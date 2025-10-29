ETV Bharat / state

सागर यूनिवर्सिटी में 5000 पांडुलिपियों का होगा डिजिटलाइजेशन, भाषाओं के अध्यन में मिलेगी मदद

सागर: डॉ. सर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पांडुलिपि संसाधन केंद्र में 5000 से ज्यादा दुर्लभ पांडुलिपियां रखी हुई हैं. पिछले 5 साल से पांडुलिपियों के संग्रहण से लेकर संरक्षण तक का काम रुका हुआ था, लेकिन अब भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय सागर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इन 5000 पांडुलिपियों का संरक्षण डिजिटल तरीके से करेगा. इसके अलावा और भी पांडुलिपियों के संग्रहण का काम करेगा. हाल ही में दिल्ली में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और सागर यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के बीच करार हुआ है और इसी करार के तहत पांडुलिपियों का संग्रहण डिजिटल तरीके से करके संरक्षण का काम किया जाएगा.

चार भाषाओं की दुर्लभ पांडुलिपियों का खजाना

सागर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अंतर्गत सितंबर 2005 में पांडुलिपि संसाधन केंद्र की स्थापना की गई थी. इस केंद्र में संस्कृत, हिंदी, उर्दू और मराठी की करीब 5000 पांडुलिपियां रखी हुई हैं. जिन्हें बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया गया है. इन पांडुलिपियों में संस्कृत और हिंदी के अलावा उर्दू और मराठी की भी दुर्लभ पांडुलिपियां रखी हुई हैं जो इन भाषाओं के विकास और उनके अध्ययन में काफी मददगार साबित हो सकती हैं.

सागर यूनिवर्सिटी में 5000 दूर्लभ पांडुलिपियों का होगा डिजिटलाइजेशन (ETV Bharat)

पिछले 5 साल से नहीं हो रहा था संरक्षण

साल 2005 में स्थापित पांडुलिपि संसाधन केंद्र में पांडुलिपियों के संग्रहण और संरक्षण का काम बढ़िया तरीके से चल रहा था, लेकिन पिछले 5 साल से सरकार द्वारा अनुदान बंद किए जाने के कारण यह काम पूरी तरह रुक गया. इसके बाद न तो पांडुलिपियों का संग्रहण किया गया और न ही पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन किया गया. यहां मौजूद 5000 पांडुलिपि में से सिर्फ 1500 पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन हो पाया था, लेकिन सरकार से मिलने वाला अनुदान रुकने के बाद पांडुलिपियों का संग्रहण और संरक्षण दोनों का काम पूरी तरह से ठप हो गया था.