ग्रेजुएशन के साथ रिसर्च कर सकेंगे स्टूडेंट्स, सरकार दे रही बंपर फंड, पीजी और पीएचडी का इंतजार खत्म
सागर यूनिवर्सटी के आईटीईपी, बी.कॉम और बी.एड के दो स्टूडेंट्स के रिसर्च प्रोजेक्ट स्वीकृत, 2.5 लाख तक मिला फंड. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 11:46 AM IST
सागर: अभी तक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए स्टूडेंट्स को पीजी का इंतजार करना होता था, इसके साथ ही सरकारी अनुदान वाले ज्यादातर रिसर्च प्रोजेक्ट नेट, पीएचडी के बाद ही हासिल होते थे, लेकिन अब कोई भी ग्रेजुएशन स्टूडेंट भी रिसर्च कर सकेगा. ऐसे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कोर्स के लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट की डिमांड कर सकते हैं.
छात्रों को मिलेगा रिसर्च प्रोजेक्ट फंड
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित ICSSR युवा शोध प्रतिभा योजना के तहत रिसर्च प्रोजेक्ट मिल सकता है. खास बात ये है कि इसके साथ स्टूडेंट्स को बाकायदा प्रोजेक्ट फंड मिलेगा. इसी सत्र से योजना के तहत छात्रों को प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो गए हैं. सागर यूनिवर्सटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट के आईटीईपी, बी.कॉम बी.एड के दो स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट स्वीकृत भी किए गए हैं.
रिसर्च टीम को मिला प्रोजेक्ट
पहली बार सागर यूनिवर्सिटी के शिक्षाशास्त्र विभाग के आईटीईपी, बी.कॉम व बी.एड के 7वें सेमेस्टर की दो रिसर्च टीम को भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रतिष्ठित युवा शोध प्रतिभा योजना के तहत रिसर्च प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिली है. ये उपलब्धि इसलिए विशेष कही जा रही है, क्योंकि वर्तमान आईटीईपी बैच भारत में चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के प्रथम बैच में से एक है. मध्य प्रदेश से डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय को यह गौरवपूर्ण अवसर मिला है.
2.5 लाख प्रोजेक्ट फंड स्वीकृत
सागर यूनिवर्सटी के शिक्षाशास्त्र विभाग के लिए मिले दो प्रोजेक्ट में पहले प्रोजेक्ट के लिए 2 लाख 50 हजार रु का प्रोजेक्ट फंड स्वीकृत किया गया है. ये प्रोजेक्ट भूमिका चौरसिया के नेतृत्व में आनंद अहिरवार और प्रियंश चढ़ार द्वारा पेश किया गया था. इस प्रोजेक्ट का शीर्षक '' Indian Philosophy-Based Psychological Intervention for Enhancing Well-being, Resilience and Academic Engagement among Secondary Students'' है.
दूसरे प्रोजेक्ट के लिए 2.4 लाख स्वीकृत
वहीं, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए 2 लाख 40 हजार का फंड स्वीकृत हुआ है, जिसे अक्षय दुबे के नेतृत्व में तरुण रिछारिया और उन्नति राज द्वारा पेश किया गया था. इस प्रोजेक्ट का शीर्षक '' Developing and Testing a TEK-Based Environmental Conservation Module for Secondary School Students'' है.
पूर्वजों की परंपरागत विधियों पर जोर
प्रोजेक्ट हासिल करने वाली टीम की भूमिका चौरसिया ने बताया, " हमें जो प्रोजेक्ट मिला है. उसमें हम सैकेण्डरी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए शैक्षणिक कार्यों के साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी काम करेंगे. हमारी टीम अगले 6 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी." वहीं, प्रोजेक्ट हासिल करने वाली दूसरी टीम के सदस्य तरूण रिछारिया ने बताया, '' इस प्रोजेक्ट में हम उन परंपरागत विधियों के बारे में सेंकेण्डरी लेवल के स्टूडेंट्स को बताएंगे, जो हमारे पूर्वज पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोग करते थे."
प्रोजेक्ट गाइड और डिपार्टमेंट हेड ने दी जानकारी
प्रोजेक्ट गाइड और शिक्षाशास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डाॅ. प्रवीण कुमार टीडी बताते हैं, '' इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के तहत हमारे पहले बैच को ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है. नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद ITEP कोर्स का पहला बैच निकल रहा है. खास बात ये है कि बच्चे ग्रेजुएशन लेवल पर ही रिसर्च करने और रिसर्च में कैसे काम किया जाता है? इसके बारे में जान सकेंगे.''
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उन्होंने आगे बताया, '' खास बात ये है कि जब छात्र आगे पीजी या रिसर्च करेंगे, तो उन्हें पहले से अनुभव होगा. इस प्रोजेक्ट के तहत 6 महीने तक स्टूडेंट्स को स्टायपेंड भी मिलेगा. इस तरह से पहली बार यूजी लेवल पर रिसर्च प्रोजेक्ट मिलना शुरू हुआ है.''
डिपार्टमेंट हेड प्रोफेसर अनिल कुमार जैन कहते हैं, '' ये मेरे विभाग और यूनिवर्सटी के लिए गर्व का क्षण है. सागर यूनिवर्सटी के इतिहास में ये पहला मौका है कि जब ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स को भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा प्रोजेक्ट मिला है. इससे स्टूडेंट्स रिसर्च का महत्व जान सकेंगे और ग्रेजुएशन लेवल पर ही रिसर्च के तौर तरीके सीखेंगे.''