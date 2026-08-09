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शेयर मार्केट में मुनाफे का झांसा देकर 1.27 करोड़ की ठगी, पुलिस ने आरोपी को चंडीगढ़ से दबोचा

शेयर बाजार में मुनाफे का लालच पड़ा भारी, सागर में एक व्यक्ति से 1.27 करोड़ रुपये की ठगी, आरोपी गिरफ्तार. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

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शेयर बाजार में भारी मुनाफा दिलाने के नाम पर ठगी (ETV harat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 12:26 PM IST

3 Min Read
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सागर: शहर की मोतीनगर थाना पुलिस ने शेयर बाजार में भारी मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 1 करोड़ 27 लाख से ज्यादा की ठगी करने वाले आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया है. आरोपी ने सागर के एक व्यक्ति को शेयर बाजार में भारी मुनाफा दिलाने का झांसा देकर पैसे वसूले थे. जब फरियादी ने पैसे वापस मांगना शुरू किया, तो आरोपी आनाकानी करने लगा. तब पीड़ित ने मोतीनगर थाना में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

क्या है मामला

मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत ने बताया, "27 साल के अहमदनगर निवासी सिद्धार्थ सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने शिकायत में बताया था कि, चंडीगढ़ के हरमिंदर सिंह से उसकी शहर के एक होटल में मुलाकात हुई थी. इसी दौरान उसने शेयर बाजार में निवेश करने पर भारी मुनाफा दिलाने का लालच दिया. सिद्धार्थ सिंह ने आरोपी की बातों में आकर पहले 6 लाख रुपये दिए. इसके बाद अलग-अलग खातों और माध्यमों से करीब 52 ट्रांजेक्शन के जरिए कुल 1 करोड़ 27 लाख 44 हजार 420 रुपये आरोपी तक पहुंचाए."

शेयर बाजार में मुनाफे के नाम पर लाखों की ठगी (ETV harat)

कर्ज और लोन लेकर किया था निवेश

उन्होंने आगे बताया, "ज्यादा रकम शेयर बाजार में निवेश करने के लिए उसने करीब 90 लाख रुपये का लोन भी ले लिया और कुछ रिश्तेदारों से उधार लिया था. शुरुआत में आरोपी लगातार भरोसा दिलाता रहा कि निवेश पर अच्छा फायदा मिलेगा, लेकिन जब फरियादी ने पैसा वापस मांगा, तो आरोपी टालमटोल करने लगा. काफी समय तक पैसे नहीं लौटाने पर उसे ठगी होने का एहसास हुआ और उसने मोतीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई."

बैंक खातों की जांच में भी खुलासा

मोतीनगर पुलिस द्वारा तकनीकी जांच की गई है, जांच में बैंक की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में मिले तकनीकी साक्ष्य के आधार पर फरियादी की शिकायत सही पाई गई. फिर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया, फिर पंजाब के चंडीगढ़ में दबिश देकर आरोपी हरमिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने आरोपी के बैंक खातों से करीब 20 लाख रुपए की रिकवरी की है, पुलिस अब आरोपी के अन्य बैंक खातों की भी जांच में जुटी है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को सागर लाकर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपी ने इसी तरह अन्य लोगों को भी शेयर मार्केट में अधिक मुनाफे का लालच देकर ठगी का शिकार तो नहीं बनाया है.

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