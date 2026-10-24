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ग्रेजुएशन के साथ रिसर्च कर सकेंगे स्टूडेंट्स, सरकार दे रही बंपर फंड, पीजी और पीएचडी का इंतजार खत्म

सागर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ रिसर्च ( ETV Bharat )

सागर: अभी तक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए स्टूडेंट्स को पीजी का इंतजार करना होता था, इसके साथ ही सरकारी अनुदान वाले ज्यादातर रिसर्च प्रोजेक्ट नेट, पीएचडी के बाद ही हासिल होते थे, लेकिन अब कोई भी ग्रेजुएशन स्टूडेंट भी रिसर्च कर सकेगा. ऐसे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कोर्स के लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट की डिमांड कर सकते हैं.

छात्रों को मिलेगा रिसर्च प्रोजेक्ट फंड भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित ICSSR युवा शोध प्रतिभा योजना के तहत रिसर्च प्रोजेक्ट मिल सकता है. खास बात ये है कि इसके साथ स्टूडेंट्स को बाकायदा प्रोजेक्ट फंड मिलेगा. इसी सत्र से योजना के तहत छात्रों को प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो गए हैं. सागर यूनिवर्सटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट के आईटीईपी, बी.कॉम बी.एड के दो स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट स्वीकृत भी किए गए हैं.