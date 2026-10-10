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सागर यूनिवर्सिटी के शिक्षकों का जलवा, विश्व के 2 फीसदी बेस्ट साइंटिस्ट की लिस्ट में 12 प्रोफेसर शामिल

विश्व के सर्वश्रेष्ठ 2 प्रतिशत वैज्ञानिकों की लिस्ट में सागर यूनिवर्सिटी के 12 प्रोफेसर ( ETV Bharat )

सागर: डॉ सर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका और एल्सिवियर पब्लिशर्स द्वारा 7 अक्टूबर 2026 को विश्व के 2 प्रतिशत श्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची जारी की गई है. जिसमें सागर यूनिवर्सिटी के 12 शिक्षक शामिल हैं.

इस सूची को विज्ञान के 22 क्षेत्रों और 174 उपक्षेत्रों से संबंधित वैज्ञानिकों के डाटाबेस और एल्सिवियर प्रकाशन और स्कोपस के विश्व स्तर के साइटेशन डेटाबेस के कम्पोजिट स्कोर के आधार पर तैयार किया जाता है. इस सूची में यूनिवर्सिटी के कई पूर्व शिक्षक और पूर्व छात्र भी शामिल हैं, जो देश-विदेश की विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत हैं. यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की इस उपलब्धि पर कुलपति प्रो. नागेश दुबे ने बधाई दी है.