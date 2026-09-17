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जहरीली शराब का कहर! पहले मौत का मंजर, जो बचे उनकी आंखों ने जवाब दिया

सागर के गांवों में जहरीली शराब का दंश. कई लोगों की मौत के बाद पर आंखों की रोशनी पर संकट. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

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सागर के जहरीली शराब कांड के पीड़ित आंखों से मजबूर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 4:56 PM IST

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सागर : बंडा के आसपास के गांवों में जहरीली शराब ने ऐसा तांडव किया कि लोग आज भी सहमे हुए हैं. जिला प्रशासन ने जहरीली शराब से 13 लोगों की मौत स्वीकार की है. वहीं, कांग्रेस का आरोप है कि 50 से ज्यादा मौतें हुई हैं. जहरीली शराब से गंभीर रूप से बीमार हुए करीब 15 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं, इनमें से 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. कई घरों के चिराग बुझाने के बाद जहरीली शराब लेने के बाद मौत के मुंह से जाने बचे लोगों पर अब आंखों की रोशनी जाने का खतरा बढ़ गया है.

शिविरों में 37 मरीज मिले, आंखों की रोशनी पर खतरा

बंडा में जहरीली शराब कांड में मौतों के बाद प्रशासन के सामने एक नयी चुनौती खड़ी हो गयी है. शराब कांड से प्रभावित 3 मरीजों की आंखों में समस्या के बाद उन्हें इलाज के लिए एम्स भोपाल भेजा गया है. प्रभावित गांवों में प्रशासन द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में आंखों की रोशनी कम होने के पीड़ित मरीज ज्यादा आए हैं.

हालांकि इन लोगों ने शराब का सेवन किया था या नहीं किया था, इस बारे में पीड़ित पुख्ता जानकारी देने से कतरा रहे हैं. लेकिन प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है. 10 गांवों में लगाए गए शिविर में 37 मरीज आंखों की रोशनी की समस्या से पीड़ित मिले.

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देसी शराब में मिले मेथेनॉल से आंखों की रोशनी खत्म (ETV BHARAT)

बंडा और शाहगढ़ विकासखंड में स्वास्थ्य परीक्षण

सीएमएचओ देवेश पटैरिया ने बताया "अमानक शराब के सेवन से बीमार व्यक्तियों के लिए बंडा एवं शाहगढ़ के 10 गांवों में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर बुधवार को लगाया गया. इसमें 226 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और 37 मरीज नेत्ररोग से संबंधित पाए गए. इसके अलावा 189 मरीजों में अन्य रोगों की पहचान हुई है. ये शिविर जिला प्रशासन द्वारा चिह्नित ग्रामों में 7 दिन के लिए लगाए गए हैं. बंडा विकासखंड के पाटन, चौका, बमूरा एवं छापरी और शाहगढ़ विकासखंड के ग्राम नौराज, गूगरा खुर्द, डिलोना, खटोरा खुर्द, बुढ़ना एवं घुरमार में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाए गए."

3 गंभीर मरीज भोपाल एम्स रेफर

शिविरों में मेडिकल ऑफिसर,नेत्र चिकित्सक, नेत्र सहायक एवं सीएचओ की ड्यूटी लगाई गई. वहीं शराबकांड के पीड़ित कुछ मरीज जिनकी इलाज के बाद छुट्टी कर दी गयी है, उनका भी इस शिविर के जरिए फॉलोअप किया जा रहा है. बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में इलाजरत शराबकांड के पीड़ितों में कुछ मरीजों के लिए आंखों की रोशनी की समस्या आयी थी. कुछ मरीज यहीं पर ठीक हो गए और 3 मरीजों को एम्स भोपाल रेफर किया गया है.

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बंडा और शाहगढ़ विकासखंड में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर (ETV BHARAT)

मेथेनॉल मिली शराब से मौत की गारंटी

भोपाल के नेत्र विशेषज्ञ डॉ. राजेश त्रिपाठी का कहना है "शराब देसी हो इंग्लिश, सभी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं. बीयर और विस्की में इथेनॉल होता है. वहीं, देसी एवं कच्ची शराब में ज्यादा नशा करने के लिए लोग मेथनॉल मिलाते हैं. मेथेनॉल की मात्रा कम हो या ज्यादा दोनों ही खतरनाक है. मेथेनॉल अल्कोहल से बनी शराब जानलेवा है. 50 से 100 मिलीग्राम मेथेनॉल मौत के मुंह में धकेलने के लिए पर्याप्त है."

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प्रभावित गांवों में लगाए गए कैंप (ETV BHARAT)

मेथेनॉल अत्यंत विषैला रसायन

नेत्र विशेषज्ञों का कहना है कि मेथनॉल सीधे शरीर के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और लोगों की मौत हो जाती है. मेथेनॉल शराब पीकर अगर व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसे बचाना मुश्किल हो जाता है. मेथेनॉल अत्यंत विषैला रसायन होता है, जिसके शरीर में जाते ही यह आंखों की ऑप्टिक तंत्रिका को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर देता है. इससे स्थायी रूप से अंधा होने का खतरा ज्यादा है.

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