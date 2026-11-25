कौन सुनेगा सागर के उल्दन विस्थापितों का दर्द? उजड़े 28 गांवों का पुनर्वास सिर्फ कागजों पर चमका
उल्दन सिंचाई परियोजना के प्रभावित ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं को तरसे. जिंदगी का ताना-बाना ध्वस्त. देखें- कपिल तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 2:47 PM IST
सागर : सूखे की समस्या से निपटने के लिए सागर जिले की 03 तहसीलों के लिए उल्दन बृहद सिंचाई परियोजना पर काम चल रहा है. परियोजना पूर्णता की ओर है. इससे 80 हजार हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की सिंचाई होगी. 412 गांवों को पीने का पानी भी मिलेगा. परियोजना के लिए 28 गांवों की करीब 3400 हेक्टेयर भूमि डूब में आई. ग्रामीणों को मानसून से पहले गांवों से जबरन हटा दिया गया. इसके एवज में प्रभावितों के पुनर्वास के लिए पनारी और पिथोली गांव में विस्थापित कॉलोनी बनायी गई. ईटीवी भारत की टीम ने पनारी गांव पहुंचकर विस्थापितों का दर्द देखा और समझा.
पानी, बिजली और सड़क की समस्या
करीब 28 गांव डूब में आने के कारण विस्थापित किए गए हैं. उल्दन बृहद सिंचाई परियोजना से विस्थापित लोगों को बसाने के लिए पनारी गांव में 3600 प्लॉट आवंटित किए गए हैं. विस्थापितों ने यहां पर रहना शुरू कर दिया है. प्रशासन ने भी बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम किया है. यहां बिजली, पानी, सड़क के अलावा मिडिल स्कूल, आंगनवाड़ी, अस्पताल और सामुदायिक भवन बनाए हैं.
जमीनी हकीकत ये है कि ग्रामीणों को यहां पीने पानी तक नसीब नहीं हो रहा है. सड़क बदहाल और बिजली भी कभी-कभार मिलती है. स्कूल, आंगनवाड़ी और अस्पताल भवन तो बन गए लेकिन यहां सुविधा मिलनी शुरू नहीं हुई. कई विस्थापितों को आज तक खेती की जमीन का मुआवजा भी नहीं मिला.
प्रभावितों ने अफसरों को बताई समस्याएं, सुनवाई नहीं
प्रभावित ग्रामीण नत्थू भाई बताते हैं "बरसात के पहले हम लोगों को जबरन गांव से भगाया गया. प्रशासन द्वारा जेसीबी से हमारे मकान तोड़ दिए गए और कहा गया कि पनारी में सब व्यवस्थाएं हैं. लेकिन यहां पीने तक का पानी नहीं है. ना लाइट आती है और ना सड़क अच्छी है." उल्दन गांव में चार एकड़ जमीन के मालिक किसान छोटेलाल को भी बलपूर्वक हटा दिया गया. 3 साल पहले उनकी जमीन अधिग्रहित कर ली गई. आज तक मुआवजा नहीं मिला है.
विस्थापित ग्रामीण राजेश गोलंदाज कहते हैं "हमें मकान बनाने के लिए जगह और पैसा तो दिया गया, लेकिन पानी खरीदना पड़ रहा है. यहां पर स्कूल, अस्पताल और आंगनबाड़ी तो बनाई है, लेकिन सिर्फ देखने के लिए. हम लोगों ने कई बार अधिकारियों से पानी को लेकर गुहार लगाई. सड़क बरसात में जर्जर हो चुकी है. टंकी से घरों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था नहीं हुई है. बिजली लुकाछिपी का खेल खेलती है."
300 रुपये में पानी के टैंकर खरीद रहे प्रभावित
अपने परिवार के साथ विस्थापित होकर पनारी पहुंचे राहुल अहिरवार मकान बना रहे हैं. राहुल का कहना है "पानी की समस्या के कारण मकान बनाने का खर्चा बढ़ गया है. रोज 300 रुपए का टैंकर लेते हैं. राशन के लिए भी लोगों के लिए कोई दुकान नहीं खोली गयी." विस्थापित रविंद्र का कहना है "हम लोगों को ये कहकर गांव से यहां भेजा गया था कि 6 महीने के भीतर पूरी सुविधा हो जाएगी. लेकिन आज तक कोई सुविधा पूरी तरह से नहीं मिली है. हालत ये है कि पीने के लिए लोग पानी खरीदते हैं."
प्रशासन ने अप्रैल तक प्रभावित गांव खाली कराने का लक्ष्य रखा
बंडा एसडीएम सुनील कुमार जैन ने ईटीवी भारत को बताया "पनारी गांव में टंकी तक पानी पहुंच गया है. पानी वितरण के लिए पाइपलाइन की टेस्टिंग बहुत जल्दी हो जाएगी. फिर लोगों को पर्याप्त पानी मिलेगा. करीब 90 फ़ीसदी लोगों को मुआवजा मिल चुका है. जिन लोगों के रिकॉर्ड में कोई त्रुटि या कोई विवाद है, उनके मुआवजे पर फिलहाल रोक लगी है. पनारी में स्कूल, आंगनबाड़ी और अस्पताल चालू न होने की वजह ये है कि जिन 8 से 10 गांवों के लोग यहां बसाए गए हैं, वे गांव अभी पूरी तरह खाली नहीं हो पाए हैं.
एसडीएम का कहना है "मानसून के पहले नदी किनारे बसे लोगों को हटाया गया था. विस्थापन की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण पुनर्वास कॉलोनी में कई बुनियादी सुविधाएं शुरू नहीं हो पाई हैं. हम लोग अगले दो महीने का लक्ष्य लेकर विस्थापन की प्रक्रिया पूरी करने में जुटे हुए हैं. अप्रैल तक सभी प्रभावित गांव पूरी तरह से खाली करा लिए जाएंगे."
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धसान नदी पर उल्दन सिंचाई परियोजना
बंडा से करीब 50 किमी दूर उल्दन गांव के नजदीक धसान नदी पर बनाई जा रही बृहद सिंचाई और पेयजल परियोजना है. परियोजना की पुनरीक्षित लागत 3 हजार 219.62 करोड़ रुपए है. इसके तहत प्रेशराइज्ड पाइपलाइन प्रणाली से करीब 2 से 5 लाख एकड़ (80 हजार हेक्टेयर) क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य है. परियोजना से बंडा तहसील के 35,253 हेक्टेयर, शाहगढ़ तहसील की 10,675 हेक्टेयर और मालथौन तहसील की 16,266 हेक्टेयर कृषि भूमि और छतरपुर जिले के बक्सवाहा की 13,379 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी.
इस तरह 278 गांवों की 87,100 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी. परियोजना से लगभग 412 गांवों को पेयजल आपूर्ति होगी और सौरई औद्योगित क्षेत्र को पानी की सप्लाई होगी. परियोजना में पूरी तरह और आंशिक स्तर पर सलैया खुर्द, बहरोल, पिपरिया इल्लई, हनौता उबारी, किरोला और पिथौली जैसे करीब 28 गांवों की भूमि, मार्ग और मकान प्रभावित हो रहे हैं.