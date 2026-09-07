यूपी पुलिस ने जहरीली शराब कांड के कनेक्शन से झाड़ा पल्ला, मजिस्ट्रियल जांच के हुए आदेश

यूपी पुलिस ने जहरीली शराब कांड के कनेक्शन से झाड़ा पल्ला, मजिस्ट्रियल जांच के हुए आदेश
सागर के बंडा क्षेत्र में जहरीली शराब से हुई मौत के आधिकारिक आंकड़ों का इंतजार, मामले में ललितपुर पुलिस ने कनेक्शन से किया इनकार. जीतू पटवारी ने कहा हादसा नहीं हत्या. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 10:40 PM IST|
Updated : September 7, 2026 at 10:52 PM IST
सागर: सागर के बंडा इलाके के कई गांव में जहरीली शराब के कारण हुई मौत के आंकड़ों पर प्रशासन और सरकार ने चुप्पी साध ली है. बंडा थाना द्वारा रविवार को जारी किए 12 मौतों के आंकड़े के बाद प्रशासन द्वारा मौत का आंकड़ा जारी नहीं किया गया है. लोगों का दावा है कि मौतों की संख्या कहीं ज्यादा है. दूसरी तरफ इस मामले में जो यूपी कनेक्शन सामने आया था, उसे यूपी पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया है. यूपी पुलिस द्वारा जारी बयान में इस तरह के आरोप गलत ठहराये गये हैं. इसके अलावा सोमवार को पीड़ितों से मिलने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस घटना को हादसा नहीं बल्कि हत्या बताया है. उन्होंने आबकारी मंत्री से इस्तीफे की मांग की है. जिला प्रशासन ने सोमवार को घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं. जैसीनगर एसडीएम घटना की जांच करेंगे.
मौतों की अधिकारिक पुष्टि नहीं
बंडा शराब कांड में अब तक कितनी मौतें हुई हैं इसका अधिकृत आंकड़ा रविवार को बंडा प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी किया गया था. जिसमें 12 मौतें होना बताया गया था. लेकिन इसके बाद इस घटनाक्रम में हुई मौतों को लेकर पुलिस और प्रशासन ने पल्ला झाड़ लिया है. बंडा थाना द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के बाद अभी तक कोई दूसरा आंकड़ा या मौत की संख्या बढ़ने की जानकारी पुलिस या प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है. वहीं अलग-अलग माध्यमों में अलग-अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं. कई लोगों का दावा 22 से ज्यादा मौतें होने का है, तो कई लोग 19 मौतों की बात कर रहे हैं. लेकिन उसे मामले में न तो जिला प्रशासन, न ही सागर एसपी, बंडा एसडीओपी और न ही एसडीएम द्वारा आंकड़ों को लेकर कोई अपडेट जारी किया गया है. इन हालातों में प्रशासन और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
यूपी पुलिस ने एमपी पुलिस के दावे को ठहराया गलत
ललितपुर के एएसपी कालू सिंह ने सागर पुलिस के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि "ललितपुर जिले में इस प्रकार की अवैध शराब बनाए जाने की जानकारी नहीं है. सागर पुलिस की ओर से मीडिया में यूपी कनेक्शन को लेकर जो जानकारी दी गई है, वह भ्रामक है. यदि सागर पुलिस के पास ललितपुर से अवैध या जहरीली शराब आने से जुड़े तथ्य या साक्ष्य हैं, तो उन्हें साझा किया जाए." इस मामले में आरोपी रवि लखेरा के सागर में शराब ठेके होने की बात कही है. उन्होंने कहा कि रवि लखेरा और उसके साथियों को 4 मई 2026 को साथियों साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. वहीं, एक आरोपी को ललितपुर का निवासी बताया गया है. जबकि वह पिछले 10 सालों से बंडा में रह रहा है. सागर एसपी अनुराग सुजानिया ने कहा था कि जहरीली शराब कांड का कनेक्शन उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से जुड़ा है.
जीतू पटवारी ने कहा हादसा नहीं हत्या
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जहरीली शराब कांड से प्रभावित गांव छापरी, बम्हूरा, चौका, हिनौती, दलपतपुर, धुरमार, गूगरा, नौराज पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की. जीतू पटवारी ने कहा कि "यह केवल कुछ लोगों की मौत का मामला नहीं है, बल्कि दर्जनों परिवारों के उजड़ने की त्रासदी है. ये हादसा नहीं, बल्कि हत्या है. उन्होंने कहा कि 50 से अधिक मौतें हो चुकी हैं. सरकार का तंत्र मौतों के सही आंकड़े छिपाने में लगा है. उन्होंने सवाल किया कि यदि अवैध और जहरीली शराब गांव-गांव तक पहुंच रही थी, तो प्रशासन और आबकारी विभाग क्या कर रहा था? आखिर जहरीली शराब का यह नेटवर्क इतने बड़े पैमाने पर कैसे संचालित होता रहा?"
पटवारी ने कहा कि यह कारोबार बिना राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण के इतने बड़े स्तर पर चलना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार को जवाब देना होगा कि जहरीली शराब कहां बनी, किसके माध्यम से गांवों तक पहुंची, किन लोगों ने इसे बेचा और इस पूरे नेटवर्क को संरक्षण देने वाले कौन लोग हैं. पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री को बताना चाहिए कि इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? यदि गांव-गांव अवैध शराब बिक रही है और प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है, तो यह प्रशासनिक विफलता है और यदि जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, तो यह उससे भी गंभीर सवाल है.
जैसीनगर एसडीएम करेंगे मजिस्ट्रियल जांच
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रतिभा पाल ने बंडा में अवैध शराब की घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं. शाहगढ़ तहसील के ग्राम नौराज, गूगरा खुर्द तथा बंडा तहसील के ग्राम बमूरा आदि में 4-5 सितंबर की दरम्यानी रात अमानक अवैध शराब के सेवन के बाद ग्रामीणों के बीमार होने और कुछ मरीजों की मृत्यु की घटना को लेकर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि मृतकों द्वारा शराब का सेवन किया गया था, जिसे अमानक/अवैध बताया गया है.
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कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मामले की जांच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 196 के तहत कराने के निर्देश दिए हैं. एसडीएम जैसीनगर नवीन ठाकुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया है. जांच में घटना किन परिस्थितियों में हुई, वास्तविक कारण क्या था और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी जानकारी जुटाई जाएगी. साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि मृतकों की मृत्यु का वास्तविक कारण अमानक/अवैध शराब का सेवन था या नहीं तथा शराब का निर्माण, भंडारण और वितरण किस स्तर पर और किसके द्वारा किया गया. जांच में संबंधित विभागों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई या नहीं. घटना के लिए मुख्य रूप से कौन-कौन से व्यक्ति जिम्मेदार हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए कौन से प्रशासनिक एवं कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं, इन बिंदुओं को भी शामिल किया गया है. जिला प्रशासन ने जांच अधिकारी को सभी बिंदुओं की जांच कर साफ अभिमत सहित जांच प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.