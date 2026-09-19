सागर पुलिस ने ग्वालियर से दिल्ली तक दी दबिश, नकली शराब बनाने यहीं से भेजा गया 'जहर'
सागर के बंडा शराब कांड में अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश. गिरोह के तार मुरैना, ग्वालियर और दिल्ली से जुड़े मिले. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 5:21 PM IST
सागर : बंडा में कई लोगों की जान की वजह बनी नकली शराब की बिक्री करने वाले अंतरर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करने में पुलिस को कामयाबी मिली है. इस गिरोह के तार मुरैना से लेकर ग्वालियर और दिल्ली तक जुड़े हैं. इस गिरोह के 9 सदस्यों की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने नकली शराब की बोतलें बनाने की डाई मशीन, बोतल के ढक्कन सील करने वाली मशीन, 4 डाई मशीन, 11050 खाली बोतल, 250 प्लास्टिक की बोतल बनाने वाले कैप्सूल,शराब की बोतल को सील करने वाली मशीन को जब्त किया है. अब तक 52 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें से 37 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
लाइसेंसी ठेकों से अवैध शराब बेचने की साजिश
सागर एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया "6 सितंबर 2026 को बंडा थाना के कुछ गांवों में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई थी. आरोपी रवि लखेरा ने पुलिस को बताया कि उसने मनीष लोधी,यशवंत ठाकुर और आशीष साहू के साथ मिलकर नकली शराब बनाकर शराब ठेके की आड़ में माल खपाने की योजना बनाई थी. गिरफ्तार आरोपी चंदू राजा उर्फ चंद्रभान ने बताया कि वह काफी समय से शराब ठेकेदारों के संपर्क में था. उसने विनायका स्थित शराब दुकान के लाइसेसी ठेकेदार सिद्वार्थ कुशवाहा के साथ पार्टनरशिप की."
लाइसेंसी ठेकेदार से मिलीभगत
दूसरी तरफ अवैध शराब तस्करी में पहले से लिप्त लाइसेंसी ठेकेदार मनीष उर्फ यशवंत ठाकुर से संपर्क कर बरेठी शराब दुकान में भी अघोषित पार्टनरशिप की. ताकि अवैध शराब की बिक्री लाइसेंसी दुकान के जरिए आसानी से की जा सके. ग्राम छापरी निवासी आरोपी शिवान्जय राजपूत और उसका दोस्त रोहित पटैल पहले से मुरैना निवासी दिनेश शिवहरे के संपर्क में थे. शिवान्जय और रोहित ने चंदू राजा को नकली शराब बनाने का आइडिया दिया, जिसके कारण चंदू राजा ने मुरैना के दिनेश शिवहरे और उसकी टीम को ततरवारा में नकली शराब बनाने की सहमति दी थी, जिससे अधिक फायदा मिल सके.
मुरैना व दिल्ली से आया कच्चा माल और लिक्विड
सागर एसपी ने बताया "दिनेश शिवहरे मुरैना से बंडा आया, जहां पर मनीष लोधी उसका पार्टनर आशीष साहू, शिवान्जय राजपूत, रोहित पटेल ने मिलकर ततरवारा गांव में नकली शराब बनाने तैयार हुए. दिनेश शिवहरे ने अपने सहयोगी से ग्वालियर स्थित ट्रांसपोर्ट के जरिए शराब की बोतल के रेपर, प्लास्टिक की बोरी सागर पहुंचाए. इसके बाद दिनेश शिवहरे साथियों के साथ अपनी कार से अपने छोटे भाई छोटू उर्फ ललित शिवहरे, देवेन्द्र उर्फ देवा जाटव, विक्रम जाटव, टिंकू जाटव, लल्ला जाटव, दीपक शर्मा, सागर जाटव मुरैना से बंडा आये. दिनेश शिवहरे ने एक वाहन में नकली शराब बनाने का सामान मंगवाया, जिसे चंदूराजा ने अपने घर मे रखा."
कमीशनखोरों से जहरीली शराब की सप्लाई
शराब बनाने में प्रयुक्त लिक्विड सागर में ट्रांसपोर्ट से आया था, जिसे शिवान्जय और बलवंत ने अपनी गाड़ी से पायलेटिग कर ततरवारा पहुंचाया था. इसके बाद दिनेश शिवहरे और उसके साथियों ने ततरवारा में चंदू राजा के घर नकली शराब बनाई. नकली शराब की पेटियां चंदू राजा ने अपने सहयोगियों के जरिए लाइसेंसी दुकान की आड़ में ततरवारा गांव के आसपास के गांव नौराज, गूगरा, छापरी, जगथर, बमूराभेड़ा, पाटन और दूसरे गांवों के कमीशनखोरों को बेची.
जहरीली शराब से एक और व्यक्ति हुआ अंधा
आरोपी दिनेश शिवहरे और देवा जाटव ने भी नकली शराब पी थी. इसमें दिनेश शिवहरे की मौत हो गयी और देवा जाटव अंधा हो गया. सागर एसपी ने बताया "इसी शराब के पीने से आरोपी दिनेश शिवहरे ओर साथी देवा जाटव गंभीर हालात में बंसल हास्पिटल में भर्ती किया था. अगले दिन हालात बिगड़ने पर आरोपियों को समझ आ गया कि जो शराब बनाई है, वह जहरीली है और उनका भंडाफोड़ ना हो जाए. इसलिए उन्होने गंभीर हालत में दिनेश शिवहरे को बंसल अस्पताल से अपनी रिस्क पर डिस्चार्ज कराकर मुरैना भेज दिया, जहां रास्ते में ही मौत हो गयी. देवा उर्फ देवेन्द्र जाटव को आखों से दिखना बंद हो गया."
मुरैना और ग्वालियर से मंगाया कच्चा माल
मामला साफ हो जाने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम ग्वालियर और मुरैना भेजी गयी. मुरैना में मुख्य आरोपी दिनेश शिवहरे के भाई ललित शिवहरे, विक्रम जाटव, राजकुमार जाटव और टिंकू जाटव को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर राजू सेंगर और पंकज राय का शामिल होना बताया गया. पुलिस ने राजू सेंगर को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही से ग्वालियर के जेवरा का पुरा बहोडापुर से 11,050 खाली बोतल, बाम्बे लिखी हुई डाई, एक प्लेन डाई, 250 प्लास्टिक की बोतल बनाने के कैप्सूल और कच्ची साम्रगी के साथ मशीनें जब्त की. न और एक प्लेन 180 एमएल की बोतल बनाने वाली डाई मशीन जब्त की.
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दिल्ली से आया था शराब बनाने लिक्विड
सागर एसपी सुजानिया ने बताया " शराब निर्माण में प्रयुक्त लिक्विड के ट्रांसपोर्ट के बारे में पता चला कि 5 ड्रम दिल्ली से सागर भेजे गए थे. टीम दिल्ली पहुंची. दिल्ली से सागर भेजने वाले केमिकल फर्म के मालिक अनुपम गिरी को गिरफ्तार किया. उसने बताया कि उसने ही 5 प्लास्टिक के ड्रम के औद्योगिक स्पिरिट/थिनर को दिल्ली से सागर भेजा था. आरोपियों से ये भी पता चला है कि ये गिरोह पहले भी कई जिलों में दूसरे लोगों से मिलकर बड़े पैमाने पर अवैध शराब निर्माण करता रहा है."