संविधान निर्माण में डॉ हरि सिंह गौर की अहम भूमिका, जिन्ना को सुनाई थी खरीखोटी

सागर यूनिवर्सिटी के संस्थापक डॉ. हरि सिंह गौर की संविधान निर्माण में अहम भूमिका, नागपुर जेल से लेकर संविधान सभा तक की पढ़िए कहानी.

DR HARI SINGH CONSTITUTION DRAFTING
संविधान निर्माण में डॉ हरि सिंह गौर की अहम भूमिका
सागर: मध्य प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर के संस्थापक डॉ हरि सिंह गौर को नई पीढ़ी एक ऐसे शिक्षाविद के रूप में जानती है. जिन्होंने अपने जीवन की जमा पूंजी से बुंदेलखंड जैसे इलाके में देश की आजादी के पहले विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी थी. एक महान शिक्षाविद होने के साथ-साथ डॉ. गौर एक महान विधिवेत्ता यानि कानून के विशेषज्ञ थे. एक विधिवेत्ता के रूप में उनकी दुनिया भर में पहचान थी.

ब्रिटिश काल में बनी उपनिवेशीय केंद्रीय विधानसभा में वह 14 साल नागपुर सेंट्रल से सांसद भी रहे. जब देश की आजादी के पहले भारत के संविधान निर्माण की पहल की गयी, तो डॉ. हरि सिंह गौर संविधान सभा के सदस्य बने और उन्होंने संविधान में कई महत्वपूर्ण प्रावधान कराए. उन्होंने संविधान सभा में पाकिस्तान की नींव रखने वाले जिन्ना को खरी खोटी सुनाई.

LAW EXPERT HARI SINGH GAUR
संविधान में दिखती है डॉ. गौर के संसदीय अनुभव की झलक

उनके प्रयासों से ही भारत के नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त हुए. एक सांसद रहते हुए उन्होंने अंग्रेजों की बनाई केंद्रीय विधानसभा में जो मुद्दे उठाए उनकी झलक भारत के संविधान में कई जगह देखने मिलती है, लेकिन अफसोस इस बात का कि जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो ठीक 1 महीने पहले 25 दिसंबर 1949 को डॉ हरीसिंह गौर का निधन हो गया.

संविधान सभा के अहम सदस्य

जब यह तय हो गया कि भारत आजाद होने वाला है, तो अविभाजित भारत के 390 सदस्यों की संविधान सभा का गठन किया गया. जिसमें डॉ. सर हरि सिंह गौर एक विधिवेत्ता के रूप में महत्वपूर्ण सदस्य थे. संविधान सभा की बैठकें 2 साल 11 महीने 18 दिन तक चली. डॉ हरीसिंह गौर 1946 में संविधान सभा के सदस्य के अलावा उपसभापति भी रहे. डॉ हरि सिंह गौर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में मौजूद थे और सेंट्रल हॉल में सदस्यों की रजिस्टर में उनके हस्ताक्षर हैं.

संविधान के मूल ढांचे को आकार देने के साथ डॉ. गौर ने संविधान सभा में संविधान का मसौदा पेश किया था. संविधान में महिला अधिकार, शिक्षा और सामाजिक सुधार के मुद्दे शामिल करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही.

संविधान सभा में जिन्ना को सुनाई खरीखोटी

वैसे तो डॉ. गौर की पाकिस्तान की नींव रखने वाले जिन्ना से अच्छी मित्रता थी, लेकिन जब अविभाजित भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, तो प्रस्तावित पाकिस्तान के इलाके से सदस्यों ने संविधान सभा की बैठक में आना बंद कर दिया. तब डॉ. गौर ने संविधान सभा में गैर मौजूद जिन्ना के लिए खरी खोटी सुनाई थी. उस समय जिन्ना दुनिया के मुस्लिम देशों की यात्रा कर रहे थे और पाकिस्तान गठन की रूपरेखा बना रहे थे. तब संविधान सभा में डॉ. हरिसिंह गौर ने कहा कि आप पूरी दुनिया घूम आए और आप जो पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं. वह एक कमजोर राष्ट्र होगा. न जाने कितने घंटे आजाद रह पाएगा. शिक्षा और बेरोजगारी जैसी समस्या से छोटा सा राष्ट्र कैसे लड़ पाएगा.

SAGAR UNIVERSITY FOUNDER HARI SINGH
डॉ हरि सिंह गौर

संविधान में दिखती है डॉ. गौर के संसदीय अनुभव की झलक

जहां तक डॉ. हरिसिंह गौर की बात करें, तो अंग्रेजों द्वारा गठित उपनिवेशीय केंद्रीय विधानसभा में डॉ हरिसिंह गौर 14 साल सांसद रहे. डॉ हरि सिंह गौर नागपुर सेंट्रल से 1921 से लेकर 1935 तक सांसद थे. उस दौरान एक सांसद के रूप में वह भावी भारत की परिकल्पना करते थे. उन्होंने समाज सुधार से जुड़े कई कानून उपनिवेशीय केंद्रीय विधानसभा में पेश किए. जो भविष्य में भारत के संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा बने. डॉ हरि सिंह गौर ने ही महिलाओं को वकालत का अधिकार दिलाया.

इसके अलावा 1926 में उन्होंने एक्ट को पास कराकर वकीलों को कई अधिकार दिलवाए. यह एक्ट भारत के आजाद होने के बाद भी 1961 तक लागू रहा, 1961 में एडवोकेट एक्ट आने पर कानून खत्म हुआ. डॉ हरि सिंह गौर ने भारत में सुप्रीम कोर्ट की प्रस्तावना का पहला प्रस्ताव रखा था.

संविधान के मूल अधिकारों में डॉ गौर का चिंतन

डॉ गौर ब्रिटिश काल में असमानता को लेकर काफी चिंतित रहते थे. उन्होंने ऐसे प्रावधानों का कड़ा विरोध किया. ब्रिटिश राज में सांसद रहते हुए 1932 में केंद्रीय विधानसभा में उस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया. जिसमें यूरोपियन को बिना लाइसेंस के आग्नेय शस्त्र रखने की अनुमति थी. वह संवैधानिक सुधारो को लेकर काफी मुखर रहते थे. 1932 में सरकार एक दमनकारी अध्यादेश लायी, तब डॉ. हरि सिंह गौर ने अध्यादेश का विरोध करते हुए विधानसभा की आपात बैठक बुलाने और आपात विधेयक के रूप में पेश करने की मांग उठाई. अध्यादेश में अंग्रेज अफसरों को असीमित अधिकार दिए गए थे.

उन पर सिविल या क्रिमिनल केस नहीं चल सकता था. वह किसी के भी घर में पूजा स्थल में घुस सकते थे. उन्हें 16 साल के बच्चों को गिरफ्तार करने और जुर्माना लगाने का अधिकार मिल गया. जुर्माना नहीं भरने पर माता-पिता को गिरफ्तार कर सकते थे. इस अध्यादेश का विरोध करते हुए डॉ हरि सिंह गौर ने 1215 ई के मैग्ना कार्टा का उल्लेख करते हुए दमनकारी अध्यादेश का विरोध किया और जब भारत का संविधान बना, तो उन्होंने हर नागरिक के लिए इसी आधार पर मूल अधिकारों की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाई.

