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सागर में मार्निंग वाॅक के लिए देनी होगी फीस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फैसले पर मचा बवाल

सागर में संभागीय खेल परिसर की तरफ से मार्निंग वाॅक के लिए 500 रुपये रजिस्ट्रेशन और 300 रुपये मासिक मेंटेनेंस शुल्क लिए जाने का फैसला. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

MLA Shailendra Jain park fee
सागर में मार्निंग वाॅक के लिए देनी होगी फीस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 5:14 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 5:24 PM IST

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सागर: बेहतर सेहत के लिए लोग मार्निंग वाॅक और जाॅगिंग करते हैं. इसके लिए सागर के संभागीय खेल परिसर में सुबह के वक्त भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं. लेकिन सागर संभागीय खेल परिसर(Sagar sports complex) ने एक अगस्त से मार्निंग वाॅक से लेकर रजिस्ट्रेशन और मेटेंनेंस शुल्क लेने का फैसला किया है. इस फैसले को लेकर शहर के आम नागरिकों खासकर बुजुर्गों में जमकर नाराजगी है.

मामले में स्थानीय विधायक शैलेन्द्र जैन ने हस्तक्षेप किया जिसकी वजह से एक अगस्त से लागू होने वाला ये नियम फिलहाल टाल दिया गया है. हालांकि खेल परिसर द्वारा विधायक को परेशानी बताए जाने के बाद उन्होंने फीस स्ट्रक्चर कम करने कहा है. वहीं बुजुर्गों से मार्निंग वाॅक के लिए कोई भी फीस नहीं वसूली जाएगी.

MLA Shailendra Jain park fee
सागर में मार्निंग वाॅक के लिए देनी होगी फीस (ETV Bharat)

असामाजिक तत्वों के नाम पर फीस

दरअसल सागर कलेक्टर ने खिलाड़ी प्रशिक्षक समिति का अध्यक्ष होने के नाते संभागीय खेल परिसर के प्रस्ताव पर खेल परिसर में इंडोर, आउटडोर गेम्स और मार्निंग वाॅक के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क को हरी झंडी दे दी थी. 15 जुलाई को अनुमोदित इस प्रस्ताव को एक अगस्त से लागू किया जाना था. लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते फिलहाल ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया है.

मार्निंग वाॅक पर जाने वाले बुजुर्गों ने विधायक शैलेन्द्र जैन से शिकायत की थी कि प्रशासन की तरफ से मार्निंग वाॅक के लिए 500 रुपये रजिस्ट्रेशन और 300 रुपये मासिक मेंटेनेंस शुल्क लिए जाने का फैसला किया गया है. इसको लेकर विधायक ने कलेक्टर से बात की, तो पता चला कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने और कुछ लोगों द्वारा यहां ट्रायल और अन्य गतिविधियों के लिए खेल परिसर के उपयोग के कारण ये फैसला लिया गया है.

बुजुर्गों को नहीं देना होगा कोई शुल्क

संभागीय खेल परिसर के इस फैसले पर विधायक ने एतराज जताया और बुजुर्गों को मार्निंग वाॅक के लिए कोई फीस नहीं वसूले जाने और दूसरी फीस कम किए जाने की बात कही. विधायक शैलेन्द्र जैन ने बताया "इस मामले में कुछ लोगों ने मुझसे मुलाकात की थी और बुजुर्गों ने भी खेल परिसर के फैसले पर एतराज जताया था. मामले को लेकर मैंने जिला कलेक्टर से बात की, तो उन्होंने बताया था कि खेल परिसर में असामाजिक तत्वों की आवाजाही रोकने और कुछ निजी अकादमियां संचालित करने वाले लोगों द्वारा ट्रायल और दूसरी गतिविधियां बिना किसी शुल्क के संचालित करने के कारण ये फैसला लिया गया है."

विधायक ने रजिस्ट्रेशन और मेटेंनेंस शुल्क कम करने कहा है. वहीं सीनियर सिटीजन से किसी तरह का शुल्क ना वसूले जाने की बात कही है. इस पर लगभग सहमति बन गई है. फिलहाल एक अगस्त से लागू होने वाले फैसले पर रोक लग गई है. अब जिला कलेक्टर नए सिरे से समीक्षा कर नये नियम और शुल्क लागू करेंगी.

Last Updated : August 11, 2026 at 5:24 PM IST

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