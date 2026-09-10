सागर में शराब माफिया के मकानों पर चला बुलडोजर, आलीशान भवन जमींदोज
जहरीली शराब कांड के 3 आरोपियों के अवैध मकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई आगे भी होगी. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 7:16 PM IST
सागर : गुरुवार को बंडा में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने जहरीली शराब कांड के आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. जहरीली शराब कांड के 3 मुख्य आरोपियों द्वारा अवैध तरीक़े से अर्जित की गई 5 संपत्तियों और मकानों को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया.
राजस्व विभाग ने मकान अवैध पाए
अभियान को प्रभावी ढंग से अंजाम देने के लिए प्रशासन ने 3 अलग-अलग विशेष टीमों का गठन किया. टीमें ने आपसी समन्वय के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की. स्थानीय प्रशासन का कड़ा संदेश है कि अवैध शराब का काला कारोबार कर जनजीवन से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. खुफिया इनपुट और राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के आधार पर चिह्नित की गई संपत्तियों पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाए गए.
5 मकानों पर चला बुलडोजर
प्रशासनिक सख्ती के तहत कुल 5 जगहों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई. कार्रवाई में मुख्य निशाने पर जहरीली शराब कांड के कुख्यात आरोपी और मुख्य शराब माफिया हैं. प्रशासन के बुलडोजर द्वारा जिन प्रमुख आरोपियों की अवैध संपत्तियों को जमीदोज किया जा रहा है, उनमें चंद्रभान राजपूत, मनीष लोधी और आशीष साहू शामिल हैं. आरोप है कि इन शराब माफिया द्वारा अतिक्रमण कर और अवैध शराब के जरिए बनाई गई संपत्तियों, मकानों और गोदामों को मलबे में तब्दील किया गया.
- जहरीली शराब के दो ब्रांड की लगातार शिकायतें, फिर भी कैसी बिकती रही? जांच शुरू
- सागर कांड के बाद छतरपुर में आबकारी का वज्र प्रहार, 20 अवैध शराब भट्टियां नेस्तनाबूद
सिमरिया गांव में भी कार्रवाई
बंडा एसडीएम संजय जैन ने बताया "शराब कांड के 3 मुख्य आरोपियों के 5 ठिकानों पर अतिक्रमण हटाने की बुलडोजर कार्रवाई की गई. ये अवैध तरीके से निर्माण किया गया. इस कार्रवाई के लिए तीन विशेष टीमें गठित की गईं. नगर परिषद की टीम द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया. इसके अलावा शाहगढ़ तहसील के सिमरिया गांव में इन लोगों द्वारा कृषि भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है. उस पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शाहगढ़ तहसीलदार द्वारा की जा रही है."