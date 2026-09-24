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सागर के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर, बनेगा फुल फैसिलिटी वाला स्पोर्ट्स काम्पलेक्स

उन्होंने कहा है कि इस काम से खिलाड़ियों की प्रैक्टिस प्रभावित नहीं होना चाहिए. इसलिए स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में पहले बैडमिंटन हाॅल और मार्शल आर्ट्स हाॅल तैयार किए जाएंगे. इस दौरान परिसर के जिम को भी अस्थायी रूप से शिफ्ट किया जाएगा, जहां प्रैक्टिस शुरू रहेगी.

सागर: शहर के खिलाड़ियों और खेलप्रेमियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है. सागर के संभागीय खेल परिसर में बनाए गए पुराने स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स की जगह अत्याधुनिक सुविधाओं वाला स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाया जाएगा. कलेक्टर प्रतिभा पाल ने इसी सिलसिले में खेल परिसर का निरीक्षण किया. उन्होंने खेल परिसर के भवन को तत्काल डिस्मेंटल करके अत्याधुनिक सुविधाओं वाला कॉम्पलेक्स बनाने के निर्देश दिए हैं.

सागर संभागीय मुख्यालय में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक बनाने और स्थानीय प्रतिभाओं को सर्वसुविधायुक्त खेल सुविधाएं देने के उद्देश्य से कलेक्टर प्रतिभा पाल ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग के खेल परिसर का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने परिसर की पुरानी इमारत को नियमानुसार डिस्मेंटल कर उसकी जगह सर्वसुविधायुक्त, बहुउद्देश्यीय एवं अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का निर्माण करने के संबंध में विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए.

खेल परिसर में बनेगा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स (ETV Bharat)

कलेक्टर ने निर्माण एजेंसी बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को पुरानी व जर्जर हो चुकी इमारत को जल्द डिस्मेंटल करने के लिए कहा, ताकि नया अत्याधुनिक मल्टीपर्पज स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स का निर्माण तेजी से शुरू सके. उन्होंने खिलाड़ियों के रोजाना के प्रशिक्षण में दिक्कत ना आए, इसके लिए सबसे पहले बैडमिंटन हॉल, मार्शल आर्ट्स हॉल का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने कहा. इसके साथ जिम को तत्काल प्रभाव से परिसर के भीतर उपयुक्त जगह पर शिफ्ट कर नियमित रूप से चालू रखने के निर्देश दिए हैं.

बैडमिंटन हाॅल और मार्शल आर्ट्स हॉल होंगे तैयार (ETV Bharat)

अत्याधुनिक सुविधाओं वाला होगा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स

कलेक्टर ने बीडीसी और पीडब्लयू डी के अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से निर्माण कार्य तेज गति से करने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के स्पष्ट निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जिले की खेल प्रतिभाओं को अच्छी सुविधाएं, बेहतर प्रशिक्षण वातावरण प्रदान करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता में शामिल है. खेल अधिकारी शर्मिला डाबर कहती हैं कि "स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स काफी पुराना हो चुका है. जिसको डिस्मेंटल करने का निर्णय जिला स्तर पर हो चुका है.

इस प्रस्ताव को संचालनालय भेजा गया है. जहां तक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात है. इसमें बैडमिंटन कोर्ट, मार्शल आर्ट्स काम्प्लेक्स और जिम्नेजियम है. अब नए काम्प्लेक्स में तीनों आधुनिक तरीके से बनेंगे. जिम को ज्यादा बड़ा स्पेस देने के लिए ऊपर शिफ्ट किया जाएगा. बैडमिंटन कोर्ट आधुनिक सुविधाओं और ज्यादा बड़ी जगह पर बनेगा.