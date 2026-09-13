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घर भागने की तैयारी में था सागर शराब कांड का इनामी आरोपी शिवांजय, जंगल में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार

घर जाने की फिराक में धरा गया शिवांजय एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया कि, ''13 सितंबर 2026 को तड़के थाना बहरोल पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब कांड का आरोपी शिवांजय राजपूत थाना बहरोल क्षेत्र के कठुआ नाला के जंगल में, मुख्य मार्ग धामोनी- बहरोल तरफ से निकलकर अपने घर छापरी थाना बंडा जाने की फिराक में है. सूचना मिलते ही पुलिस कंट्रोल रूम ने तत्काल एसपी एवं वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया.

सागर: बण्डा शराब कांड के आरोपी 21 साल के शिवांजय राजपूत की गिरफ्तारी में पुलिस को आज रविवार तड़के बड़ी सफलता मिली. आरोपी घटना के बाद से फरार था, जिस पर पुलिस ने 30 हजार का इनाम घोषित किया था. आरोपी पहले से ही शराब तस्करी में लिप्त है और इसके ऊपर 3 केस दर्ज हैं. बहरोल के जंगलों में शिवांजय और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और पुलिस को देख आरोपी ने 3 राउंड फायर किए. पुलिस की जबाबी कार्रवाई में शिवांजय को पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

एसपी के निर्देश पर बांदरी थाना प्रभारी सतेन्द्र सिंह को तत्काल मौके पर पहुंचने और आसपास के थाना प्रभारियों को भी आवश्यक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए और इलाके की नाकाबंदी की गई. सूचना की गंभीरता को देखते हुए बांदरी थाना प्रभारी सतेन्द्र सिंह और थाना बहरोल प्रभारी धर्मेंद्र सिंह अपनी-अपनी पुलिस टीमों के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे. पुलिस टीमों द्वारा संभावित स्थान की चारों तरफ से घेराबंदी कर सघन सर्चिंग की गई.''

घर जाने की फिराक में धरा गया शिवांजय (ETV Bharat)

पुलिस टीम को देखकर आरोपी ने की फायरिंग

पुलिस टीम की घेराबंदी एवं सर्चिंग के दौरान आरोपी शिवांजय राजपूत ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. आरोपी ने पुलिस टीम को लक्ष्य कर तीन फायर किए गए. पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए दो राउंड फायर किए गए. जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी. पुलिस टीम ने घायल आरोपी शिवांजय राजपूत को गिरफ्तार कर लिया. घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है.

देशी कट़्टा, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद

गिरफ्तार आरोपी शिवांजय के कब्जे से 315 बोर का देशी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 3 खाली कारतूस, एक मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद की गई है. इस पूरी कार्रवाई में पुलिस को मिली सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने तथा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारियों एवं पुलिस टीमों को तत्काल सक्रिय करने से अहम सफलता मिली है. सागर पुलिस द्वारा शराब के अवैध कारोबार एवं उससे जुड़े आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी है.''