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सागर के अफसर तंदुरुस्ती के लिए करते हैं साइकिलिंग, रोजाना 25 किमी दौड़ाते हैं साइकिल

विश्व साइकिल दिवस पर पढ़िए सागर में विशेष शाखा के एसपी का शौक, दिनेश कौशल रोजाना चलाते हैं 25 किमी साइकिल, मेंटेन रखते हैं फिटनेस.

SAGAR SP DINESH KAUSHAL CYCLING
सागर के पुलिस अफसर साइकिलिंग के शौकीन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 2:30 PM IST

4 Min Read
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सागर: मध्य प्रदेश पुलिस की विशेष शाखा का कामकाज काफी जिम्मेदारी भरा होता है. लाॅ एंड आर्डर की जिम्मेदारी इसी शाखा की होती है. देश- प्रदेश की हर स्तर की सूचनाओं के साथ आंदोलन, त्यौहार राजनीतिक गतिविधियों और सांप्रदायिक दंगों से जुड़ी जानकारी जुटाना, इनका मुख्य काम है. सागर में पदस्थ विशेष शाखा के एसपी दिनेश कौशल आजकल 15 जिलों की विशेष शाखा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. जो काफी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण कार्य है.

इस व्यस्तता और जिम्मेदारी के बीच वो अपने साइकिलिंग के शौक के लिए समय निकाल ही लेते हैं. रोजाना 20-25 किमी साइकिल चलाने के के संकल्प के साथ कभी-कभी दफ्तर भी साइकिल से पहुंच जाते हैं, तो बाजार में भी साइकिल पर नजर आते हैं.

पुलिस अफसर को साइकिलिंग का शौक (ETV Bharat)

15 जिलों की जिम्मेदारी संभाल रहे दिनेश कौशल

प्रदेश के कई जिलों में पुलिस में अहम पदों की जिम्मेदारी संभाल चुके दिनेश कौशल आजकल सागर में पदस्थ हैं. वो सागर संभाग के विशेष शाखा के एसपी हैं, लेकिन उनके ऊपर सागर संभाग के 6 जिलों के साथ जबलपुर और बालाघाट की जिम्मेदारी है. इस तरह करीब 15 जिलों में विशेष शाखा का काम देख रहे दिनेश कौशल दिन भर व्यस्त रहते हैं.

सुबह से सभी जिलों की ब्रीफिंग, प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर की सूचनाओं का संकलन, आंदोलन, राजनीतिक गतिविधियां, सांप्रदायिक गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं का संकलन करना होता है. ये काफी जिम्मेदारी भरा काम होता है और जब 15 जिलों की जिम्मेदारी हो, तो काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है.

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सेहत और ईंधन बचत के लिए संदेश (ETV Bharat)

जिम्मेदारी और व्यस्त दिनचर्या के बीच साइकिलिंग

प्रदेश के 15 जिलों की विशेष शाखा की जिम्मेदारी होने के कारण दिन-रात व्यस्त और सतर्क रहने वाले दिनेश कौशल की बात करें, तो तमाम व्यस्तताओं के बाद अपने साइकिलिंग के शौक को जरूर पूरा करते हैं. एसपी स्तर के अधिकारी होने के कारण सरकारी वाहनों की कमी नहीं है, लेकिन सादगी के साथ सेहत पर ध्यान देने वाले दिनेश कौशल साइकिलिंग के कारण एक अलग पहचान बना चुके हैं. उनकी दिनचर्या में रोजाना करीब 25 किमी साइकिल चलाने का लक्ष्य है.

आमतौर पर वो सुबह या शाम के वक्त समय निकालकर साइकिल का शौक पूरा करते हैं, लेकिन कई बार दफ्तर भी साइकिल से पहुंच जाते हैं. कई बार तो घर के कामकाज के लिए बाजार भी साइकिल से निकल जाते हैं. सुबह योग और व्यायाम के साथ 25 किमी साइकिल का शौक कई पुलिसकर्मियों को प्रेरणादायक बना है और कई पुलिसकर्मी उनसे प्रेरणा ले रहे हैं.

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दिनेश कौशल को साइकिलिंग का शौक (ETV Bharat)

कई अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं दिनेश कौशल

दिनेश कौशल अपने करियर की शुरूआत से एक बेहतर पुलिस अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं. उनकी पहचान एक अनुभवी और हर परिस्थिति से निपटने में सक्षम अधिकारी के तौर पर है. उन्होंने पिछले 17 साल के करियर में सागर, रीवा, दतिया, ग्वालियर, भोपाल, सिवनी और छिंदवाड़ा जैसे जिलों में सीएसपी, एएसपी जैसे पदों की जिम्मेदारी संभाली है. जून 2025 में उन्हें सागर में विशेष शाखा के एसपी के तौर पर पदस्थ किया गया है.

अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के चलते उन्हें अगस्त 2024 में राष्ट्रपति सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया. इसके अलावा डकैतों के खिलाफ साहसिक कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति वीरता पुलिस पदक, केंद्रीय गृह मंत्रालय का उत्कृष्ट सेवा पदक, मुख्यमंत्री पिस्टल रिवॉर्ड और रुस्तम पिस्टल अवार्ड भी उन्हें मिल चुके हैं.

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जिम्मेदारी और व्यस्त दिनचर्या के बीच साइकिलिंग (ETV Bharat)

सेहत और ईंधन बचत के लिए संदेश

दिनेश कौशल ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताते हैं कि "हम लोग पुलिस की नौकरी में आए और बड़े अपराध और कानून व्यवस्था के चलते रूटीन ऐसा हो गया कि अपने आप को समय नहीं मिलता था. ऐसे में सेहत को लेकर संजीदगी से विचार किया और तय किया कि साइकिलिंग के जरिए अपनी फिटनेस सुधारी जा सकती है. मैं पिछले 7- 8 साल से साइकिलिंग कर रहा हूं और अपने छोटे-मोटे काम के अलावा कभी-कभी ऑफिस आने का काम भी साइकिल से ही करता हूं.

इसका सबसे अच्छा असर सेहत पर देखने मिल रहा है कि एक उम्र के बाद भी किसी तरह की दवाइयां शुरू नहीं हुई है. जहां तक कामकाज की बात है, तो व्यस्तता तो बहुत रहती है, लेकिन जो समय बीच में मिलता है, उसमें साइकलिंग जरूर करता हूं. आज आप ईंधन की स्थिति भी देख रहे होंगे कि किस तरह का संकट है. उसे भी आप साइकलिंग करके मैनेज कर सकते हैं."

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