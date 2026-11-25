ETV Bharat / state

कौन सुनेगा सागर के उल्दन विस्थापितों का दर्द? उजड़े 28 गांवों का पुनर्वास सिर्फ कागजों पर चमका

उल्दन सिंचाई परियोजना के प्रभावित ग्रामीणों का दर्द उभरा ( ETV BHARAT )

सागर : सूखे की समस्या से निपटने के लिए सागर जिले की 03 तहसीलों के लिए उल्दन बृहद सिंचाई परियोजना पर काम चल रहा है. परियोजना पूर्णता की ओर है. इससे 80 हजार हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की सिंचाई होगी. 412 गांवों को पीने का पानी भी मिलेगा. परियोजना के लिए 28 गांवों की करीब 3400 हेक्टेयर भूमि डूब में आई. ग्रामीणों को मानसून से पहले गांवों से जबरन हटा दिया गया. इसके एवज में प्रभावितों के पुनर्वास के लिए पनारी और पिथोली गांव में विस्थापित कॉलोनी बनायी गई. ईटीवी भारत की टीम ने पनारी गांव पहुंचकर विस्थापितों का दर्द देखा और समझा.

पानी, बिजली और सड़क की समस्या