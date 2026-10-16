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सुअर के साथ कुएं में गिरकर मौत से लड़ी बाघिन, नौरादेही में 4 बच्चों का कर रही पालन

सुअर के साथ कुएं में गिरकर मशहूर हुई बाघिन ( ETV Bharat )

सागर: वो नजारा शायद ही कोई वन्यप्रेमी भूला हो, जब फरवरी 2025 में पेंच टाइगर रिजर्व में तीन साल की बाघिन सुअर के शिकार की कोशिश में खुले कुएं में गिर गयी थी. इस वीडियो ने सारी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था, क्योंकि इसमें सुअर भी कुएं में गिरा था. लेकिन बाघिन शिकार की कोशिश नहीं कर रही थी और दोनों एक दूसरे की फिक्र करते नजर आ रहे थे. बाघिन का बड़ी मुश्किल से रेसक्यू करने के बाद नौरादेही टाइगर रिजर्व में शिफ्ट कर दिया गया था.

वनविभाग के लिए चुनौती थी कि इतने बड़े हादसे का शिकार हुई बाघिन का कैसे पुनर्वास होगा और कैसे वो मां बनेगी और क्या अपने शावकों का पालन पोषण कर पाएगी, लेकिन पिछले दिनों बाघिन अपने चार शावकों के साथ कैमरा ट्रेप में कैद हुई और चारों शावक स्वस्थ नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों ने टाइगर रिजर्व प्रबंधन और मध्य प्रदेश वनविभाग के साथ वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गयी है.