सागर में बनेगा चिड़ियाघर, पर्यटन की बढ़ेंगी संभावनाएं, टाइगर रिजर्व में साथ रहेंगे बाघ-तेंदुए-चीते

सागर में सबसे बड़े टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना के बाद होगी चिड़ियाघर की स्थापना, सीएएमपीए फंड से वित्तीय सहायता की मांग.

SAGAR ZOO ESTABLISHMENT
सागर में बनेगी चिड़ियाघर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 8:24 PM IST

3 Min Read
सागर: मध्य प्रदेश का सागर ऐसा इकलौता जिला होगा, जहां प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व और फिर डॉ. भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण की स्थापना के बाद अब शहर में चिड़ियाघर की स्थापना की जा रही है. सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने हाल ही में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर उन्हें अवगत कराया कि नेशनल जू अथॉरिटी द्वारा सागर में चिड़ियाघर स्थापित करने की स्वीकृति पहले ही प्रदान कर दी गई थी. लेकिन बजट के अभाव में यह प्रोजेक्ट अभी तक लटका हुआ है. केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री ने सागर विधायक के प्रस्ताव पर सहमति जताई और दोबारा प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है.

'बजट की कमी के चलते आगे नहीं बढ़ पाई योजना'

सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर सागर को मिलने वाली चिड़ियाघर की सौगात पर चर्चा की. उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि "पूर्व में नेशनल जू अथॉरिटी ने सागर में चिड़ियाघर स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की थी, किंतु बजट की कमी के कारण चिड़ियाघर की स्थापना की योजना आगे नहीं बढ़ पाई है."

सागर में बनेगी चिड़ियाघर (Nauradehi Tiger Reserve)

CAMPA फंड से वित्तीय सहायता की मांग

विधायक शैलेंद्र जैन ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि चिड़ियाघर स्थापना के लिए सीएएमपीए (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) फंड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, जिससे चिड़ियाघर की स्थापना संभव हो सके. विधायक के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि आप प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से भेजिए, ताकि केंद्र स्तर पर इस पर आवश्यक और सकारात्मक कार्रवाई की जा सके.

धार्मिक पर्यटन की ओर अग्रसर होता सागर

बुंदेलखंड के संभागीय मुख्यालय सागर की बात की जाए, तो भविष्य के वन्य जीव और धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में उभर सकता है, क्योंकि यहां पर 101 करोड़ की लागत से रविदास मंदिर का निर्माण हो रहा है. वहीं, जैन समाज का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर निर्माणाधीन है. इसके साथ ही सागर के सबसे बड़े और प्राचीन मठ वृंदावन बाग का जीर्णोद्धार किया जा रहा है.

सागर में बनेगी चिड़ियाघर (Nauradehi Tiger Reserve)

इसके अलावा वन्यजीवों के लिहाज से यहां मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थापित है. जिसमें भविष्य में चीते भी बसाए जाएंगे. NTCA ने इसके लिए बजट की मंजूरी भी दे दी है. चीता आ जाने के बाद देश का पहला रिजर्व होगा जहां बाघ-तेंदुए-चीते साथ रहेंगे. वहीं, अभी कुछ महीने पहले सागर कानपुर मार्ग पर डॉ. भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण की स्थापना की गई. जहां भारी मात्रा में तेंदुए हैं. भविष्य में यहां पर पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी.

