सागर यूनिवर्सिटी में 5000 पांडुलिपियों का होगा डिजिटलाइजेशन, भाषाओं के अध्यन में मिलेगी मदद

सागर विश्वविद्यालय की 5000 दुर्लभ पांडुलिपियों का होगा डिजिटल संरक्षण, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के बीच हुआ करार.

SAGAR MANUSCRIPT PRESERVATION
दुर्लभ पांडुलिपी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 9:22 PM IST

3 Min Read
सागर: डॉ. सर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पांडुलिपि संसाधन केंद्र में 5000 से ज्यादा दुर्लभ पांडुलिपियां रखी हुई हैं. पिछले 5 साल से पांडुलिपियों के संग्रहण से लेकर संरक्षण तक का काम रुका हुआ था, लेकिन अब भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय सागर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इन 5000 पांडुलिपियों का संरक्षण डिजिटल तरीके से करेगा. इसके अलावा और भी पांडुलिपियों के संग्रहण का काम करेगा. हाल ही में दिल्ली में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और सागर यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के बीच करार हुआ है और इसी करार के तहत पांडुलिपियों का संग्रहण डिजिटल तरीके से करके संरक्षण का काम किया जाएगा.

चार भाषाओं की दुर्लभ पांडुलिपियों का खजाना

सागर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अंतर्गत सितंबर 2005 में पांडुलिपि संसाधन केंद्र की स्थापना की गई थी. इस केंद्र में संस्कृत, हिंदी, उर्दू और मराठी की करीब 5000 पांडुलिपियां रखी हुई हैं. जिन्हें बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया गया है. इन पांडुलिपियों में संस्कृत और हिंदी के अलावा उर्दू और मराठी की भी दुर्लभ पांडुलिपियां रखी हुई हैं जो इन भाषाओं के विकास और उनके अध्ययन में काफी मददगार साबित हो सकती हैं.

सागर यूनिवर्सिटी में 5000 दूर्लभ पांडुलिपियों का होगा डिजिटलाइजेशन (ETV Bharat)

पिछले 5 साल से नहीं हो रहा था संरक्षण

साल 2005 में स्थापित पांडुलिपि संसाधन केंद्र में पांडुलिपियों के संग्रहण और संरक्षण का काम बढ़िया तरीके से चल रहा था, लेकिन पिछले 5 साल से सरकार द्वारा अनुदान बंद किए जाने के कारण यह काम पूरी तरह रुक गया. इसके बाद न तो पांडुलिपियों का संग्रहण किया गया और न ही पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन किया गया. यहां मौजूद 5000 पांडुलिपि में से सिर्फ 1500 पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन हो पाया था, लेकिन सरकार से मिलने वाला अनुदान रुकने के बाद पांडुलिपियों का संग्रहण और संरक्षण दोनों का काम पूरी तरह से ठप हो गया था.

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ करार

अब भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय इन पांडुलिपियों के संग्रहण और संरक्षण के लिए आगे आया है. हाल ही में दिल्ली में 25 अक्टूबर को संस्कृति मंत्रालय दिल्ली के ज्ञान भारतम के माध्यम से पांडुलिपि संसाधन केंद्र सागर और संस्कृति विभाग के बीच एक करार हुआ है. इस करार के तहत भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय पांडुलिपियों के संघनन और संरक्षण के लिए सागर यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के पांडुलिपि संसाधन केंद्र की मदद करेगा.

पांडुलिपियों का होगा डिजिटलाइजेशन (ETV Bharat)

विभागाध्यक्ष का क्या कहना है?

संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. राजेंद्र यादव बताते हैं कि "भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की तरफ से 25 अक्टूबर को दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान प्रभातम केंद्र में पूरे देश में जिन विश्वविद्यालयों में पांडुलिपि संसाधन केंद्र स्थापित हैं, उन सभी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था. हमारे विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अंतर्गत 2005 में पांडुलिपि संसाधन केंद्र स्थापित किया गया था.

कुलपति प्रो. यशवंत सिंह ठाकुर और कुल सचिव डॉ. एस पी उपाध्याय के सहयोग से विश्वविद्यालय की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर सावन कुमारी ने संस्कृति मंत्रालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं. हमारे पांडुलिपि संसाधन केंद्र में 5000 महत्वपूर्ण पांडुलिपियां उपलब्ध हैं, जिनमें से सिर्फ 1500 पांडुलिपियों का अब तक डिजिटाइजेशन किया गया है.

सागर विश्वविद्यालय में स्टोर की गई पांडुलिपियां (ETV Bharat)

बाकी 3500 पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन अभी बाकी है. पांडुलिपियों के संरक्षण और संग्रहण के लिए अब भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा, तो ये काम सुचारू रूप से चलने लगेगा."

