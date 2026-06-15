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धर्मेंद्र प्रधान को बताया देशभर के 10 लाख शिक्षकों की समस्या, TET अनिवार्यता में छूट की मांग

सागर में धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षक और कर्मचारी संघ ने की मुलाकात, टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर अध्यादेश की मांग.

SAGAR TEACHERS UNION
धर्मेंद्र प्रधान को बताया देशभर के 10 लाख शिक्षकों की समस्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 5:57 PM IST

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सागर: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते देश भर के 10 लाख से ज्यादा शिक्षक परेशान हैं. कई लोगों की रिटायरमेंट की उम्र आ गयी है और उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के लिए कहा जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार कानून के तहत टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता बताते हुए कहा है कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सेवारत शिक्षकों को नौकरी में बने रहने और प्रमोशन के लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्य होगी.

अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उन शिक्षकों को राहत दी है, जिनके रिटायरमेंट के लिए 5 साल से कम समय बचा है. इस आदेश के तहत 31 अगस्त 2028 तक सभी शिक्षकों को टीईटी पास करना होगा, नहीं तो उनके हाथ से नौकरी चली जाएगी. ऐसे में शिक्षक और कर्मचारी संघ से जुड़े लोगों ने पिछले दिनों भोपाल आए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से मुलाकात कर सरकार द्वारा शिक्षकों के हित में अध्यादेश पारित करने की मांग की है.

टीईटी अनिवार्यता में छूट की मांग (ETV Bharat)

पीएम मोदी की उपलब्धि गिनाने आए थे धर्मेन्द्र प्रधान

केंद्रीय शिक्षा मंत्री 13 जून को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 12 साल की उपलब्धियों पर चर्चा करने भोपाल आए थे. इस दौरान कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की थी. जिसमें मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह,उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, जिला अध्यक्ष जितेंद्र शाक्य ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरे देश में शिक्षकों की ज्वलंत समस्या शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता पर चर्चा की थी.

TET mandate exemption demand
टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर अध्यादेश की मांग (ETV Bharat)

प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री से मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिर्फ एक तरीका संसद के माध्यम से राहत देने का बचा है. अगर सरकार अध्यादेश लाकर अनिवार्यता को समाप्त कर दे, तो देश भर में करीब 10 लाख शिक्षकों को इसका लाभ होगा. प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश के एक लाख शिक्षक, उत्तर प्रदेश के 2 लाख से अधिक शिक्षक और पूरे भारत के लगभग 10 लाख शिक्षकों की समस्या को विस्तारपूर्वक रख कर संसद में अध्यादेश लाने का अनुरोध किया. मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने इस विषय पर चर्चा के लिए दिल्ली में समय प्रदान करने का अनुरोध भी किया.

Dharmendra Pradhan
धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षक और कर्मचारी संघ ने की मुलाकात (ETV Bharat)

क्या कहना है कर्मचारी संगठन का

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि "13 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भोपाल आए थे. तब हमारे कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की थी और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के करीब 10 से 15 लाख शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी की बाध्यता को लेकर किए गए फैसले पर चर्चा की थी. हमने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया था कि सरकार अध्यादेश लाकर लाखों शिक्षकों के लिए राहत दे सकती है.

इस चर्चा को लेकर उनका रुख भी सकारात्मक था. हम लोगों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से दिल्ली में समय मांगा है, ताकि शिक्षकों से जुड़े संगठन उनसे मुलाकात कर सके और अपनी बात रख सकें. उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और शिक्षक और कर्मचारी संघ के लोग एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर दिल्ली जाकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री से अपनी बात रखेंगे.

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