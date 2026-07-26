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वाइल्ड राइस-बुंदेलखंडी टमाटर में छुपा ग्लोबल वार्मिंग का तोड़, सागर यूनिवर्सिटी की महिला प्रोफेसर्स की रिसर्च

रिसर्च में महिला शक्ति का जलवा, सागर यूनिवर्सिटी की वनस्पति विज्ञान की तीन महिला प्रोफेसर्स को मिले बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

sagar University Professor Research
सागर यूनिवर्सिटी की महिला प्रोफेसर की रिसर्च (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 9:06 AM IST

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Updated : July 26, 2026 at 9:59 AM IST

4 Min Read
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सागर: रिसर्च और प्रोजेक्ट को लेकर सागर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और रिसर्च स्काॅलर का पूरे देश में नाम है. इसी कड़ी में सागर यूनिवर्सिटी के वनस्पति विज्ञान विभाग की महिला प्रोफेसर्स का जलवा देखने मिल रहा है. सागर के डाॅ. हरीसिंह गौर यूनिवर्सिटी की वनस्पति विज्ञान विभाग की तीन महिला असिस्टेंट प्रोफेसर को अलग-अलग क्षेत्र में रिसर्च के लिए बड़े-बडे प्रोजेक्ट मिले हैं. इन प्रोजेक्ट में जहां सोयाबीन पर रिसर्च की जा रही है, तो बुंदेलखंड में मशहूर टमाटर की खेती पर भी शोध किया जा रहा है. वहीं जलवायु परिवर्तन को देखते हुए जंगली चावल (wild rice) के गुणों के आधार पर उसे खेती लायक बनाने पर शोध चल रहा है.

वनस्पति विज्ञान विभाग की महिलाओं को रिसर्च प्रोजेक्ट
डाॅ. हरीसिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर के वनस्पति विज्ञान विभाग को भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मशहूर रिसर्च प्रोजेक्ट दिए गए हैं. खास बात ये है कि रिसर्च प्रोजेक्ट जलवायु परिवर्तन के हालातों में खेती से जुड़े है. इन प्रोजेक्ट में सोयाबीन, टमाटर और जंगली चावल पर रिसर्च की जा रही है. ये सभी रिसर्च ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम के बदलाव से खेती पर पड़ रहे प्रभावों को लेकर कारगर सिद्ध होंगी.

सागर यूनिवर्सिटी की वनस्पति विज्ञान की तीन महिला प्रोफेसर्स को मिले बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट (ETV Bharat)

डाॅ. सोनी चौरसिया कर रही वाइल्ड राइस पर रिसर्च
वनस्पति विज्ञान विभाग की असि. प्रोफेसर डाॅ. सोनी चौरसिया बताती है कि, ''उन्हें एएनआरएफ का रिसर्च प्रोजेक्ट मिला है. जिसमें वो वाइल्ड राइस पर रिसर्च कर रही है. दरअसल बदलते मौसम के कारण चावल की खेती प्रभावित हो रही है. कभी ज्यादा बारिश, कभी कम बारिश या बेमौसम बारिश के कारण चावल की खेती पर विपरीत असर पड़ रहा है. ऐसे में वाइल्ड राइस के गुणों के कारण उसकी खेती पर रिसर्च की जाएगी. जंगली चावल में सफेद चावल की तुलना में अधिक एंटीऑक्सीडेंट गुण वाला और कोलेस्ट्रॉल को कम करने और धमनियों को स्वस्थ रखने में कारगर है.''

Women Professor Research Tomato
डाॅ. सोनी चौरसिया कर रही वाइल्ड राइस पर रिसर्च (ETV Bharat)

डाॅ. सोनल माथुर कर रही है सोयाबीन पर रिसर्च
वनस्पति विज्ञान की असि. प्रोफेसर डाॅ सोनल माथुर को एमपी काउंसिल ऑफ साइंस & टेक्नोलॉजी ने सोयाबीन पर रिसर्च के लिए प्रोजेक्ट दिया है. जिसमें सोनल माथुर सोयाबीन के दूसरे मेटाबोलाइट्स पर काम कर रही है. जिसमें फायदेमंद कवक (फंजाई) का उपयोग करके सोयाबीन के अन्य गुणों का कैसे बेहतर उपयोग किया जा सकता है, उस पर काम किया जा रहा है.

Women Professor Research Tomato
रिसर्च में महिला शक्ति का जलवा (ETV Bharat)
Soybean Global Warming Impact
डाॅ. आरती गुप्ता कर रही टमाटर पर रिसर्च (ETV Bharat)

डाॅ. आरती गुप्ता कर रही टमाटर पर रिसर्च
वनस्पति विज्ञान विभाग की असि. प्रोफेसर डाॅ. आरती गुप्ता को टमाटर की खेती पर मौसम के प्रतिकूल प्रभावों पर पड़ने वाले असर पर रिसर्च कर रही है. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि, ''जलवायु परिवर्तन में भीषण गर्मी के साथ-साथ सूखे का संकट देखने मिल रहा है. ऐसे में टमाटर की खेती पर विपरीत असर पड़ रहा है और लगातार उत्पादन भी गिर रहा है. विपरीत मौसम की परिस्थितियों के टमाटर की खेती पर पड़ते असर से कैसे निपटा जा सकता है.''

Dr Harisingh Gour University sagar
सागर यूनिवर्सिटी का वनस्पति विज्ञान विभाग (ETV Bharat)

क्या कहना है विभागाध्यक्ष का
प्रोफेसर डाॅ. दीपक व्यास कहते हैं कि, ''हमारे विभाग में जो महिला प्रोफेसर आयी है, वो काफी प्रतिभाशाली हैं और उन्होंने विदेश में रिसर्च की है. उनमें डाॅ. सोनल माथुर की बात करें, तो उनका विश्व के 2 फीसदी वैज्ञानिकों में नाम शुमार है. डाॅ आरती गुप्ता विदेश में जैनेटिक्स पर काम करके आयी है. उनके कई रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं. डाॅ. सोनी चौरसिया भारत के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में काम कर चुकी है. हमारे यहां की महिला प्रोफेसर समृद्धशाली और प्रतिभावान है. उनके कारण विभाग का नाम देश में मशहूर हो रहा है. महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण है.

Last Updated : July 26, 2026 at 9:59 AM IST

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