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तिल तिल पैसे जोड़ बनाए घर खुद तोड़ रहे ग्रामीण, उल्दन बांध से विस्थापित सलैया गांव के ग्रामीणों का दर्द

उल्दन बांध सिंचाई परियोजना से भले ही कई तहसीलों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी लेकिन सलैया गांव के ग्रामीण गमगीन हैं. सागर से कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

SAGAR SALAIYA VILLAGE DISPLACED
सलैया गांव के विस्थापितों का दर्द (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 10:35 PM IST

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सागर: कभी-कभी बुनियादी जरुरतों से जुड़ी विकास परियोजनाएं कई तरह के दर्द भी लेकर आती हैं. बंडा वृहद सिंचाई परियोजना जिसे उल्दन बांध के नाम से भी जानते हैं, इस परियोजना से जहां कई गांवों में सिंचाई होगी और पीने को पानी मिलेगा. उसी परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रहे सलैया गांव के विस्थापन का दर्द बारिश के पहले आंसूओं के सैलाब में नजर आ रहा है.

सलैया गांव के विस्थापितों का दर्द

सिंचाई परियोजना के तहत उल्दन बांध का निर्माण पूरा हो गया है और इस साल की बारिश में बांध में पानी भरा जाना है. ऐसे में बांध से महज डेढ़ किमी दूर सलैया गांव को पूरी तरह से खाली कराया जा रहा है. प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए गांव को खाली कराना शुरू कर दिया है. लेकिन सालों से अपनी जिंदगी के सुख-दुख का सामना करते आ रहे ग्रामीण अब सलैया गांव छोड़ने पर गमगीन हैं. उनकी यादें इस गांव से जुड़ी हुई हैं. विस्थापितों को 20 किमी दूर बसने के लिए जगह दी गई है, वहीं ग्रामीण उनकी जमीन के बदले मिले मुआवजे से भी दुखी हैं और उसे नाकाफी बता रहे हैं.

उल्दन बांध में विस्थापित सलैया गांव के ग्रामीणों का दर्द (ETV Bharat)

बंडा वृहद सिंचाई परियोजना से सिंचाई का लक्ष्य

बंडा वृहद सिंचाई परियोजना की बात करें, तो इसकी लागत करीब 3219 करोड़ रूपए है. इस योजना से बंडा, शाहगढ़, मालथौन और छतरपुर जिले की बकस्वाहा तहसील के किसानों और रहवासियों के लिए काफी फायदा मिलने वाला है. एक तरह से सूखाग्रस्त कहलाने वाला ये इलाका अब पानी से सराबोर होगा.

इसके अंतर्गत कुल 80,000 हेक्टेयर (लगभग 5 लाख एकड़) कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य है. ये परियोजना सिर्फ सिंचाई तक सीमित नहीं है बल्कि बांध की 313.07 मि.घ.मी. जल भराव क्षमता में से 16.11 मि.घ.मी. पानी 412 गांवों की पेयजल व्यवस्था हेतु आरक्षित किया गया है. सौरई औद्योगिक क्षेत्र के लिए 1.018 मि.घ.मी. पानी सुरक्षित रखा गया है, जिससे क्षेत्र में औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा.अत्याधुनिक पाइप प्रणाली से होने वाली सिंचाई का लाभ इन तहसीलों को मिलेगा.

SAGAR ULDAN DAM IRRIGATION PROJECT
तिल-तिल पैसे जोड़ बनाए घर पल भर में ढेर (ETV Bharat)

पूरी तरह से डूब क्षेत्र में सलैया गांव

बंडा वृहद सिंचाई परियोजना के तहत सलैया खुर्द गांव पूरी तरह से डूब क्षेत्र में आ रहा है. सलैया खुर्द उल्दन बांध से महज 1.5 किलोमीटर दूर है. प्रशासन द्वारा यहां किए गए भूअर्जन और तमाम कार्रवाई में 21 करोड़ 60 लाख रूपए का अवॉर्ड पारित किया गया है. जिसमें अब तक कुल 18.24 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है.

SAGAR ULDAN DAM IRRIGATION PROJECT
जहां गुजरा बचपन और जवानी उस गांव को छोड़ने का दर्द (ETV Bharat)

इसके अलावा प्रभावितों की भूमि, मकान और दूसरी परिसंपत्तियों की मुआवजा राशि का लाभ दिया गया है. जिसमें विस्थापितों के लिए परिवहन खर्च 50 हजार रूपए, पशुबाड़ा और छोटी दुकान खर्च हेतु 25 हजार रूपए, परिवार के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए 50 हजार रुपए का लाभ दिया गया है और विस्थापन के बाद भवन निर्माण के लिए राशि दी गई है.

