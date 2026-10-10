सागर यूनिवर्सिटी के शिक्षकों का जलवा, विश्व के 2 फीसदी बेस्ट साइंटिस्ट की लिस्ट में 12 प्रोफेसर शामिल
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका और एल्सिवियर पब्लिशर्स ने विश्व के 2 प्रतिशत श्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची की जारी. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 5:46 PM IST
सागर: डॉ सर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका और एल्सिवियर पब्लिशर्स द्वारा 7 अक्टूबर 2026 को विश्व के 2 प्रतिशत श्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची जारी की गई है. जिसमें सागर यूनिवर्सिटी के 12 शिक्षक शामिल हैं.
इस सूची को विज्ञान के 22 क्षेत्रों और 174 उपक्षेत्रों से संबंधित वैज्ञानिकों के डाटाबेस और एल्सिवियर प्रकाशन और स्कोपस के विश्व स्तर के साइटेशन डेटाबेस के कम्पोजिट स्कोर के आधार पर तैयार किया जाता है. इस सूची में यूनिवर्सिटी के कई पूर्व शिक्षक और पूर्व छात्र भी शामिल हैं, जो देश-विदेश की विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत हैं. यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की इस उपलब्धि पर कुलपति प्रो. नागेश दुबे ने बधाई दी है.
स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एल्सिवियर पब्लिशर्स ने जारी की लिस्ट
हर वर्ष जारी होने वाली सूची में एल्सेवियर पब्लिशर्स और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा अध्ययन के तहत 2 सूचियां बनाई जाती हैं. एक सूची जिसमें सम्पूर्ण करियर डेटा को करियर के शुरू से कैलेंडर वर्ष के अंत तक संकलित किया जाता है. दूसरी सूची कैलेंडर वर्ष के दौरान प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर बनाई जाती है.
सम्पूर्ण कैरियर डेटा की सूची में सागर यूनिवर्सिटी के 6 शिक्षकों को स्थान मिला है. इसमें फार्मेसी विभाग के रिटायर प्रो. एन के जैन, प्रो एस पी व्यास, प्रो संजय कुमार जैन, रसायन विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. ए पी मिश्रा और कार्यरत डॉ. प्रशांत केशरवानी, माइक्रोबायोलोजी विभाग के अध्यक्ष प्रो. नवीन कानगो शामिल हैं.
वार्षिक सूची में इन वैज्ञानिकों का नाम शामिल
वार्षिक सूची में फार्मेसी विभाग के सेवानिवृत्त प्रो. एन के जैन, प्रो. एस पी व्यास, प्रो संजय कुमार जैन और फिलहाल यूनिवर्सिटी में कार्यरत डॉ. प्रशांत केशरवानी, डॉ. विकास जैन, बॉटनी विभाग से सेवानिवृत्त प्रो. एम एल खान, जिओलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रो. ए के सिंह, डॉ. वंदना सोनी, बॉटनी विभाग की डॉ. सोनल माथुर, माइक्रोबायोलोजी विभाग के अध्यक्ष प्रो. नवीन कानगो और क्रिमिनालॉजी एवं फोरेंसिंक साइंस विभाग की डॉ. वंदना विनायक शामिल हैं.
इस तरह कुल मिलाकर विश्वविद्यालय के 12 शिक्षक इस महत्वपूर्ण सूची में स्थान बनाने में सफल हुए हैं. यह मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के समस्त विश्वविद्यालयों में सर्वाधिक हैं.
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सागर यूनिवर्सिटी के कुलपति ने दी बधाई
कुलपति प्रो. नागेश दुबे ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए सभी शिक्षकों को बधाई दी है. उनका कहना है कि "यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिसर्च के क्षेत्र में लगातार वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं. हर साल हमारे प्रोफेसर विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची में स्थान हासिल कर रहे हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉ सर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय का मान बढ़ रहा है."