अधूरी छोड़ी पुलिया, 3 किमी रास्ते से बचने के लिए क्षतिग्रस्त पुलिया पार कर स्कूल जा रही छात्राएं
सागर में बारिश में जान जोखिम में डालकर नदी की क्षतिग्रस्त पुलिया पार करने की मजबूरी, वीडियो सर्कुलेट होने के बाद जाना प्रशासन. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 10:23 AM IST|
Updated : August 5, 2026 at 10:29 AM IST
सागर: एक तरफ सरकारें 'बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ' का नारा देती हैं. दूसरी तरफ बुनियादी सुविधाओं के अभाव में हालात ये है कि, मामूली बरसात में बेटियों को स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ रही है. मामला बेरखेरी कलां गांव का है, जहां कोपरा नदी की पुलिया क्षतिग्रस्त होने के कारण बेटियां हथेली पर जान लेकर पुलिया पार करती है, तब स्कूल जा पाती है. स्थानीय ग्रामीण बेटियों की मदद के लिए पहुंचते हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़कर बेटियां स्कूल पार कर पाती है, तब पढ़ पाती है.
कोपरा नदी की पुलिया क्षतिग्रस्त
एक तरफ सरकार तेजी से बुनियादी ढांचा विकसित करने के बड़े-बड़े दावे करती है, दूसरी तरफ रहली जनपद पंचायत की बेरखेरी कलां ग्राम पंचायत में कोपरा नदी पर बनी क्षतिग्रस्त पुलिया स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए मुसीबत बन गई है. मामूली बारिश में ये हाल है कि स्कूली छात्राएं ग्रामीणों के सहारे जान जोखिम में डालकर नदी पार करके स्कूल पहुंचती हैं. लड़कियों की इस रोज की जद्दोजहद का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के बाद प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होने लगे हैं.
मिली जानकारी के अनुसार, बेरखेरी कला ग्राम पंचायत से गुजरने वाली कोपरा नदी की पुलिया लंबे समय से क्षतिग्रस्त है. जारी वीडियो में छात्राएं नदी के बहते पानी के बीच ग्रामीणों के सहारे एक-एक कर पुलिया पार करती दिखाई दे रही हैं. ऐसे में जरा सी चूक किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. ग्रामीणों का कहना है कि, यह मार्ग बेरखेरी कलां और चेनपुरा गांव के विद्यार्थियों के स्कूल पहुंचने का प्रमुख रास्ता है. बारिश के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने से खतरा और बढ़ जाता है. हालांकि गांव तक पहुंचने के लिए करीब तीन किलोमीटर लंबा वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, लेकिन अधिकांश ग्रामीण और विद्यार्थी इसी पुलिया का उपयोग कर रहे हैं.
- पन्ना में तकनीकी गलती ने बच्चों से छीनी साइकिल, पांच किलोमीटर चल स्कूल जाने की मजबूरी
- विदिशा में स्कूल जल्दी जाने की जिद, ऊफनती बेतवा नदी के स्टॉप डैम को फांद रहे स्कूली बच्चे
- तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है पहले उसे निकालो, मैडम की शिकायत करने 10 किमी पैदल चले स्टूडेंट्स
वीडियो सर्कुलेट होने के बाद प्रशासन सक्रिय
ग्रामीणों का कहना है कि, पुलिया लंबे समय से क्षतिग्रस्त है. ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन मरम्मत पूरी नहीं हो सकी है. ग्रामीणों ने पुलिया की जल्द मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि किसी अप्रिय घटना से पहले इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके. वहीं रहली जनपद पंचायत के सीईओ रवि पाटीदार का कहना है कि, क्षतिग्रस्त पुलिया पार करने के वीडियो सामने आने के बाद उपयंत्री को मौके पर भेजकर वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही पुलिया के शीघ्र निर्माण के लिए संबंधित एजेंसी से चर्चा की जा रही है.