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टूथ ब्रश से लेकर मिट्टी तक माइक्रोप्लास्टिक का वार, सागर यूनिवर्सिटी का छात्र स्पेन में पढ़ेगा रिसर्च पेपर

शहर और गांव दोनों को बर्बाद कर रहा माइक्रोप्लास्टिक, स्पेन में पेश होगी सागर यूनिवर्सिटी के आकाश कुमार की रिपोर्ट. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

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टूथ ब्रश से लेकर मिट्टी तक माइक्रोप्लास्टिक का वार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 10:29 AM IST

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सागर: डाॅ. हरीसिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर के वनस्पति विज्ञान विभाग के रिसर्च स्काॅलर आकाश कुमार ने कमाल किया है. माइक्रोप्लास्टिक के ईकोसिस्टम पर पढ़ने वाले असर को लेकर की गयी उनकी रिसर्च को दुनिया में सराहना मिली है. वो अपना रिसर्च पेपर स्पेन में आयोजित इंटरनेशनल कांफ्रेस में पढ़ेंगे. दरअसल उन्होंने माइक्रोप्लास्टिक के पारिस्थितिकी तंत्र पर पढ़ने वाले असर पर रिसर्च की है. उन्होंने शहरी और ग्रामीण इलाकों में इससे क्या असर हो रहा है, इस पर शोध किया है. ये रिसर्च पेपर आकाश कुमार अक्टूबर माह में स्पेन के ऐतिहासिक शहर कैडिज में होने वाली इंटरनेशनल कांफ्रेस 'द माइक्रो 2026' में पेश करेंगे.

क्या है आकाश कुमार की रिसर्च
सागर यूनिवर्सिटी के वनस्पति विज्ञान विभाग के रिसर्च स्काॅलर आकाश कुमार की रिसर्च को सारी दुनिया में सराहना मिली है. उन्होंने मध्य भारत के पारिस्थितिकी तंत्र पर माइक्रोप्लास्टिक से होने वाले नुकसान पर शोध किया है. उन्होंने मध्य भारत के शहरी और ग्रामीण इलाकों में माइक्रोप्लास्टिक से इकोसिस्टम पर हो रहे नुकसान का अध्ययन किया है.

सागर यूनिवर्सिटी का छात्र स्पेन में पढ़ेगा रिसर्च पेपर (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि, ''हमारे ग्रामीण और शहरी इलाकों में किस तरह से प्लास्टिक के कारण समस्याओं का सामना करना रहे हैं. इस रिसर्च में उनके होने वाले नुकसान से कैसे बचा जा सकता है, ये भी बताया गया है. ताकि भविष्य में सरकार को इस भयंकर प्रदूषण से निपटने के लिए मदद मिले. हमनें रिसर्च में ये पाया कि शहरी इलाकों में पैकेजिंग मटेरियल, पुराने कपड़े और प्लास्टिक के कई तरह की सामग्री मिली है.''

वहीं ग्रामीण इलाकों में खासकर खेतों में मल्चिंग और खाद की बोरियों का माइक्रोप्लास्टिक जमीन की गुणवत्ता को कमजोर कर रहा है. किसान को मल्चिंग और खाद दोनों जरूरी है, लेकिन इससे जमीन की उर्वरकता पर असर पड़ रहा है और इससे निपटने का किसान कोई तरीका भी नहीं खोज पा रहे हैं. इस रिसर्च का चयन स्पेन के कैडिज शहर में होने वाली इंटरनेशनल कांफ्रेंस 'द माइक्रो 2026' में पेश करने के लिए हुआ है. ये एक ऐसी संस्थान है, जो माइक्रोप्लास्टिक से पारिस्थितिकी तंत्र को हो रहे नुकसान पर काम कर रही है. इस कांफ्रेंस में दुनिया भर के वो शोधकर्ता जुटेंगे, जो प्लास्टिक से हो रहे प्रदूषण पर काम कर रहे हैं.

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स्पेन में पेश होगी सागर यूनिवर्सिटी के आकाश कुमार की रिपोर्ट (ETV Bharat)

प्लास्टिक का निकालेंगे विकल्प
आकाश कुमार का कहना है कि, ''प्लास्टिक को खत्म नहीं किया जा सकता है. क्योंकि हमारे दिन की शुरूआत ही प्लास्टिक के टूथब्रश से होती है और ये हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. लेकिन प्लास्टिक से होने वाले नुकसान और बचने के विकल्पों पर काम किया जा सकता है.'' आकाश कुमार के रिसर्च सुपरवाइजर डाॅ. अमित जुगनु विश्वास है.

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माइक्रोप्लास्टिक कभी ना खत्म होने वाला खतरा (ETV Bharat)

माइक्रोप्लास्टिक कभी ना खत्म होने वाला खतरा
डाॅ. अमित जुगनु विश्वास कहते हैं कि, ''आकाश कुमार को जो मौका मिला है, ये सागर यूनिवर्सिटी और हमारे वनस्पित विज्ञान विभाग के लिए बड़ी उपलब्धि है. इस रिसर्च के पीछे हमारी सोच ये थी कि प्लास्टिक शब्द बड़ा प्रचलित शब्द है और इसके बारे में सभी जानते हैं. लेकिन माइक्रोप्लास्टिक जटिल स्थिति निर्मित करती है. जब प्लास्टिक माइक्रो फार्म में आती है, तो ये लगभग सब चीजों में घुल जाती है. पानी और मिट्टी सभी में घुल जाती है और ईकोसिस्टम में फैल जाती है.

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यूनिवर्सिटी सागर का वनस्पति विज्ञान विभाग (ETV Bharat)

ईकोसिस्टम में प्लास्टिक के फैलने के बहुत भयंकर प्रभाव दिखते हैं. आकाश अपनी रिसर्च के जरिए स्पेन में दुनिया भर के शोधकर्ताओं के सामने बताएंगे कि माइक्रोप्लास्टिक किस तरह ग्रामीण स्तर और शहरी स्तर पर अपना प्रभाव डाल रही है. इसके नुकसान मानव शरीर, वनस्पति और कहें तो पूरे के पूरे ईकोसिस्टम पर पड़ रहा है.''

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