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लहसुन-अदरक की फसल में काई का कमाल, उत्पादन और औषधीय गुणों में करता है इजाफा

उत्तराखंड के श्रीनगर में स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डाॅ राहुल कुंवर सिंह सागर पहुंचे. जहां डाॅ हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट की एक कॉन्फ्रेंस में अपने शोध को प्रस्तुत करते हुए बताया कि "हमने साइनोबैक्टीरिया की नास्टॉक (Nostoc) प्रजाति (Species) को गढ़वाल विश्वविद्यालय के पैरीफेरल रिजर्व के एग्रीकल्चर फील्ड से हासिल किया, और प्रयोगशाला परीक्षण में हमने पाया कि लहसुन और अदरक की खेती के लिए साइनोबैक्टीरिया को बायोफर्टिलाइजर के तौर पर मिट्टी में मिलाते हैं, तो ना सिर्फ लहसुन अदरक का उत्पादन बढ़ जाता है, बल्कि उनके चिकित्सीय गुण भी बढ़ जाते हैं.

डाॅ राहुल कुंवर सिंह ने अपनी रिसर्च के बारे में बताया (ETV Bharat)

फसल की मिट्टी में इनके प्रयोग से ना सिर्फ अदरक और लहसुन की उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि इन दोनों के औषधीय गुणों में भी इजाफा होता है. प्रयोगशाला स्तर पर वैज्ञानिकों का ये प्रयोग सफल रहा है और अब इसे बड़े पैमाने पर करने की तैयारी की जा रही है.

सागर: वैसे तो आमभाषा में इस काई कहा जाता है और लोग आमतौर पर इसे गंदगी मानकर हटा देते हैं, लेकिन नील हरित शैवाल यानि साइनो बैक्टीरिया खेती में एक बाॅयो फर्टिलाइजर के तौर पर बड़ा कारगर है. धान की खेती में इसका उपयोग पहले से किया जा रहा है. अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (HNBGU) श्रीनगर (उत्तराखंड) के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है. जिससे ये साइनो बैक्टीरिया लहसुन, अदरक की फसल में काफी कारगर साबित होते हैं.

लहसुन की बढ़ेगी पैदावार (ETV Bharat)

डाॅ राहुल कुंवर सिंह ने बताया कि साइनोबैक्टीरिया पहले से धान में बाॅयोफर्टिलाइजर के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी फसलें है, जिनकी मिट्टी में नमी कम होती है. ऐसी स्थिति में ये माना जाता था कि नमी कम होने के कारण साइनोबैक्टीरिया का उपयोग करने पर सफलता के अवसर कम होते हैं, लेकिन फिर भी हमनें कोशिश की और मिट्टी में नमी की न्यूनतम मात्रा के बाद साइनोबैक्टीरिया मिलाया.

हमें आशंका थी कि ये कम नमी वाली मिट्टी के साथ अच्छे से काम कर पाता है कि नहीं, लेकिन अपने प्रयोग में देखा कि साइनोबैक्टीरिया अपने आप को मिट्टी के साथ मिला पा रहा है और जो उसकी इकोलाॅजिकल सर्विसेज है, उन गुणों के साथ लहसुन और अदरक की खेती में मददगार है. साइनोबैक्टीरिया जहां नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है. वहीं मिट्टी में पाए जाने वाले ऐसे दूसरे लाभदायक जीवों की संख्या बढ़ाने का काम करता है, जो फायदेमंद होते हैं.

देश में मशहूर है उत्तराखंड का लहसुन अदरक (ETV Bharat)

इसके साथ एक्सोपाली सैकेराइड का उत्पादन भी करता है. हमारे प्रयोगशाला स्तर पर किए गए शोध में ये सारी चीजें हमें देखने मिली. हमने पाया कि इसकी वजह से पौधे की वृद्धि और उत्पादन भी बढ़ा और उसके साथ-साथ उसकी चिकित्सीय गुणों भी बढ़े.

पूरे देश में मशहूर है उत्तराखंड का लहसुन अदरक

प्रोफेसर डाॅ राहुल कुंवर सिंह बताते हैं कि ये प्रयोग हमने उत्तराखंड में वहां की मिट्टी में किया है. आपको पता होगा कि उत्तराखंड के लहसुन और अदरक को अन्य जगह की अपेक्षा अधिक गुणवत्ता वाला और अच्छा माना जाता है. जबकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी लहसुन अदरक की खेती होती है, लेकिन उत्तराखंड की लहसुन अदरक इन राज्यों के अपेक्षा बेहतर मानी जाती है और इस प्रयोग से तो उनकी गुणवत्ता में और इजाफा हुआ है.

डॉ सिंह कहते हैं कि फिलहाल हमने प्रयोगशाला स्तर पर सफलता पाई है, लेकिन बड़े पैमाने पर जब फील्ड लेवल पर करेंगे, तो हमे आशा है कि ऐसे ही परिणाम आएंगे."