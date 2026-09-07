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डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के गले लग बिलखकर रोये सागर शराब कांड के पीड़ित परिजन

शराब कांड के पीड़ित परिजनों से मिलते डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ( ETV BHARAT )

सागर पहुंचे उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचकर मरीजों के हाल-चाल जाने. पूरी घटना की समीक्षा भी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में ही की. इसके बाद उपमुख्यमंत्री सागर से सीधे बंडा के लिए रवाना हुए. वह ग्राम बमूरा भेड़ा, नौराज, गूगराखुर्द पहुंचे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की. खास बात ये है कि इस मामले में अब तक प्रशासन द्वारा सिर्फ बंडा में हुई 12 मौतों की सूची जारी की गई है. जबकि सागर जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज या किसी निजी अस्पताल में पहुंचे पीड़ितों की जानकारी अभी तक नहीं दी गयी.

सागर : बंडा के गांवों में जहरीली शराब से मौतों के बीच प्रभारी मंत्री और उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल सोमवार सुबह मौके पर पहुंचे. उन्होंने पीड़ितों के गांव पहुंचकर परिवारों से मुलाकात की. उन्होंने पीड़ित परिवारों की मदद और शराब माफिया पर सख्त कार्रवाई की बात कही. उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी भी मौजूद रहे.

जहरीली शराब कांड के बाद दहशत

जहरीली शराब कांड को लेकर इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है. जहरीली शराब पीने से मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे पूरे बंडा नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हड़कंप मचा हुआ है. बंडा में मीडिया से बात करते हुए उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा "पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 30 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है. मैंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है. बहुत ही कष्टदायक स्थिति है. मैंने उनको सांत्वना दी है. सरकार की और से जो भी संभव होगा, उनको राहत राशि दी जाएगी."

राजेंद्र शुक्ल ने सागर के गांवों में पहुंचकर पीड़ितों के आंसू पोंछे (ETV BHARAT)

नशे के खिलाफ अभियान की जरूरत

डिप्टी सीएम ने कहा "उन सबकी मांग यही है कि जिन लोगों ने उनके परिजनों तक ऐसी शराब पहुंचायी है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले. मैंने उनको बताया है कि 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और जहां पर ये शराब बनायी जा रही है, जल्द ही लोग वहां पर पहुंचेंगे और इस बीमारी को जड़ से समाप्त करेंगे. हमने गांव के लोगों से कहा है कि नशे से मुक्त गांव हो, लोगों की नशे की लत छूटे. यहां पहले से विधायक ने काम किया था. लोगों की नशे की आदत छूटी थी, लेकिन बाद में माफिया ने फिर एंट्री करके इस तरह की घटना को अंजाम दिया है. उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी."