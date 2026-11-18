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27% ओबीसी आरक्षण केस: सुप्रीम कोर्ट में दूर हुईं याचिका की खामियां, 13% होल्ड कैंडिडेट को राहत!

सागर: मध्य प्रदेश हाइकोर्ट जबलपुर में 27% ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी की तकनीकी खामियां दूर होने की खबर से ओबीसी महासभा को जल्द सुनवाई और अंतरिम राहत की उम्मीद जगी है. ओबीसी महासभा ने सरकार से पूरी मजबूती से पैरवी की अपील की है और कहा है कि सरकार के सकारात्मक प्रयासों का स्वागत, लेकिन न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा.

दरअसल, ओबीसी महासभा का कहना है कि, मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर हाइकोर्ट जबलपुर के 9 अक्टूबर 2026 के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) की सभी 13 तकनीकी खामियां दूर होने और नियमित SLP नंबर जारी होने की जानकारी सामने आई है. अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मामले को SLP (Civil) संख्या 040141/2026, डायरी संख्या 65767/2026 आवंटित की गई है. इससे मामले की जल्द सुनवाई की उम्मीद बढ़ी है. ओबीसी महासभा ने इसे कानूनी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रगति बताते हुए कहा कि, अब राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पूरी तैयारी, मजबूत संवैधानिक तर्कों और तथ्यात्मक साक्ष्यों के साथ ओबीसी वर्ग का पक्ष रखना चाहिए.

ओबीसी महासभा ने मांग की है कि, हाइकोर्ट के फैसले पर अंतरिम स्थगन हासिल करने सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी आवेदन पेश करना चाहिए, ताकि 13% होल्ड से प्रभावित ओबीसी उम्मीदवारों के हितों की रक्षा हो सके. साथ ही, 27% आरक्षण की बहाली के लिए आवश्यक कानूनी और संवैधानिक प्रयासों को प्राथमिकता दी जाए. संगठन ने कहा कि, सरकार को हाइकोर्ट द्वारा उठाए गए विधिक और तथ्यात्मक सवालों का ठोस समाधान भी तैयार करना चाहिए. इसके लिए अद्यतन क्वांटिफाएबल डेटा, आवश्यक सर्वेक्षण और विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर नए अध्यादेश या उपयुक्त विधायी समाधान की दिशा में भी कार्यवाही की जाए.

सुप्रीम कोर्ट में दूर हुईं याचिका की खामियां (ETV Bharat)

क्या कहना है ओबीसी महासभा का

ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य लोकेंद्र गुर्जर ने कहा है कि, ''राज्य सरकार द्वारा दायर SLP की तकनीकी खामियां दूर होने की खबर को हम सकारात्मक प्रगति मानते हैं. उम्मीद है कि सरकार गंभीरता और मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेगी और 27% ओबीसी आरक्षण की बहाली के लिए हर तरह के संवैधानिक और कानूनी प्रयास करेगी. ये विषय किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध का नहीं, बल्कि ओबीसी वर्ग के लाखों युवाओं के भविष्य और सामाजिक न्याय का मामला है.''

लोकेंद्र गुर्जर ने कहा, ''हम सरकार के सकारात्मक कदमों का स्वागत करेंगे, लेकिन केवल आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, हमें ठोस परिणाम चाहिए. यदि प्रभावी पैरवी और आवश्यक कानूनी कदमों के बावजूद ओबीसी वर्ग को न्याय दिलाने की दिशा में ठोस प्रगति नहीं होती, तो ओबीसी महासभा अपने पूर्व घोषित कार्यक्रमों के अनुरूप आंदोलन को और व्यापक करेगी. हमारी अपेक्षा सरकार से है, लेकिन हमारा भरोसा संवैधानिक अधिकारों और अपने संघर्ष पर है 27% ओबीसी आरक्षण की बहाली तक कानूनी एवं लोकतांत्रिक लड़ाई जारी रहेगी.''