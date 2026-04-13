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सागर यूनिवर्सटी की स्टूडेंट्स ने किया कमाल, एनसीसी बेस्ट कैडेट कम्पटीशन में प्रथा और विधि बनी टॉपर

बेस्ट कैडेट कम्पटीशन में प्रथा को दूसरी विधि को चौथी रैंक ( ETV Bharat )

प्रथा उमराव ने अप्रैल 2025 से लगातार जनवरी 2026 तक की कठिन मेहनत से इंडिया लेवल पर बेस्ट कैडेट कम्पटीशन में दूसरा स्थान हासिल किया है. देश के 17 एनसीसी डायरेक्टरेट में प्रथा ने यह उपलब्धि हासिल की है. प्रथा सागर यूनिवर्सिटी की बीएएलएलबी की छात्रा हैं. जिनकी ट्रैनिंग अप्रैल 2025 में शुरू हुई थी.

प्रथा सिंह उमराव ने जहां देश भर में दूसरी रैंक हासिल की है, वहीं विधि चौबे ने कत्थक और बुंदेली लोकनृत्य के जरिए चौथा स्थान हासिल किया है. प्रथा को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 75 हजार रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया है. सागर यूनिवर्सटी के लिए ये बड़ी उपलब्धि इसलिए है, क्योंकि अब तक यूनिवर्सटी के एनसीसी कैडैट्स सिर्फ इंटर ग्रुप कम्पटीशन तक पहुंच पाते थे. पहली बार प्रथा उमराव और विधि चौबे ने आरडीसी में टॉप 5 में जगह बनाई है.

सागर: सागर यूनिवर्सिटी की छात्राएं पढ़ाई के साथ दूसरी गतिविधियों में कमाल दिखा रही हैं. यूनिवर्सिटी की 7 एमपी बटालियन की गर्ल्स एनसीसी कैडेट्स प्रथा सिंह और विधि चौबे ने इंडिया लेवल के बेस्ट कैडेट कम्पटीशन में परचम लहराया है. यह पहला मौका है जब अखिल भारतीय स्तर पर यूनिवर्सिटी की एनसीसी कैडेट्स को इतनी बड़ी सफलता मिली है.

सागर यूनिवर्सटी की एनसीसी गर्ल्स कैडेट (ETV Bharat)

प्रथा उमराव ने बताया, इस कम्पटीशन में स्थान हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. बेस्ट कैडेट कम्पटीशन में फायरिंग, ड्रिल टेस्ट, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन होता है. सबसे पहले इंटर बटालियन कम्पटीशन में मैंने सफलता पाई. उसके बाद इंटर ग्रुप में कम्पटीशन में 53 कैडेट आए थे, जिनमें से सिर्फ 5 कैडेट सिलेक्ट किए गए. इसके बाद ग्रुप लेवल पर कम्पटीशन हुआ, जिसमें 3 कैडेट्स सेलेक्ट हुईं.

सागर यूनिवर्सटी की एनसीसी गर्ल्स कैडेट (ETV Bharat)

इसके बाद आरडीसी के लिए सिलेक्शन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ से सिर्फ प्रथा का चयन हुआ. इसके बाद देश भर के एनसीसी के 17 डायरेक्टरेट में कम्पटीशन हुआ. जिसमें मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की इकलौती प्रथा उमराव थीं. वहां पर 17 कैडेट्स में हुए कम्पटीशन के बाद प्रथा को बेस्ट कैडेट में दूसरा स्थान हासिल हुआ.

सागर यूनिवर्सटी की एनसीसी गर्ल्स कैडेट (ETV Bharat)

विधि चौबे ने डांस के दम पर हासिल किया स्थान

विधि चौबे ने रिपब्लिक डे कम्पटीशन में कल्चरल एक्टिविटी के जरिए हिस्सा लेते हुए देश भर में चौथा स्थान हासिल किया. सबसे पहले इंटर बटालियन लेवल पर सेलेक्शन हुआ. जिसमें चयन के बाद इंटर ग्रुप लेवल में उनका चयन हुआ. इंटर ग्रुप के सेकंड कम्पटीशन में 50 बच्चों में से 10 बच्चों का चयन किया गया. लेकिन इसका आधार क्लासिकल डांस, फोक डांस, थियेटर रहा. विधि कत्थक और बुंदेली फोक में माहिर हैं, लेकिन वहां उन्हें छत्तीसगढ़ी लोकनृत्य की ट्रेनिंग दी गई और फिर उसके बाद हुए कम्पटीशन में विधि ने पूरे देश में चौथा स्थान हासिल किया.

सागर यूनिवर्सटी की एनसीसी गर्ल्स कैडेट (ETV Bharat)

विश्वविद्यालय के गौरव का क्षण --

सागर यूनिवर्सटी में 7 एमपी बटालियन की एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट सुमन पटेल ने कहा, ये हमारी लिए बड़ी उपलब्धि इसलिए है क्योकिं एनसीसी के जरिए सागर यूनिवर्सटी की कैडेट्स ने आज तक इतनी बड़ी सफलता हासिल नहीं की है. अब तक कई बार हमारे कैडेट्स ने इस कम्पटीशन में हिस्सा लिया था. लेकिन इंटर ग्रुप कम्पटीशन से आगे नहीं बढ़ पाए. लेकिन इस बार हमारी तीन कैडेट्स ने कमाल कर दिखाया. सारा पांडे जहां रूस में कल्चरल एक्टिविटीज में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. वहीं प्रथा उमराव ने बेस्ट कैडेट कम्पटीशन में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है जबकि विधि चौबे ने देश भर में चौथा स्थान पाया है.