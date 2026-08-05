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अधूरी छोड़ी पुलिया, 3 किमी रास्ते से बचने के लिए क्षतिग्रस्त पुलिया पार कर स्कूल जा रही छात्राएं

क्षतिग्रस्त पुलिया पार करने की मजबूरी ( ETV Bharat )