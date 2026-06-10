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बाहर से झोपड़ी, अंदर एसी फर्स्ट क्लास, कबाड़ से जुगाड़ कर यूनिवर्सिटी में बनाया फिल्मी सेट

यहां बनायी गयी झोपड़ी में एक दो मंजिला झोपड़ी बनायी गयी है. जिसमें नीचे एक साधारण कमरा है और ऊपर भी एक कमरा बनाया गया है. जहां जाने के लिए लोहे के खंभे, एंगल और लकड़ी से सीढ़िया बनायी गयी है. खास बात ये है कि जब इन सीढ़ियों से चढ़कर आप कमरे में प्रवेश करेंगे, तो वहां का नजारा बाहर से बिल्कुल अलग होगा. अंदर जाते ही आपको लगेगा कि जैसे आप किसी ट्रेन के एसी फर्स्ट क्लास डिब्बे में आ गए हैं.

अपनी रचनात्मकता को आकार देने के लिए डिपार्टमेंट के असि. प्रोफेसर डाॅ राकेश सोनी ने पहले तो यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट और परिसर में जगह-जगह पड़े कबाड़ को इकट्ठा किया और फिर उनको आकार देना शुरू किया. करीब 12 साल की मेहनत से जो आकार उभर कर आया, वो बाहर से देखने में किसी गांव की तरह लगता है. यहां आपको झोपड़ियां नजर आएंगी, तो साथ ही कुआं, तांगा और बैलगाड़ी भी नजर आएगी. खुले मैदान में तैयार किए गए किसी फिल्म की सेट की तरह दिखने वाले इस जगह को कबाड़ से तैयार किया गया. यूनिवर्सिटी के बेकार हो चुके फर्नीचर, लोहे के सामान, खंभे, लकड़ी, कुर्सियां और अन्य सामग्री के प्रयोग से इसे बनाने में किया गया है.

इस सेट पर एक ऐसी झोपड़ी तैयार की गयी है, जिसे अंदर से एसी फर्स्ट क्लास का लुक दिया गया है. बाहर से दिख रही झोपड़ी के अंदर जाते ही आपको किसी ट्रेन के सफर का एहसास होगा. इतना ही नहीं, यहां पर आपको कुआं, तांगा, बैलगाड़ी और कई तरह के सेट नजर आएंगे. यूनिवर्सिटी का पऱफार्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट इसका उपयोग, वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम, रिहर्सल और स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस के लिए करता है.

सागर: बाहर से झोपड़ी और अंदर से किसी ट्रेन के एसी फर्स्ट क्लास की सुविधाएं मिले, तो इस अनोखे माहौल का मजा हर कोई लेना चाहेगा. ये मजा सागर यूनिवर्सिटी के परफार्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट में आसानी से मिल सकता है. दरअसल, यहां के एक प्रोफेसर ने परफार्मिंग आर्ट्स से जुड़ी एक्टीविटीज और शहर में गांव का माहौल देखने के लिए कबाड़ की जुगाड़ से एक ऐसा सेट तैयार किया है, जो गांव की फीलिंग के साथ लग्जरी सुविधाओं की भी एहसास कराता है.

इस कमरे का लुक आपको ट्रेन के सफर की याद दिलाएगा. झोपड़ी के अंदर बाकायदा एसी लगाए गया है. इसके साथ ही बर्थ भी है और बैठने के लिए चेयर भी है. अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं, तो ट्रेन की तरह एक फोल्डिंग टेबल होती है, जिसे स्नेक ट्रे कहा जाता है, इसके अलावा बर्थ पर आपको ट्रेन की तरह तकिए और चद्दर भी मिलेगें.

