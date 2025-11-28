ETV Bharat / state

खेलो इंडिया गेम्स में सागर यूनिवर्सिटी का जलवा, कुश्ती के फाइनल में पहुंचे अभिषेक यादव

सागर के अभिषेक को नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स में रजत पदक मिलना तय, कुश्ती में शानदार प्रदर्शन कर फाइनल में बनाई अपनी जगह.

SAGAR WRESTLING PLAYER ABHISHEK
कुश्ती के फाइनल में पहुंचे अभिषेक यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 6:40 PM IST

2 Min Read
सागर: डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के शारीरिक शिक्षा विभाग के खिलाड़ी अभिषेक यादव ने कुश्ती में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली है. फाइनल में पहुंचने के बाद उनका सिल्वर मेडल पक्का हो गया है. नेशनल टूर्नामेंट के दौरान अभिषेक यादव ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए, यह उपलब्धि हासिल की है. अभी फाइनल मुकाबला बाकी है और अभिषेक यादव गोल्ड मेडल भी जीत सकते हैं. वहीं, उनका रजत पदक पक्का होने पर सागर यूनिवर्सिटी में उत्साह है और हर्ष का माहौल है.

लगातार शानदार खेल का प्रदर्शन

राष्ट्रीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय के अभिषेक यादव ने कुश्ती में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई है. उन्होंने पहला मुकाबला राजस्थान के उदयपुर के पहरू विश्वविद्यालय के रेहान शेख के साथ खेला. जिसमें उन्होंने 10-0 से एकतरफा जीत दर्ज करते हुए टूर्नामेंट में धमाकेदार शुरुआत की. दूसरे मुकाबले में कन्नूर यूनिवर्सिटी, केरल के प्रतिद्वंद्वी विष्णु नारायण को 10- 0 से हराकर लगातार दूसरी जीत हासिल की.

खेलो इंडिया में सागर यूनिवर्सिटी का जलवा (ETV Bharat)

फाइनल में पहुंचे अभिषेक यादव

अभिषेक ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखा, लेकिन उनको क्वार्टर फाइनल में सीटी विश्वविद्यालय लुधियाना (पंजाब) के पहलवान शुभम ने कड़ी टक्कर दी. लेकिन अभिषेक ने 6-3 से कड़े मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली. सेमीफाइनल में चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, जींद (हरियाणा) के प्रतिद्वंद्वी के वॉकओवर से अभिषेक सीधे फाइनल में पहुंच गए हैं.

अभिषेक का रजत पदक पक्का

सागर यूनिवर्सिटी के मीडिया अधिकारी डॉ. विवेक जायसवाल ने बताया कि "अभिषेक के फाइनल में पहुंचने से रजत पदक पक्का हो गया है. हालांकि उनके जोरदार प्रदर्शन को देखते हुए माना जा रहा है कि अभिषेक स्वर्ण पदक भी जीत सकते हैं." उनके शानदार प्रदर्शन में कोच धर्मवीर यादव की अहम भूमिका रही है. अभिषेक के इस शानदार प्रदर्शन से शारीरिक शिक्षा विभाग डॉ. हरिसिंह विश्वविद्यालय में खुशी की लहर है. अभिषेक के फाइनल में पहुंचने पर यूनिवर्सिटी के कुलपति और शिक्षकों ने बधाई दी और फाइनल मुकाबले में स्वर्ण पदक की पूरी उम्मीद जताई.

