ऐरण को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव, बीना विधायक की जुबान फिसली
सागर में तीन दिवसीय ऐरण महोत्सव कार्यक्रम खत्म, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, मालवा के कलाकारों की प्रस्तुति ने मोहा मन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 17, 2026 at 9:03 PM IST
सागर: बीना तहसील मुख्यालय से करीब 22 किमी की दूरी पर चल रहे 3 दिवसीय ऐरण महोत्सव का शुक्रवार देर रात को समापन हुआ. समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी पहुंचे. उन्होंने ऐरण को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजने की बात कही. साथ ही पर्यटन विभाग की टीम ऐरण आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने की योजना पर भी काम करेगी. इस दौरान कार्यक्रम में बीना विधायक की जुबान फिसल गई.
ऐरण आने वाले लोगों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा
ऐरण महोत्सव के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि "ऐरण आने वाले लोगों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा. ऐरण को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा. ऐरण में विश्राम गृह, लाइट सहित अन्य आवश्यक कार्यों के लिए पर्यटन विभाग की टीम को भेजा जाएगा. आने वाले सालों में और बड़े स्तर पर ऐरण महोत्सव का आयोजित किया जाएगा."
बीना विधायक की जुबान फिसल गई
बीना विधायक निर्मला सप्रे ने मंच पर मंत्री धर्मेंद्र सिंह से ऐरण में विभिन्न प्रकार के सुविधाओं की मांग की. इस दौरान ऐरण में विश्राम गृह की मांग करते समय उनकी अचानक से जुबान फिसल गई और उन्होंने कहा कि मैं यहां विश्राम गृह बनाने की घोषणा करती हूं. विधायक की बात सुनकर मौके पर मौजूद सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे. जिसके बाद विधायक अपनी बातों में सुधार करते हुए कहा कि घोषणा नहीं मांग कर रही हूं. समापन कार्यक्रम में जब मंत्री धर्मेंद्र लोधी पहुंचे तो उस समय पंडाल की अधिकांश कुर्सियां खाली पड़ी रहीं, जबकि एक दिन पहले पंडाल खचाखच भरा हुआ था.
कलाकारों की प्रस्तुति ने बांधा समां
ऐरण महोत्सव कार्यक्रम के समापन के अवसर पर पहली प्रस्तुति मालवा के कलाकारों ने दी. जिसमें चटके, चुमइली और चंदा पनिहारी गीत गाया. इसका लोगों ने जमकर आनंद उठाया. साथ ही राजस्थान से आई मतता देवी साथी की टीम के कलाकारों ने भी मनमोहक चकरी नृत्य की प्रस्तुति दी. झांसी से आई अर्चना कोटर्य की टीम ने लोक गायन की प्रस्तुति दी. इसके बाद संजो बघेल ने देर रात तक भजनों की शानदार प्रस्तुति दी. भजनों की मधुर प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया. लोगों अपने आपको थिरकने से रोक नहीं पाए.