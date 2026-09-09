जहरीली शराब के दो ब्रांड की लगातार शिकायतें, फिर भी कैसी बिकती रही? जांच शुरू
सागर के बंडा में जहरीली शराब कांड की जांच शुरू. एक ब्रांड को आबकारी विभाग की क्लीनचिट का मामला गर्म. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 1:44 PM IST
सागर : बंडा के आसपास के गांवों में जहरीली शराब के कारण हुई मौतों को लेकर दो ब्रांड काफी चर्चा में हैं. जिन इलाकों में मौतें हुईं, उन इलाकों के लोगों ने प्रशासन को इन ब्रांड के बारे में जानकारी दी है. पीड़ित परिवार और अस्पताल पहुंचे मरीज भी इसका जिक्र कर रहे हैं. पीड़ित परिवारों का कहना है कि जहरीली शराब के ब्रांड की शिकायतें लगातार प्रशासन के पास पहुंची थीं.
आरोप है कि एक ब्रांड को घटना के दो दिन पहले ही क्लीनचिट दी गई. मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तो हाथ में एक ब्रांड की शराब लेकर भाजपा नेता पर उंगली उठाई.
जीतू पटवारी किसकी तरफ कर रहे इशारा
पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के बाद जीतू पटवारी ने कहा "पूरे मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो रही हैं. सरकार ही शराब जहर का व्यापार कर रही है. ये सरकार भ्रष्टाचार के लिए जहर परोसती है. मेरा सवाल है कि प्रदेशवासियों है जहां ठेका है, वहां बीजेपी का नेता है. जहां शराब का कारोबार है, वहां बीजेपी का मंत्री है. जहां शराब का धंधा होता है, वहां पुलिस है. पुलिस की बिना पैसे से पोस्टिंग नहीं होती है. इसलिए वह कई अवैध धंधों से ऊपर रिश्वत देने के लिए मौत का सौदा करके कमाई करती है."
जनप्रतिनिधि भी कम जिम्मेदार नहीं
जीतू पटवारी ने कहा "जिन जनप्रतिनिधि के इलाके में अवैध शराब बिक रही है, इसका मतलब है कि इसमें उनका हिस्सा है. इसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को लेना चाहिए. जहां ये अवैध धंधे हो रहे हैं, वहां के जनप्रतिनिधियों को सवाल उठाना चाहिए. इस मामले में अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे प्रभावित इलाके के एक व्यक्ति ने भी वही शराब पीने की बात कही है."
- सागर में जहरीली शराब से कितनी मौतें? कलेक्टर और जीतू पटवारी के फिगर में 4 गुना अंतर
- यूपी पुलिस ने जहरीली शराब कांड के कनेक्शन से झाड़ा पल्ला, मजिस्ट्रियल जांच के हुए आदेश
जैसीनगर एसडीएम ने जांच शुरू की
कलेक्टर प्रतिभा पाल का कहना है "आबकारी विभाग का पत्र जांच में लिया गया है. मेरी जानकारी में भी आया था, उसकी भी जांच की जाएगी कि ये किस संबंध में जांच हुई थी और क्या इस घटना से कोई संबंध है. इस संबंध में मजिस्ट्रियल जांच के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं. जैसीनगर एसडीएम नवीन ठाकुर मामले की जांच करेंगे. इसमें घटना के कारण, इसके पीछे कौन लोग जवाबदार हैं. घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो, इन सब पर जांच की जाएगी."