ञानचंद सागर के मकरोनिया इलाके के गौर नगर के निवासी हैं. उनके पिता नत्थू सिंह अहिरवार शिक्षक है और मां शांति अहिरवार गृहिणी हैं. ज्ञानचंद बताते हैं कि "उन्हें एक्टिंग का शौक बचपन से था. खासकर सामाजिक जागरूकता और यथार्थता से जुड़े किरदार निभाने में उन्हें मजा आता है. 12 जून को रिलीज हुई हीर-सारा फिल्म ऐसी दो लड़कियों की कहानी है, जो जीवन के संघर्ष और हकीकत से परिचित कराती है.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ ज्ञानचंद (ETV Bharat)

दो लड़किया हीर और सारा अपने निजी जीवन की समस्याओं का डटकर मुकाबला करती, इस फिल्म में नजर आएगी और राजू मैकनिक का किरदार मैंने निभाया है. ये महिला सशक्तिकरण से जुड़ी एक दुखांत फिल्म है, लेकिन लड़कियों के संघर्ष को इसमें बखूबी दर्शाया गया है.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ की स्क्रीन शेयर

ज्ञानचंद बताते हैं कि हीर सारा के पहले सोशल-कॉमेडी ड्रामा फिल्म ‘जनहित में जारी’ में अभिनय कर चुके हैं. जो महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षित यौन संबंध और अस्मिता से जुड़ी फिल्म है. इसी तरह फिल्म ‘कोस्टाओ’ एक बायोग्राफिकल क्राइम-ड्रामा फिल्म है. ये फिल्म गोवा के निडर और ईमानदार कस्टम अधिकारी कोस्टाओ फर्नांडीस के वास्तविक जीवन से प्रेरित फिल्म है. जिसमें कोस्टाओ का किरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया है. ये फिल्म एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी की भ्रष्ट और ताकतवर सिस्टम के लड़ाई की कहानी को परदे पर दिखाती है."

असि. प्रोफेसर डाॅ राकेश सोनी के साथ ज्ञानचंत (ETV Bharat)

संघर्ष भरा रहा सफर

सागर यूनिवर्सिटी से निकलकर बाॅलीवुड में धीरे-धीरे पैर जमा रहे ज्ञानचंद का कहना है कि "यूनिवर्सिटी में लोकनृत्य और अभिनय की बारीकियां सीखकर आज वो बाॅलीवुड में किरदार हासिल कर पाए हैं. यहां थियेटर में अभिनय की बारीकियां सीखकर फिल्मों में जगह बनाने में उन्हें काफी मदद मिली. छोटे शहर से निकलकर बाॅलीवुड में किरदार हासिल करने का सफर संघर्ष, मेहनत और समर्पण से भरा रहा है."