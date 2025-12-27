ETV Bharat / state

न्यू ईयर पर करें प्रवासी पक्षियों का दीदार, प्रकृति और वाइल्ड लाइफ के साथ मनाए नए साल का जश्न

मध्यप्रदेश के 3 जिलों में फैला नौरादेही टाइगर रिजर्व न्यू ईयर पर पर्यटकों का कर रहा इंतजार, सर्दी में धूप सेंकते टाइगर के होंगे दीदार.

NEW YEAR 2026 TOUR PLACE
न्यू ईयर पर करें प्रवासी पक्षियों का दीदार (Nauradehi Tiger Reserve)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 11:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: बुंदेलखंड को प्रकृति ने अपनी नेमतों से भरपूर नवाजा है. सरकार के व्यवस्थित प्रयासों से अब ये इलाका प्रदेश सहित देश में भी प्रसिद्धि पा रहा है. यहां पर प्रकृति के एक से बढ़कर एक नजारे देखने को मिलते हैं. यहां के वन्य और वन्यजीवों के साथ खुशनुमा पल बिता सकते हैं. खासकर नए साल में घूमने और परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए ये जगह बहुत ही खास है.

सर्दी में धूप सेंकते टाइगर के होंगे दीदार

बुंदेलखंड के एकमात्र संभागीय मुख्यालय में देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, तो यहां हाल ही में बनाया गया डॉ. भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य है. यदि आप यहां घूमने आते हैं, तो टाइगर रिजर्व में सर्दी के मौसम में बाघ धूप सेंकते मिलेंगे. वहीं, बड़े-बडे़ घास के मैदानों में काले हिरण, चीतल जैसे जानवर कुलांचे भरते नजर आएंगे. अगर आप तेंदुए और भालूओं को देखना चाहते हैं, तो भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य में आसानी से आपको ये नजारे देखने मिलेंगे.

प्रकृति और वाइल्ड लाइफ के साथ मनाए नए साल का जश्न (ETV Bharat)

3 जिलों में फैला है नौरादेही

मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती, 3 जिलों में फैला हुआ है. सागर, दमोह और नरसिंहपुर के लोगों के लिए वन और वन्यजीवों से रूबरू होने के लिए इससे खास जगह कोई हो नहीं सकती है. विशाल क्षेत्रफल में फैले नौरादेही टाइगर रिजर्व में प्रकृति के खूबसूरत नजारे तो देखने मिलेंगी ही, साथ ही यहां वन्यजीव कहीं धूप सेंकते, तो कहीं कुलांचे भरते नजर आएंगे.

'बड़े तालाबों में आते हैं प्रवासी पक्षी'

नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. ए ए अंसारी बताते हैं कि "हमारे यहां बड़े-बड़े तालाब है, जिसमें जगरासीखेडा, छेवला तालाब और निदान वाटरफॉल, जहां खासकर प्रवासी पक्षी ज्यादा आते हैं. सिंगौरगढ़ का किला भी हमारे क्षेत्र में है, तो यहां पर जबलपुर से भी बहुत पर्यटक आते हैं. शनिवार, रविवार को हमारे यहां बहुत पर्यटक आते हैं. हमें उम्मीद है कि न्यू ईयर की छुट्टियों में लोग काफी संख्या में आएंगे."

New year 2026 tour place
3 जिलों में फैला है वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व (Veerangana Durgavati Tiger Reserve)

भीमराव अंबेडकर सेंचुरी में तेंदुआ और भालू

सागर में हाल ही में नए वन्यजीव अभ्यारण्य डाॅ. भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य का गठन किया गया है. ये धसान नदी से लगा हुआ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बनाया गया है, जो पहले उत्तर वन मंडल का हिस्सा हुआ करता था. जहां तेंदुआ और भालुओं की संख्या काफी ज्यादा है. इसके अलावा यहां नीलगाय काफी ज्यादा संख्या में है. सांभर और चीतल के अलावा बंदरों के झुंड भी आसानी से नजर आते हैं. इस अभयारण्य में मोर सहित तरह-तरह के पक्षी आसानी से देखने मिल जाएंगे.

बढ़ रही सैलानियों की संख्या

सागर के टूर एंड ट्रैवल्स आपरेटर अभिषेक कुर्मी बताते हैं कि "पिछले कुछ महीनों से सागर में नौरादेही टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी है. नौरादेही टाइगर रिजर्व का नाम अब मशहूर हो रहा है. पहले ज्यादातर ऐसे लोग सागर आते थे, जो खजुराहो, पन्ना और ओरछा जैसी जगहों के लिए जाते थे. जरूरत पढ़ने पर सागर में स्टे करते थे.

लेकिन अब ऐसे पर्यटक भी आ रहे हैं, जो नौरादेही टाइगर रिजर्व जाना चाहते हैं. उम्मीद की जा रही है कि अगले साल यहां पर्यटकों की संख्या में तेजी से इजाफा होगी, क्योंकि यहां बाघों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है और अगले साल चीते भी आने वाले हैं. उम्मीद की जा रही है कि अब बुंदेलखंड में खजुराहो, ओरछा, पन्ना के अलावा सागर और दमोह में नौरादेही के कारण पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी."

TAGGED:

VEERANGANA DURGAVATI TIGER RESERVE
MADHYA PRADESH TIGER RESERVE
NEW YEAR 2026 TOUR PLACE
SAGAR MIGRATORY BIRDS SIGHTINGS
NEW YEAR MP TIGER RESERVE TOUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.