पराली जलाने से पहले सुन लें किसान! नहीं मिलेगी सीएम किसान सम्मान निधि, MSP पर नहीं होगी खरीद

सागर: पराली जलाने के खिलाफ बीते दिन सागर कलेक्टर ने सख्त एक्शन लिया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 किसानों पर एफआईआर दर्ज कर ली थी. इस कार्रवाई के बाद सागर के किसानों में जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है. कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता किसानों के साथ सड़कों पर उतर आए थे. अब जिला प्रशासन ने पराली जलाने वाले किसानों को एक चेतावनी जारी की है.

सागर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पराली जलाने वाले किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा समझाइश के बाद जिस गांव में दोबारा पराली जलाने का मामला सामने आएगा उस गांव के किसी भी किसान की फसल को एमएसपी पर नहीं खरीदा जाएगा. कांग्रेस ने इसे तुगलकी फरमान बताया है.

एफआईआर का हुआ जमकर विरोध

पिछले दिनों सागर में खरीफ की तैयारी के चलते कई गांवों में पराली जलाने की घटना सामने आई थी. जिला प्रशासन ने इस पर सख्ती दिखाते हुए रहली, राहतगढ़ और देवरी तहसील में 6 किसानों पर एफआईआर दर्ज की थी. प्रशासन की इस कार्रवाई से किसान नाराज हो गए थे. विपक्षी दल कांग्रेस ने किसानों की इस नाराजगी को देखते हुए जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था.

किसानों का कहना था कि "पराली का निस्तारण काफी महंगा पड़ता है. एक तरफ सरकार न तो किसानों को खाद दे रही है और न ही एमएसपी पर फसलों की खरीदी कर रही है, लेकिन अन्नदाताओं पर एफआईआर जरूर कर रही है." हालांकि किसानों और विपक्ष के भारी विरोध और नाराजगी के बाद जिला प्रशासन का रुख थोड़ा नरम हुआ था.

600 गांव पराली जलाने से मुक्त कराने का लक्ष्य

सागर कलेक्टर संदीप जी आर ने पराली (नरवाई) जलाने पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग को जिले में 'सघन नरवाई प्रबंधन अभियान' चलाने के निर्देश दिए हैं. शासन ने सागर के कम से कम 600 गांवों को नरवाई जलाने से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रीपर बाइंडर, स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, थ्रेसर, मल्चर, बेलर आदि आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.

इसके लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाने और प्रशिक्षण के निर्देश दिए गए हैं. जिसके तहत जिला स्तर पर 2 से 3 मास्टर ट्रेनर और विकासखंड में 2 या अधिक ट्रेनर्स का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा. इसके बाद ग्राम स्तर पर किसानों और कृषि सखियों को ट्रेनिंग देकर किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन तकनीकों और पर्यावरण के नुकसान से अवगत कराया जाएगा.