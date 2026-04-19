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सागर यूनिवर्सिटी के फूड जोन में मिलते हैं मूंग बड़े, स्वाद ऐसा, बिन खाये रहा न जाए

यूनिवर्सिटी को स्थापित करीब 30 साल हो गए थे. यहां पर देश भर के स्टूडेंट पढ़ने आते थे और विदेशी छात्रों की भी काफी संख्या थी. तब यह यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी. वहां रहली रोड के किनारे कुछ अस्थाई दुकानें होती थीं, जिनमें चाय नाश्ते और पान मिलता था. तभी 1975 में रमेश चौरसिया ने मूंग बड़े की दुकान की शुरुआत की. एक छोटी सी दुकान से की गई शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि यहां के मूंग बड़े का जायका यूनिवर्सिटी की पहचान बन जाएगा.

लेकिन इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में और भी कई चीज मशहूर हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है. हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में मिलने वाले मूंग बड़ों की, जो यहां का मशहूर जायका है और यूनिवर्सिटी परिसर के फूड जोन में स्थापित मूंग बड़े की दुकान गोल्डन जुबली मना रही है. यहां के मूंग बड़े के कई दीवाने हैं. लोगों का यहां तक कहना है कि अगर आप यूनिवर्सिटी गए और मूंग के बड़े नहीं खाए, तो आपकी यूनिवर्सिटी यात्रा अधूरी है.

सागर: जब देश आजाद नहीं हुआ था और मध्य प्रदेश का नामोनिशान तक नहीं था तब सागर में डॉ. सर हरि सिंह गौर ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी से यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी. आज यूनिवर्सिटी की स्थापना को 80 साल हो चुके हैं और यहां के कई डिपार्टमेंट का देश ही नहीं दुनिया में नाम है. यहां के स्टूडेंट्स ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, तो यहां के शोधकर्ताओं ने देश और दुनिया में अपनी रिसर्च से नाम कमाया है.

धीरे-धीरे यूनिवर्सिटी के मूंग बड़े इतने प्रसिद्ध हुए कि यहां पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग रोज उसका स्वाद चखने लगे. कामकाज से बाहर से आने वाले लोग चौरसिया जी की दुकान ढूंढते-ढूंढते मूंग बड़े का स्वाद लेने पहुंचते थे. यह जायका इतना मशहूर हुआ कि स्थानीय लोग कहने लगे कि अगर आपने यूनिवर्सिटी जाकर मूंग बड़े नहीं खाए तो आप यूनिवर्सिटी गए ही नहीं हैं. आज मूंग बड़े की दुकान स्थापित करने वाले रमेश चौरसिया जीवित नहीं है, लेकिन उनके नाम का जायका आज भी मशहूर है और उनके बेटे मूंग बड़े की दुकान को बड़ी शिद्दत से संचालित कर रहे हैं.

जानें क्यों है मूंग बड़े का स्वाद खास

पिता के निधन के बाद मूंग बड़े की दुकान संचालित कर रहे अनुराग चौरसिया बताते हैं कि "हमारे मूंग बड़े के जायके को 50 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है. पिताजी रमेश चौरसिया ने 1975 में यहां पर एक छोटी सी टपरी में दुकान की शुरुआत की थी. इसके जायके की खासियत ये है कि मूंग की दाल आज भी पुराने तरीके से सिलबट्टे पर पीसी जाती है. चक्की या मिक्सी का सहारा नहीं लेते हैं. मूंग की दाल छिलके वाली उपयोग करते हैं और बाहर से कोई भी मसाला इसमें उपयोग में नहीं किया जाता है. इसमें जो भी मसाला डाला जाता है, वह हम लोग घर पर तैयार करते हैं. पहले तो सिर्फ मूंग बड़े ही बेचा करते थे, लेकिन अब साथ में समोसे वगैरह भी बेचने लगे हैं."

सागर यूनिवर्सिटी में बनते मूंग बड़े (ETV Bharat)

मूंग बड़े के दीवानों की लंबी फेहरिस्त

यूनिवर्सिटी के मूंग बड़े के दीवानों की लंबी सूची है. यूनिवर्सिटी के छात्र रहे और अब यूनिवर्सिटी में ही गणित विभाग में शिक्षक डॉ. शिशिर जैन बताते हैं कि "मैं 1983 से मूंग बड़े के जायके का फैन हूं. पहले इनके पिताजी की छोटे से टपरे में दुकान थी. तब 2 रूपए में मूंग बड़ा आता था. हम लोग जब पढ़ने आते थे, तो रोज मूंग बड़ा खाते थे. यहां का जो स्वाद है, वह आपको और कहीं नहीं मिलेगा. इस टेस्ट के मूंग बड़े और कहीं खाने नहीं मिलेंगे. उड़द के बड़े कई जगह

मिलते हैं. जिन्हें दही के साथ दही बड़े के तौर पर खाते हैं. लेकिन मूंग बड़े में चौरसिया जी के स्वाद निराला है."

सागर यूनिवर्सिटी (ETV Bharat)

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स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब के वरिष्ठ वैज्ञानिक के एस चौहान कहते हैं कि "मैं पिछले 40 साल से मूंग बड़े खाने यूनिवर्सिटी जरूर आता हूं. ये अतुलनीय है, इनका स्वाद ओरिजिनल है, क्योंकि बड़े की दाल हाथ से पीसी जाती है. जो चटनी, मसाले वगैरह हैं, वह भी ओरिजिनल हैं. मूंग बड़े के स्वाद के ऐसे ही दिवाने मनोज ठाकुर बताते हैं कि "मेरे पिताजी यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे. मैंने जब से खाना सीखा तभी से यहां के मूंग बड़े खा रहा हूं. मेरे पिताजी हम लोगों को लेकर आते थे और और मूंग बड़े खिलाते थे. इनके पिताजी के हाथ का जो स्वाद था, वह आज भी इन लोगों ने कायम रखा है. कई जगह कई तरह के बड़े मिलते हैं, लेकिन उनमें यह बात नहीं है."