ETV Bharat / state

बंडा शराबकांड के मुख्य सरगना का पुलिस ने किया शार्ट एनकाउंटर, बरायठा के जंगल से गिरफ्तार

सागर के बंडा शराबकांड के मुख्य आरोपी रवि लखेरा ने जंगल में घेराबंदी के दौरान पुलिस पर किए थे 3 फायर. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

SAGAR SPURIOUS LIQUOR CASE
बंडा शराबकांड के मुख्य सरगना का पुलिस ने किया शार्ट एनकाउंटर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 4:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: बंडा शराबकांड में शुक्रवार को पुलिस के लिए बड़ी सफलता मिली है. जिसमें पुलिस ने शराबकांड के इनामी बदमाश रवि लखेरा को शार्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि पुलिस को रवि लखेरा के बरायठा के जंगल में होने की सूचना मिली थी.

बंडा थाना और बरायठा थाना पुलिस ने जब आरोपी रवि लखेरा को घेर लिया, तो बचने के लिए रवि लखेरा ने पुलिस पर 3 फायर किए. पुलिस ने भी जबाब में 2 फायर किए और एक गोली रवि लखेरा के पैर में लगी और पुलिस ने उसे सुरक्षित गिरफ्तार कर लिया. आरोपी रवि लखेरा के खिलाफ 25 केस दर्ज हैं. शराब कांड के मुख्य आरोपियों में शामिल रवि लखेरा पर 30 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था.

बरायठा के जंगल से मुख्य आरोपी रवि लखेरा गिरफ्तार (ETV Bharat)

'बरायठा के जंगल में होने की मिली सूचना'

एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया, "शुक्रवार की सुबह बंडा थाना प्रभारी आनंद सिंह को सूचना मिली थी कि शराबकांड के मुख्य आरोपी रवि लखेरा के बरायठा के जंगल में होने की सूचना है. बंडा बरायठा मार्ग के पास हनुमान टोंग मंदिर के नजदीक उसे देखा गया है. ये सूचना बंडा थाना प्रभारी ने तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम को दी और पुलिस कंट्रोल रूम ने तत्काल बंडा थाना प्रभारी आनंद सिंह को पुलिस बल के साथ बरायठा रवाना होने के निर्देश दिए."

POLICE ARREST RAVI LAKHERA
रवि लखेरा के फरार 2 साथियों की तलाश में जुटी पुलिस (ETV Bharat)

'रवि लखेरा ने पुलिस पर किए 3 राउंड फायर'

एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया, "सूचना मिलने के बाद इलाके के आसपास के अन्य थानों को भी मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए. दूसरी तरफ बरायठा थाना प्रभारी अरविंद तिवारी भी मौके पर पहुंचे और चारों तरफ से पुलिस ने संभावित स्थल की घेराबंदी शुरू कर रवि लखेरा की तलाश तेज कर दी. कुछ ही देर में पुलिस के ऊपर 3 राउंड फायर किए गए. रवि लखेरा के फायर के जवाब में पुलिस ने भी 2 राउंड फायर किए, जिसमें एक गोली रवि लखेरा के पैर में लगी और पुलिस ने उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया."

'पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार'

एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया, "रवि लखेरा को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने रवि लखेरा के पास एक 12 बोर का देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और तीन खाली कारतूस मिले. शार्ट एनकाउंटर के वक्त रवि लखेरा के साथ 2 व्यक्ति और मौजूद थे, लेकिन दोनों मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे. पुलिस ने इलाके में दोनों के खिलाफ तलाशी अभियान तेज कर दिया है. पुलिस ने ऐसी घेराबंदी की है कि दोनों का पुलिस की गिरफ्त से बचना मुश्किल होगा."

TAGGED:

POLICE ARREST RAVI LAKHERA
RAVI LAKHERA SHORT ENCOUNTER
LIQUOR CASE ACCUSED ARRESTED
SPURIOUS LIQUOR DEATHS
SAGAR SPURIOUS LIQUOR CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.