घर में घुसा चोर, टंकी का पानी किया खाली, बाथरूम में तिरपाल ओढ़कर सो गया

सागर में खिड़की से घुसा चोर, सूने घर से आई आवाज तो हुआ संदेह, पड़ोसियों ने मकान मालिक को बुलाकर पकड़वाया चोर.

SAGAR THIEF HID IN BATHROOM
लोगों की भीड़ को देख बाथरूम में जा घुसा चोर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 3:52 PM IST

3 Min Read
सागर: खुरई में एक चोर खिड़की से सूने मकान में घुस गया. जब पड़ोस में रहने वाले लोगों को आवाज आई, तो लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की. जिसके बाद वह बाथरूम में घुस गया और टंकी का सारा पानी खाली कर दिया और तिरपाल में जाकर छिपकर सो गया. लेकिन लोगों ने चोर को पकड़ ही लिया. वहीं, घर के बाहर निगरानी कर रहे 2 अन्य साथी चोर मौके से भाग निकले. यह पूरा मामला खुरई में बीती रात बगिया के पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड से सामने आया है.

सूने घर से आई आवाज तो हुआ संदेह

खुरई के बगिया के पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में रहने वाली कमला प्रजापति ने बताया कि "मंगलवार की रात हम लोग खाना खाने के बाद सोने की तैयारी कर रहे थे. तभी हमारे बाजू में रहने वाले हमारे जेठ मूलचंद प्रजापति के सूने मकान से कुछ आवाज आ रही थी. हमारे जेठ अपने पूरे परिवार के साथ ईट भट्टों पर काम कर रहे थे. उनका घर सूना पड़ा हुआ था, इसकी जानकारी हमें पहले से थी. आवाज सुनकर थोड़ा संदेह हुआ. इसके बाद घर के अन्य लोगों को बताया और आसपास के लोगों को एकत्रित किया."

सूने घर में घुसा चोर टंकी का पानी किया खाली (ETV Bharat)

भीड़ को देख बाथरूम में जा घुसा चोर

जब चोर ने खिड़की से देखा कि उसे पकड़ने के लिए काफी भीड़ एकत्रित हो चुकी है तो वह बाथरूम में जा बैठा. इस दौरान घटना की जानकारी लोगों ने मकान मालिक मूलचंद प्रजापति को दी. जब मकान मालिक आए तो उन्होंने ताला खोला. इसी दौरान चोर ने बाथरूम का नल चालू करके पूरी टंकी का पानी खाली कर दिया. फिर वह तिरपाल में छिप गया. जैसे तैसे गेट को खोला गया तो उसे पकड़ लिया गया.

आरोपी के साथ 2 अन्य लोग कर रहे थे निगरानी

घर में जमीन से करीब 12 फीट की ऊंचाई पर खिड़की लगी हुई है. चोर खिड़की पर पैर रखकर दूसरी खिड़की पर पहुंचा, जिसके बाद वेंटिलेटर और लोहे की रॉड के सहारे से वह खुली खिड़की से घर के अंदर घुसा. लोगों ने जब चोर को पकड़ लिया, तो उसने भागने की पूरी कोशिश की. लेकिन वह सफल नहीं हो सका. पकड़े गए युवक ने बताया कि उसके 2 साथी और थे जो घर के बाहर खड़े होकर उसकी निगरानी कर रहे थे. लोगों की आवाज को सुनकर दोनों भाग निकले. घर में घुसने के पहले उसने अपने जूते उनके पास में ही रख दिए थे.

Sagar thief caught
सूने घर में घुसा चोर पकड़ाया (ETV Bharat)

2 अन्य साथियों की जुटाई जा रही जानकारी

घटना की सूचना शहरी पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस युवक को अपने साथ ले गई. पूछताछ में युवक ने अपना नाम रवि रैकवार, निवासी पीएम आवास कॉलोनी खुरई बताया. पुलिस उसके 2 अन्य साथियों की जानकारी जुटा रही है. मकान मालिक के घर के बाजू में रहने वाले उसके छोटे भाई गोपाल प्रजापति ने बताया कि "करीब 1 माह पहले ही उसके सूने मकान में चोर घुसे थे, लेकिन वह कुछ सामान चुरा नहीं पाए."

इस मामले में खुरई शहरी थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह दांगी ने बताया कि "एक चोर को लोगों ने पकड़ा है. पकड़े गए युवक से पूछताछ की जा रही है. उसके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है."

