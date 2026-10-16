सुअर के साथ कुएं में गिरकर मौत से लड़ी बाघिन, नौरादेही में 4 बच्चों का कर रही पालन
सिवनी में कुएं में गिरी बाघिन जिसके बचने की नहीं थी उम्मीद, ममत्व की बनी मिसाल, 4 शावकों का कर रही पालन पोषण. रिपोर्ट-कपिल तिवारी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 12:15 PM IST
सागर: वो नजारा शायद ही कोई वन्यप्रेमी भूला हो, जब फरवरी 2025 में पेंच टाइगर रिजर्व में तीन साल की बाघिन सुअर के शिकार की कोशिश में खुले कुएं में गिर गयी थी. इस वीडियो ने सारी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था, क्योंकि इसमें सुअर भी कुएं में गिरा था. लेकिन बाघिन शिकार की कोशिश नहीं कर रही थी और दोनों एक दूसरे की फिक्र करते नजर आ रहे थे. बाघिन का बड़ी मुश्किल से रेसक्यू करने के बाद नौरादेही टाइगर रिजर्व में शिफ्ट कर दिया गया था.
वनविभाग के लिए चुनौती थी कि इतने बड़े हादसे का शिकार हुई बाघिन का कैसे पुनर्वास होगा और कैसे वो मां बनेगी और क्या अपने शावकों का पालन पोषण कर पाएगी, लेकिन पिछले दिनों बाघिन अपने चार शावकों के साथ कैमरा ट्रेप में कैद हुई और चारों शावक स्वस्थ नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों ने टाइगर रिजर्व प्रबंधन और मध्य प्रदेश वनविभाग के साथ वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गयी है.
क्या हादसा हुआ था बाघिन के साथ
दरअसल, ये वही बाघिन है, जिसे 4 फरवरी, 2025 को सिवनी जिले में पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के हरदोली गांव से खुले कुएं से सुरक्षित निकाला गया था.
यह घटना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आयी थी. क्योंकि ये तीन साल की बाघिन एक जंगली सूअर का पीछा करते हुए दुर्घटनावश सुअर के साथ ही गहरे कुएं में गिर गई थी. लगभग चार घंटे चले बेहद चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वन विभाग की टीम ने हाइड्रोलिक क्रेन और खाट (चारपाई) की मदद से बाघिन और जंगली सूअर दोनों को ही सुरक्षित बाहर निकाला था. सफल रेसक्यू के बाद बाघिन को रेडियो कॉलर लगाकर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व नौरादेही में छोड़ा गया था.
हादसे की शिकार बाघिन का पुनर्वास भी था चुनौतीपूर्ण
रेस्क्यू के बाद 3 साल की बाघिन को जब नौरादेही टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया, तो प्रबंधन के सामने बड़ी चिंता थी कि कैसे ये बाघिन यहां पर अनुकूल होगी और कैसे भविष्य में अपना कुनबा बढ़ाएगी. लेकिन नौरादेही की आवोहवा में अपने आप को अनुकूल करने के बाद बाघिन ने अप्रैल 2026 में चार शावकों को जन्म दिया और नौरादेही में शावकों की संख्या बढ़ाने का काम किया. बाघिन के चार शावकों को जन्म देने के बाद नौरादेही टाइगर रिजर्व प्रबंधन की चिंता थी कि ये चार शावक जिंदा रह पाएंगे या नहीं, बाघिन उनका बेहतर तरीके से पालन पोषण कर पाएगी की नहीं.
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कैमरा ट्रैप की तस्वीरों ने बढ़ाया उत्साह
टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह का कहना है कि, ''हाल ही में रिजर्व के कैमरों में कैद हुई तस्वीरों में चारों शावक करीब 6 माह की आयु पूरी कर चुके हैं और पूरी तरह स्वस्थ नजर आ रहे हैं. खास बात ये है कि बाघिन उनके पालन पोषण का विशेष ध्यान रख रही है. आमतौर पर बाघों में प्राकृतिक आवास के भीतर शुरुआती 6 महीनों में शावकों की मृत्यु दर (Mortality Rate) लगभग 50 प्रतिशत तक होती है.
नर बाघों के खतरों, बीमारियों और अन्य प्राकृतिक चुनौतियों के बीच चारों शावकों का स्वस्थ रहना असाधारण घटना है. यह इस जांबाज बाघिन मां की कुशल देखरेख, पालन-पोषण और टाइगर रिजर्व के सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण व मैदानी स्टाफ की प्रभावी मॉनिटरिंग का ही सुखद परिणाम है. यह सफलता त्वरित रेस्क्यू प्रबंधन और वन्यजीवों के सफल पुनर्वास की प्रतिबद्धता को साबित करती है.''