ETV Bharat / state

सागर में पारा पहुंचा 43 के पार, 4 दिन पहले ही 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश

सागर में इस बार अप्रैल में मई वाली गर्मी. लू चलने से कलेक्टर ने दिया 6वीं से 8वीं तक स्कूलों की छुट्टियां करने का आदेश.

SAGAR SCHOOLS HOLIDAY 6TH TO 8TH
8वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 8:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: इस बार अप्रैल में ही गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिया है. तापमान भी 43.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है. सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अब 6वीं से 8वीं तक के बच्चों की भी छुट्टियां घोषित कर दी हैं. वहीं इसके पहले नर्सरी से लेकर 5वीं तक के स्कूल के बच्चों की छुट्टियां कर दी गई थीं. कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है. 27 अप्रैल से छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं.

पहली से 8वीं तक के बच्चों की 30 अप्रैल तक छुट्टियां

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भी अधिक तापमान बढ़ने का अनुमान जताया है. जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने फैसला लिया है ताकि मासूम नौनिहाल इस गर्मी से बचे रहें. यानि अब कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए 30 अप्रैल तक अवकाश घोषित किया गया है. वहीं 1 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो रहे हैं. यह आदेश सभी शासकीय, अर्धशासकीय और प्राइवेट स्कूलों के लिए लागू होगा.

District Education Officer issued order
8वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश (ETV Bharat)

गर्मी शुरू होते ही बदला गया था स्कूलों का समय

गर्मी शुरू होते ही 14 अप्रैल से जिले के सभी शासकीय और प्राइवेट स्कूलों का समय बदल दिया गया था. सभी स्कूल सुबह 7.30 बजे से 12.00 बजे तक ही संचालित किए जा रहे थे. वहीं प्राइमरी से 5वीं तक के स्कूलों को 23 अप्रैल से ही बंद किया जा चुका है. अब 8वीं तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं.

43.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा पारा

अप्रैल माह में ही जिले का तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है. सागर सहित बुंदेलखंड में भीषण गर्मी शुरू हो गई. ऐसे में बच्चों के लिए लगभग एक हफ्ते पहले से ही अवकाश घोषित कर दिए गए हैं. मौसम विभाग ने तापमान 45 डिग्री से भी ज्यादा पहुंचने का अनुमान जताया है.

मौसम विभाग ने लोगों को गर्मी से बचने की दी सलाह

मौसम विभाग के मुताबिक इस बार उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में कम बर्फबारी और ग्लोबल वार्मिंग चेंज की वजह से इस तरह का प्रभाव देखने को मिल रहा है. इस बार तापमान रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकता है. ऐसे में मौसम विभाग ने गर्मी से बचने के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी और अन्य तरल पदार्थ का सेवन करने की सलाह दी है. सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 तक जरूरी काम होने पर गमछा डालकर ही धूप में निकलने की बात कही है. इस दौरान सिर को अच्छी तरह से ढक कर रखें. आंखों में चश्मा पहने और दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं.

रविवार को मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिला, जहां आसमान में हल्के बादल छाए रहे वहीं कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई. मौसम विभाग के अनुसार एक-दो दिन और इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है जिससे कुछ हद तक गर्मी से राहत जरूर मिलने की उम्मीद है.

TAGGED:

SAGAR TEMPERATURE CROSSED 43 DEGREE
COLLECTOR DECLARED SCHOOLS HOLIDAY
DIST EDUCATION OFFICER ISSUED ORDER
SAGAR NEWS
SAGAR SCHOOLS HOLIDAY 6TH TO 8TH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.