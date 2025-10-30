ETV Bharat / state

पराली जलाने से पहले सुन लें किसान! नहीं मिलेगी सीएम किसान सम्मान निधि, MSP पर नहीं होगी खरीद

सागर में पराली जलाने वाले किसानों की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि रोकने की तैयारी में जिला प्रशासन, एमएसपी पर खरीद न करने की भी चेतावनी.

SAGAR STUBBLE BURNING BAN
पराली जलाने वाले किसानों को नहीं मिलेगी सीएम किसान सम्मान निधि (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 10:53 PM IST

सागर: पराली जलाने के खिलाफ बीते दिन सागर कलेक्टर ने सख्त एक्शन लिया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 किसानों पर एफआईआर दर्ज कर ली थी. इस कार्रवाई के बाद सागर के किसानों में जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है. कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता किसानों के साथ सड़कों पर उतर आए थे. अब जिला प्रशासन ने पराली जलाने वाले किसानों को एक चेतावनी जारी की है.

सागर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पराली जलाने वाले किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा समझाइश के बाद जिस गांव में दोबारा पराली जलाने का मामला सामने आएगा उस गांव के किसी भी किसान की फसल को एमएसपी पर नहीं खरीदा जाएगा. कांग्रेस ने इसे तुगलकी फरमान बताया है.

एफआईआर का हुआ जमकर विरोध

पिछले दिनों सागर में खरीफ की तैयारी के चलते कई गांवों में पराली जलाने की घटना सामने आई थी. जिला प्रशासन ने इस पर सख्ती दिखाते हुए रहली, राहतगढ़ और देवरी तहसील में 6 किसानों पर एफआईआर दर्ज की थी. प्रशासन की इस कार्रवाई से किसान नाराज हो गए थे. विपक्षी दल कांग्रेस ने किसानों की इस नाराजगी को देखते हुए जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था.

Farmers burn stubble no MSP procure
किसानोंं पर एफआईआर के बाद कांग्रेस ने किया था विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

किसानों का कहना था कि "पराली का निस्तारण काफी महंगा पड़ता है. एक तरफ सरकार न तो किसानों को खाद दे रही है और न ही एमएसपी पर फसलों की खरीदी कर रही है, लेकिन अन्नदाताओं पर एफआईआर जरूर कर रही है." हालांकि किसानों और विपक्ष के भारी विरोध और नाराजगी के बाद जिला प्रशासन का रुख थोड़ा नरम हुआ था.

600 गांव पराली जलाने से मुक्त कराने का लक्ष्य

सागर कलेक्टर संदीप जी आर ने पराली (नरवाई) जलाने पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग को जिले में 'सघन नरवाई प्रबंधन अभियान' चलाने के निर्देश दिए हैं. शासन ने सागर के कम से कम 600 गांवों को नरवाई जलाने से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रीपर बाइंडर, स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, थ्रेसर, मल्चर, बेलर आदि आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.

इसके लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाने और प्रशिक्षण के निर्देश दिए गए हैं. जिसके तहत जिला स्तर पर 2 से 3 मास्टर ट्रेनर और विकासखंड में 2 या अधिक ट्रेनर्स का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा. इसके बाद ग्राम स्तर पर किसानों और कृषि सखियों को ट्रेनिंग देकर किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन तकनीकों और पर्यावरण के नुकसान से अवगत कराया जाएगा.

burning stubble not CM Samman Nidhi
पराली जलाने पर जिला प्रशासन सख्त (ETV Bharat)

सीएम किसान सम्मान निधि और MSP पर नहीं होगी खरीदी

कलेक्टर संदीप जी आर का कहना है कि "प्रत्येक विकासखंड में कम से कम 10 ग्राम ऐसे चुने जाएं, जहां पिछले 3 सालों में पराली जलाने की घटनाएं अधिक हुई हैं. ताकि इन गांवों को 'फसल अवशेष जलाने से मुक्त ग्राम' बनाया जा सके. कलेक्टर ने नरवाई जलाने की घटनाओं पर सख्त निगरानी और दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं."

संदीप जी आर ने कहा कि "जो किसान समझाइश के बाद भी पराली जलाते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 6 हजार रुपये वार्षिक सहायता से अपात्र घोषित किया जाएगा. साथ ही ऐसे गांवों में फिर घटना होने पर उन गांव के किसानों से एमएसपी पर फसल खरीद बंद की जाएगी. राजस्व विभाग को इन कार्रवाइयों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं."

कांग्रेस ने इस निर्देश को तुगलकी फरमान बताया

कलेक्टर के निर्देश के बाद कांग्रेस एक बार फिर विरोध में उतर आई है. जिला पंचायत सदस्य और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ज्योति पटेल का कहना है कि "विगत दिनों सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा तुगलकी फरमान जारी करते हुए कहा गया था कि जो किसान पराली जलाएंगे, उन पर सीधे मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

किसानों पर एफआईआर भी दर्ज की गई. इसके विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए शासन-प्रशासन की अर्थी निकाली थी और चेतावनी दी थी कि अगर एक भी किसान पर एफआईआर हुई, तो यहीं पर आमरण अनशन करेंगे."

'पराली प्रबंधन के लिए प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है'

ज्योति पटेल ने कहा, "अब जिला प्रशासन ने विकल्प के रूप में एक और फरमान जारी किया है कि अगर किसान पराली जलाएंगे, तो उनको मुख्यमंत्री सम्मान निधि नहीं मिलेगी और वह एमएसपी पर अपना अनाज नहीं बेच पाएंगे. सरकार और प्रशासन तुगलकी पर तुगलकी फरमान जारी कर रही है. सारे नियम कानून सिर्फ किसानों के लिए बनाए गए हैं.

मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहती हूं कि आपने पराली प्रबंधन के लिए क्या व्यवस्थाएं की. आपने क्या कोई बायोमास या सीबीजी प्लांट लगाया जिसमें किसान पराली का निस्तारण कर सके. देश के वायु प्रदूषण में पराली की सिर्फ दो प्रतिशत हिस्सेदारी है. जिनकी 98% हिस्सेदारी है, उन पर क्या कार्रवाई की गई."

