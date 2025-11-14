ETV Bharat / state

सौर उर्जा उत्पादन और खेती साथ-साथ, जानिए एग्री वोल्टेयिक प्लांट तकनीक

एग्री वोल्टेयिक प्लांट की बात करें, तो ये वो तकनीक है, जिसमें किसी भी खेत में सोलर प्लांट लगाकर बिजली के साथ-साथ खेती की जा सकती है. सोलर प्लांट की तकनीक जानने के बाद सवाल उठता है कि सोलर प्लेट काफी बड़ी होती है और इसके नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचने पर खेती संभव नहीं है. लेकिन आधुनिक तकनीक ने एग्री वोल्टेयिक प्लांट की तकनीक ईजाद कर ये भी संभव कर दिखाया है. इस तकनीक के तहत सोलर पैनल इस तरह लगाए जाते हैं कि फसल को भी जरूरी सूरज की रोशनी मिल सके और प्लांट के नीचे फसलें प्राकृतिक तरीके जैसी पनप सकें.

सागर: आमतौर पर कोई भी किसान अपने खेत में सोलर प्लांट नहीं लगाना चाहेगा क्योकिं सोलर प्लांट की प्लेट्स के चलते खेती नहीं हो पाती है. लेकिन एग्री वोल्टेयिक प्लांट तकनीक के चलते अब सौर उर्जा का उत्पादन और खेती एक साथ की जा सकती है. सागर के किसान आनंद जैन एग्री वोल्टेयिक प्लांट के नीचे खेती कर रहे हैं. इतना ही नहीं उनके इस प्लांट के नीचे स्ट्राबेरी भी उन पहाड़ी इलाकों की तरह फल फूल रही है.

एग्री वोल्टेयिक प्लांट की तकनीक बता रहे हैं किसान (ETV Bharat)

एग्री वोल्टेयिक में लागत ज्यादा लेकिन फायदे भी बहुत

एग्री वोल्टेयिक प्लांट के नीचे खेती करना आसान नहीं है लेकिन सागर में एक किसान आनंद जैन ऐसी खेती कर रहे हैं. किसान आनंद जैन ने बताया कि "इसमें ज्यादा लागत जरूर लगती है लेकिन कई फायदे भी होते हैं. मल्चिंग के प्रयोग के कारण खरपतवार नहीं होती है और प्लांट के नीचे तापमान भी कम होता है. प्लांट की छाया के कारण पानी की भी बचत होती है और सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम का उपयोग किया जाता है तो वैसे भी पानी कम लगता है. इसका एक फायदा और भी है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मेडिसिंस पहुंचने के लिए हम फिल्टर सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं.

ऊपर बिजली उत्पादन और नीचे खेती (ETV Bharat)

मल्चिंग का एक फायदा ये भी है कि हमारे जो सोलर पैनल है, वह बाय फेशियल है, तो ऊपर से सूरज की रोशनी से तो बिजली बन ही रही है. नीचे मल्चिंग के कारण जो रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है, उससे भी बिजली बनाने में मदद मिल रही है. इस तरह दोनों तरफ से बिजली बन रही है."

किसान आनंद जैन बताते हैं कि "एग्री वोल्टेयिक प्लांट के बारे में आप जानते हैं कि ऊपर बिजली बन रही है और नीचे हम खेती कर रहे हैं. इसमें प्लांट के कॉलम की ऊंचाई इतनी रखनी होती है कि खेती के लिए ट्रैक्टर इसके नीचे से निकल सके. इस तरह से खेती करने के कई फायदे और कई फसलों के लिए नुकसान भी होता है. क्योंकि कई पौधे ऐसे होते हैं,जिनके लिए दिन भर की धूप की जरूरत होती है. ऐसे में एग्री वोल्टेयिक प्लांट के नीचे ये करना थोड़ा कठिन है और असफलता भी हो सकती है. इसी प्रयोग से उन्हें रास्ता मिला कि प्लांट के नीचे स्ट्राबेरी की खेती की जा सकती है.

एग्री वोल्टेयिक में लागत ज्यादा लेकिन फायदे भी बहुत (ETV Bharat)

स्ट्राबेरी फसल की खेती

किसान आनंद जैन ने बताया कि "स्ट्रॉबेरी एक ऐसी फसल है जो आमतौर पर पहाड़ी जगहों पर होती है, क्योंकि उसके लिए ठंडक की जरूरत होती है. एग्री वोल्टेयिक प्लांट के नीचे तापमान 3 से 4 डिग्री कम हो जाता है. मैंने ये प्रयोग पिछले साल छोटे पैमाने पर किया था, क्योंकि स्ट्रॉबेरी की खेती में काफी लागत आती है. उस वक्त मुझे सफलता के साथ कुछ कमियां समझ में आई तब हमने उसमें सुधार किया और इस साल फिर स्ट्राबेरी की खेती कर रहे हैं. पिछले साल एक साथ 16 फसलें लगाकर प्रयोग किया था."