सागर में जहरीली शराब से कितनी मौतें? कलेक्टर और जीतू पटवारी के फिगर में 4 गुना अंतर
बंडा के आसपास के गांवों में जहरीली शराब से मातम. पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पीड़ितों के घर पहुंच देखी हकीकत. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 1:31 PM IST
सागर : बंडा के कई गांवों में जहरीली शराब से हुई मौतों के आंकडों को लेकर सवाल खडे हो रहे हैं. अलग-अलग तरह के आंकड़ों से सरकार और प्रशासन के दावे संदेह के दायरे में हैं. मंगलवार को प्रभावित गांवों के दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जहरीली शराब से 50 लोगों की मौत होने का दावा किया है. उनका कहना है "उन्होंने खुद ऐसे 35 परिवारों से मुलाकात की है, जिनके घर में शराब से मौतें हुईं." दूसरी तरफ, जिला प्रशासन सिर्फ 13 मौतें ही स्वीकार कर रहा है.
मौत के आंकड़े छुपा रहा प्रशासन
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पीड़ित परिवारों के घर पहुंचकर मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की. इसके बाद वह देर रात सागर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने सूची बताते हुए कहा "35 लोगों की मौते हुई हैं, जिनके घर हम होकर आए हैं. प्रशासन मौत के आंकड़ों को छिपा रहा है, जो एक तरह से डबल अपराध है. बहुत दुखी मन और बहुत वेदना के साथ कह रहा हूं कि जिंदगी में मैंने कभी 50 लोगों की मौत एक साथ नहीं देखी."
पीड़ित परिवार शव नहीं मिलने से परेशान
जीतू पटवारी का कहना है "जब मैं एक-एक घर जाकर पीड़ित परिवारों से मिला तो लोग वहां खून के आंसू रो रहे हैं. वेदना से भरा माहौल है, भावनाएं व्यक्त नहीं हो पा रही हैं. दो साल, तीन साल और पांच साल के बच्चे यतीम हो गए हैं. 50 पिताओं के डेढ़ सौ से ज्यादा बच्चे यतीम हो गए हैं. बूढ़ा बाप है, कमाने वाला कोई नहीं है. जवान पत्नी है, बेटा-बेटी है, घर में कोई नहीं है. एक घर में कोई आदमी नहीं बचा है. आंकड़े छिपाने से शर्म नहीं आती है कि लोग कितने मर रहे हैं. पीड़ित परिवारों को शव नहीं दिए जा रहे हैं. बहुत दुखी मन से इसकी निंदा कर रहा हूं."
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कलेक्टर ने कहा- सिर्फ 13 मौतें हुईं
कलेक्टर प्रतिभा पाल से जब जीतू पटवारी के आरोपों पर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा "हम लोग भी प्रभावित इलाकों में गए हैं, कुल 13 मौत हुई हैं. उनका पोस्टमार्टम भी हुआ है. कुछ केसेस ऐसे जरूर आए हैं, कुछ ऐसी भ्रामक स्थितियां भी बनी कि लोग कार्डियक अरेस्ट और दूसरी बीमारियों के भी इनके साथ आ गए. इस मामले में जो जवाबदेह अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई हुई है और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी हो गए हैं."