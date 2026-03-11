ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के 40 मेडिसिनल प्लांट पर रिसर्च, कैंसर और टीबी के इलाज में खुल सकते हैं रास्ते

भारत सरकार का बाॅयोटेक्नालाॅजी डिपार्टमेंट करा रहा शोध इस प्रोजेक्ट के बारे में सागर यूनिवर्सिटी के बाॅयोटेक्नालाॅजी डिपार्टमेंट के हैड डाॅ. सी पी उपाध्याय बताते हैं कि, ''भारत सरकार के बाॅयोटेक्नालाॅजी डिपार्टमेंट द्वारा सागर यूनिवर्सिटी के बाॅटनी और जूलाॅजी डिपार्टमेंट को बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट दिया है. जिसमें मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले 40 से 42 मेडिसिनल प्लांट पर हम पर रिसर्च कर रहे हैं कि कितने प्लांट में एंटी कैंसर, एंटी ट्युबरकिलोसिस और कुछ दूसरे टाक्सिन के मुकाबले ये कैसे काम करते हैं.''

वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से कृषि और मेडिकल साइंस की दुनिया में बड़ा बदलाव देखने मिलेगा. हालांकि यूनिवर्सिटी ने अभी प्रोजेक्ट के आधार पर भविष्य में होने वाले पेटेंट की गोपनीयता को लेकर कई प्लांट और बैक्टीरिया का खुलासा नहीं किया है. लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है कि ये रिसर्च खासकर खेती और मेडिकल साइंस की दुनिया में काफी मददगार साबित होगी.

पांच साल के इस प्रोजेक्ट में सागर यूनिवर्सिटी के जूलाॅजी और बाॅटनी के वैज्ञानिक प्रदेश भर से मेडिसिनल प्लांट इकट्ठा करके उन पर वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च कर रहे हैं. इस रिसर्च में इन प्लांट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया पर भी शोध किया जा रहा है, कि इन प्लांट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया कृषि और चिकित्सा क्षेत्र में कितने मददगार हो सकते हैं.

सागर: डाॅ. हरीसिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर अपने शोध और अध्ययन के लिए सालों से देश और दुनिया में एक अलग पहचान बना रहा है. इसी कड़ी में भारत सरकार के बाॅयोटेक्नालाॅजी डिपार्टमेंट द्वारा सागर यूनिवर्सिटी को एक प्रोजेक्ट दिया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले 40 से ज्यादा औषधीय पौधों पर रिसर्च की जा रही है. इस रिसर्च में औषधीय पौधों की एंटी कैंसर, एंटी ट्यूबरक्लोसिस और एंटी टाक्सिन गुणों पर अध्ययन किया जा रहा है.

डाॅ उपाध्याय बताते हैं कि, ''हमें मध्य प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में काम करना है. इसलिए अलग- अलग डिपार्टमेंट अलग-अलग काम कर रहे हैं.'' बाॅटनी डिपार्टमेंट के प्रो. डाॅ एम एल खान ने मेडिसिनल प्लांट को खोज कर उसकी लोकेशन पर काम किया है. उनके काम को विश्व की जानी मानी साइंस जर्नल नेचर ने प्रकाशित किया गया है. जिसमें उन्होंने बताया है कि, ''ये मेडिसिनल प्लांट कौन से हैं और किस लोकेशन पर है, बाॅयोटेक्नालाॅजी डिपार्टमेंट की प्लांट को प्रयोगशाला तक लाने की जिम्मेदारी थी.

मध्य प्रदेश में सुगंधित औषधीय फसलों की खेती ज्यादा की जाती है (sagar Dr Harisingh Gour University)

मेडिसिनल प्लांट का नुकसान ना हो, इसलिए हम पौधे की सिर्फ उन चीजों को लाए, जो हमें रिसर्च के लिए जरूरी था. पौधों की पत्तियों और उसकी जड़ों में लगी मिट्टी को यहां लेकर आए. कई बार ऐसा होता है कि औषधीय पौधा जहां उगता है, वहां से लाकर हम नर्सरी में उगाते हैं, तो वैसा असर नहीं दिखाता है. इसे ध्यान रखते हुए हम उस मिट्टी को लेकर आए, जहां ये मेडिसिनल प्लांट होता है. हम लोगों ने फिर मिट्टी में कहां-कहां पर कौन-कौन से बैक्टीरिया है,उनकी पहचान की. हमारे यहां नेक्स्ट-जेनरेशन सीक्वेंसिंग (एनजीएस) उपकरण है, तो हमें 24 से 48 घंटे में पता चल जाता है कि कौन-कौन से बैक्टिरिया है.''

प्रो. डाॅ एम एल खान ने बताया कि, ''इसके बाद बैक्टीरिया को आइसोलेट कर एक प्लांट को प्रयोगशाला में बैक्टीरिया के साथ उगाया गया, तो हमने देखा कि प्लांट जिस तरह अपने मूल स्थान पर असरकारक था. उसी तरह से हमारी प्रयोगशाला में असरकारक है. इस रिसर्च से संबंधित मेडिसिनल प्लांट और उनके बैक्टीरिया जिन पर हमने काम कर लिया है, हम उसे उजागर नहीं कर सकते हैं. क्योंकि रिसर्च से संबंधित कई पेटेंट किए जाने है, कई प्रकाशन होना है. हमने करीब 10-12 बैक्टीरिया और उनके गुणों की पहचान कर ली है, जो कृषि और मेडिकल साइंस के लिए काफी मददगार होंगे.

मेडिकल साइंस में बदलेगा बीमारियों का इलाज (sagar Dr Harisingh Gour University)

मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख औषधीय पौधे

रिसर्च की गोपनीयता के आधार पर यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम मेडिसिनल प्लांट और उनमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया के नाम उजागर नहीं कर रही है. लेकिन इस रिसर्च में मध्य प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में पाए जाने वाले मेडिसिनल प्लांट पर काम किया जा रहा है.

सबसे ज्यादा सतपुड़ा और विंध्य के जंगल में औषधीय पौधे मौजूद हैं (sagar Dr Harisingh Gour University)

कृषि क्षेत्र में आएगा बदलाव

डाॅ. सीपी उपाध्याय बताते हैं कि, ''इस रिसर्च से कृषि क्षेत्र में बड़ी मदद मिलेगी. क्योंकि इस रिसर्च में ऐसे कई बैक्टीरिया मिले हैं, जो कृषि में महत्वपूर्ण है. हमने देखा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जो पेस्टिसाइड डिग्रेट करते हैं. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जो भारी धातु को अवशोषित कर लेते हैं, वो प्लांट में नहीं जाते हैं. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जो सूखे की स्थिति में भी पौधे के लिए मददगार होते हैं. तो इस तरह के हमें बैक्टीरिया मिले हैं. इनका हम कृषि की फसलों और पौधों पर भी अध्ययन कर रहे हैं.

मध्य प्रदेश में 4000 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं (sagar Dr Harisingh Gour University)

मेडिकल साइंस में बदलेगा बीमारियों का इलाज

इस रिसर्च का दूसरा पहलु ये है कि, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले मेडिसिनल प्लांट में कुछ बाॅयोटिक कंपाउंड ऐसे मिले हैं, जो अलग-अलग तरह के एंटी कैंसर प्रभाव दिखाते हैं. जैसे मस्तिष्क कोशिका, यकृत कोशिका, आमाशय कोशिका, त्वचा कोशिका और एंटी ट्युबरकिलोसिस गुण भी पाए गए हैं. जिन पर हमारी टीम अभी काम कर रही है.

जलस्त्रोतों में साइनोटाक्सिन पर रिसर्च

इस रिसर्च में ये भी देखा गया कि बहुत सारे ऐसे जलस्त्रोत है, जिनमें साइनो बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ता है और साइनोटाक्सिन का उत्पादन करता है. ये जलीय जीवों और जल का उपयोग करने वाले जीवों के लिए नुकसानदायक होते हैं. ये मावन, जानवरों और जलीय जंतु के स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर जोखिम पैदा करते हैं, जो यकृत (liver) और तंत्रिका तंत्र (nervous system) को प्रभावित कर सकते हैं.

इस रिसर्च के तहत अलग-अलग जलस्त्रोतों के पानी को इकट्ठा कर अध्ययन किया जा रहा है कि उस पानी में कौन-कौन से साइनोटाॅक्सिन है. उनका उन जलीय पौधों और जलीय जंतुओं पर क्या असर हो रहा है. इनको जलस्त्रोत से लाकर प्रयोगशाला पर उगाकर अध्ययन किया जा रहा है. इसमें ये देखा जा रहा है कि क्या असर हो रहा है और उसका ट्रीटमेंट इन मेडिसिनल प्लांट से कैसे कर सकते हैं.