SALAIYA VILLAGE DISPLACEMENT
पूरी तरह से डूब क्षेत्र में सलैया गांव (ETV Bharat)

15 जून को हो जाएगा नाला बंद

बंडा एसडीएम आरती यादव ने बताया, "बंडा वृहद सिंचाई परियोजना के उल्दन बांध का नाला 15 जून 2026 तक बंद किया जाना है. नाला क्लोजर के बाद बांध के डूब क्षेत्र में 457 मी. लेवल तक जल भराव होने की संभावना है. ग्राम सलैया खुर्द बांध से मात्र 1.5 किमी की दूरी पर है और गांव के ज्यादातर बांध के लेवल से कम ऊंचाई 453 मी., 454 मी. और 455 मी. के लेवल पर स्थित है. ऐसी स्थिति में ग्राम के सभी मकानों को खाली कराकर गिराया जा रहा है."

SALAIYA VILLAGE DISPLACEMENT
तिनका-तिनका जोड़कर बनाए घर खुद तोड़ रहे ग्रामीण (ETV Bharat)

तिनका-तिनका जोड़कर बनाए घर खुद तोड़ रहे ग्रामीण

15 जून के पहले गांव को खाली कर रहे सलैया गांव के ग्रामीण गमगीन हैं. सरकार के आदेश और प्रशासन की सख्ती ने जीवन भर की यादों से जुड़े गांव को खाली करने मजबूर कर दिया है. गांव वालों ने तिनका तिनका जोड़कर जैसे तैसे मकान बनाए, अब उन्हें खुद अपने हाथों से उन्हें गिराना पड़ रहा है. यहां के सरकारी भवन पहले ही जमीदोंज कर दिए गए हैं और अब अंतिम दौर में ग्रामीणों के मकान खाली कर उन्हें जमीदोंज किया जा रहा है.

BANDA MAJOR IRRIGATION PROJECT
बारिश से पहले गांव खाली करना जरुरी (ETV Bharat)

ग्रामीण नयी जगह पर विस्थापित हो रहे हैं, लेकिन उनके मन में कई तरह के सवाल हैं. किसी को वहां रोजगार की चिंता सता रही है, तो किसी को वहां रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों की चिंता खाए जा रही है. गांव के लोगों से बात करतें है, तो हर कोई भावुक हो जाता है. अपनी पुरानी यादें ताजा कर आंखों से आंसू झलकने लगते हैं. ग्रामीण महिलाएं जो अपने मायके से ससुराल जिंदगी भर का ठिकाना मानकर आईं, वो अब नई जगह घर बसाने जा रही हैं, उनके मन में भी पीढ़ा और आंखों में आंसू हैं.

मुआवजे और नई जगह को लेकर कई सवाल

स्थानीय निवासी सावित्री बाई का कहना है, "उन्हें अपने गांव से 20 किमी दूर विस्थापित किया जा रहा है. अपने हाथ से घर तोड़ रहे हैं. मुआवजा भी पूरा नहीं मिला है साथ ही जहां विस्थापित किया गया है वहां भी कच्चे घर बनाने को कहा जा रहा है. शासन ने घर बनाकर नहीं दिए."

SALAIYA VILLAGE DISPLACEMENT
मुआवजे और नई जगह को लेकर कई सवाल (ETV Bharat)

स्थानीय निवासी देवी सिंह राजपूत की भी यही पीड़ा है, वे बताते हैं कि "शासन और प्रशासन ने इतनी सख्ती कर रखी है कि अब एक-दो दिन में घर खाली करना ही है. ऐसे में बच्चे पानी और खाने के लिए तड़प रहे हैं. जहां पर विस्थापित किया गया है वहीं पर नजदीक में ही केमीकल फैक्ट्री है. वहां से निकलने वाले जहरीले रसायन के कारण सेहत तो खराब होगी ही, साथ में खेती किसानी भी मुश्किल हो जाएगी."

ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें शासन की गाइडलाइन के तहत मुआवजा नहीं दिया गया. जमीन के बदले जमीन और गांव के आसपास बसाने की मांग की भी सुनवाई नहीं हुई. जहां बसाया जा रहा है वहां घर बनाकर भी नहीं दिए.

'बारिश से पहले गांव खाली कराना जरुरी'

कलेक्टर प्रतिभा पाल का कहना है, "बारिश शुरू होते ही उल्दन बांध परियोजना का पानी सलैया खुर्द गांव में भर जाएगा. ऐसे में किसी तरह की जनहानि ना हो, इसके लिए समय से पहले गांव खाली करना जरूरी था. परियोजना से होने वाले फायदे सबको मालूम हैं. प्रशासन संवेदनशील है और समझता है कि जहां लोगों ने जिंदगी बिताई, उस जगह को छोड़ना आसान नहीं है लेकिन सिंचाई और पेयजल सुविधा का लाभ भी लाखों लोगों को होने वाला है. अगर ग्रामीण मुआवजे या अन्य किसी प्रावधान से ना खुश हैं तो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं."

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