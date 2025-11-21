ETV Bharat / state

शाहगढ़ में जमीन खुदाई के दौरान निकलीं मूर्तियां, हिंदू संगठनों का दावा मस्जिद की है जमीन

हिंदूवादी संगठनों ने दावा किया है कि गुरूवार को जिले के शाहगढ़ विकासखंड के पापेट गांव में मस्जिद की जमीन पर चल रही खुदाई के दौरान कुछ मूर्तियां निकली हैं. इसके बाद शुक्रवार को गांव में भारी संख्या में हिंदूवादी संगठनों के लोग इकट्ठा हो गए. उनका कहना है कि जो मूर्तियां निकली है, वह भगवान राम-जानकी की मूर्तियां है. हिंदू संगठनों अब दावा कर रहे हैं कि इस जगह पहले मंदिर था.

सागर: शाहगढ़ विकासखंड के पापेट गांव में जमीन की खुदाई के दौरान ऐतिहासिक मूर्तियां निकलने का मामला सामने आया है. इन मूर्तियों के निकलने की खबर के बाद हिंदूवादी संगठनों के लोग गांव पहुंचे और उनका दावा है कि मस्जिद की जमीन के नीचे से राम भगवान की मूर्ति निकली है. काफी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने के सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल और एसडीएम शाहगढ़ मौके पर पहुंचे. हालांकि प्रशासन का कहना है कि लोगों को समझाइश दी गई है कि इन मूर्तियों का पुरातत्व विभाग सर्वे करेगा, उसके बाद तय होगा कि ये मूर्तियां कब की हैं, तब तक यहां यथास्थिति बनी रहेगी.

हिंदू संगठनों के पहुंचने की खबर मिलते ही मौके पर मुस्लिम पक्ष के लोग भी पहुंचे. हिंदू पक्ष इसी स्थान पर मूर्तियों के पूजन की जिद पर अड़ गया. यहां तक की मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के लोग यहीं पर चबूतरा बनाकर मूर्ति स्थापित करने पर अड़ गए.

मूर्तियों की जांच करेगा पुरातत्व विभाग (ETV Bharat)

दोनों पक्षों का अपना-अपना दावा

स्थानीय निवासी बसत सिंह लोधी का कहना है कि "यहां पर माताजी की मूर्ति निकली है. हम लोगों ने यहां चबूतरा बनाया है. हमारी मांग है कि यहां मूर्ति स्थापित कर मंदिर बनाया जाए." इधर मस्जिद कमेटी के सचिव शमीउद्दीन का कहना है कि "ये बात गलत है कि मस्जिद की जमीन पर मूर्ति निकली है. मूर्ति मस्जिद की जमीन पर नहीं बल्कि दूसरी जगह से निकली है. हम लोग यहां मस्जिद की बाउंड्रीवाल बनवा रहे हैं."

'पुरातत्व विभाग करेगा जांच'

भारी संख्या में लोगों के इकठ्ठे होने की सूचना के बाद यहांं एसडीएम सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे. शाहगढ़ एसडीएम नवीन सिंह ठाकुर ने बताया कि "पापेट ग्रामवासियों के अनुसार यहां पर कुछ लोगों द्वारा नींव की खुदाई की जा रही थी. इस खुदाई में कुछ मूर्तियां मिली हैं. इस मामले में पुरातत्व विभाग जांच करेगा.

हमारा गांववासियों से अनुरोध है कि इसे पुलिस अभिरक्षा में लिया जाएगा और पुरातत्व विभाग से जांच की जाएगी. जिससे तय होगा कि मूर्तियां कब की हैं और कहां से प्राप्त हुई हैं. यहां तब तक यथास्थिति रहेगी, किसी तरह का निर्माण नहीं होगा. ये मस्जिद स्वामित्व की जमीन है. यहां ऐसी कोई विवाद की स्थिति नहीं है."