क्या कहना है प्रोफेसर का

यूनिवर्सिटी के अंदर गांव का सेट तैयार कर उसमें लग्जरी सुविधाओं की व्यवस्था करने वाले डाॅ राकेश सोनी बताते हैं कि "आपने बाहर से देखा होगा कि ये एक झोपड़ी है. यहां पर हमने बुंदेलखंड के कल्चर को दिखाने की कोशिश की है. खास बात ये है कि ये सब व्यवस्था जुगाड़ से की गयी है. यूनिवर्सिटी में बहुत सारा सामान लकड़ी, लोहा या फर्नीचर फेंक दिया जाता है या अलग कर दिया जाता है. इन सभी स्क्रैप से हमने स्टूडेंट्स के साथ ये बनाया है. आप इस छोटे से केबिन को देख रहे होंगे, जो मैंने यूनिवर्सिटी की कल्चरल काउसिंल के दफ्तर के तौर पर बनाया है.

कुआं, तांगा भी बनाया (ETV Bharat)

इसमें सारी सुविधाएं जुगाड़ से की गयी है. इसको ऐसा लुक देने की कोशिश की गयी है, जैसे ट्रेन में एसी फर्स्ट या सेकंड का डिब्बा होता है. इसमें वो सारी सुविधाएं भी दी गयी है. इसमें आराम से चार पांच लोग बैठ भी जाते हैं. स्टूडेंट्स और टीचर भी यहां आकर बैठते हैं. इसमें एसी और पंखा भी लगा हुआ है, ये सब जुगाड़ का है. ये सब जुगाड़ से चीजें जुटायी गयी है. छोटे मोटे सामान की जरूरत होती है, तो हम लोग व्यक्तिगत रूप से पैसा खर्च करके व्यवस्था बनाते हैं.

कुआं, तांगा भी बनाया (ETV Bharat)

बुंदेलखंड का परिवेश और थियेटर का सेट

डाॅ राकेश सोनी बताते हैं कि ज्यादातर गर्मी की दोपहर उनकी यहीं बीतती है. जैसा यूनिवर्सिटी में काम होता है, वैसा करते हैं. अगर इधर से काम हो जाता है, तो कर लेते हैं, नहीं तो कल्चरल काउसिंल का एक दफ्तर भी है, वहां पर काम करते हैं. इसके अलावा यहां पर कुआं, तांगा, बैलगाड़ी और अलग-अलग देश और कल्चर के थियेटर के माॅडल बने हुए हैं. इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि आज परिवर्तन का दौर है. हर तरह से बदलाव आ रहे हैं, लेकिन हम अपनी संस्कृति और परिवेश से जुड़े रहे और यूनिवर्सिटी में आने के बाद अपने ग्रामीण परिवेश को ना भूले, तो ये झोपड़ी, तांगा, कुआं और बैलगाड़ी अपनी मूल संस्कृति को याद रखने के लिए बनाए हैं.

पढ़ाई के साथ अपनी संस्कृति पाकर खुश होते हैं बच्चे

यहां बच्चे जब कल्चरल एक्टिविटीज करने आते हैं, तो स्टूडेंट्स को अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं और घर जैसा माहौल देते हैं. हमारी यूनिवर्सिटी एक ग्रामीण इलाके में है. यहां आसपास कई गांव हैं और ज्यादातर बुंदेलखंड के बच्चे यहां पर पढ़ने आते हैं. गांव की संस्कृति को हम संजोकर रखते हैं, तो उनको लगता है कि जैसे हम अपने घर पर और गांव में हैं. स्टूडेंट्स को तनाव से दूर रखने के लिए यहां ऐसा वातावरण तैयार किया गया है. पढ़ाई के साथ-साथ स्टूडेंट्स अपनी संस्कृति को पाकर यहां सुकून महसूस करते हैं.

कुआं (ETV Bharat)

यह एक तरह की वैज्ञानिक सोच के साथ-साथ मानसिक रूप से तनाव रहित रहने के लिए किया गया प्रयास है. जैसे कुआं है, कआं ज्यादातर गांव में ही देखने को मिलते हैं, तो हमनें यहां पर एक कुआं भी तैयार किया है. परिवहन के साधन में तांगा, बैलगाड़ी और नांव भी है. इसके अलावा ये सेट की तरह काम भी करता है, बुंदेलखंड के लोकनृत्य और गायकी के लिए ये बहुत अच्छा सेट होता है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम गांव में ही हो.