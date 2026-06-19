वर्ल्ड क्लास होगा सागर स्मार्ट सिटी का ICCC, नागरिक सुविधाओं को बनाएगा बेहतर
सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल का स्मार्ट सिटी को लेकर निर्देश, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को बनाया जाएगा बेहतर,ICCC कई सुविधाओं की करता है मॉनिटरिंग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 6:22 PM IST
सागर: मध्य प्रदेश में सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) को जनहित और नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में और बेहतर बनाया जाएगा. स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में चेयरमैन कलेक्टर प्रतिभा पाल ने ये निर्देश दिए हैं. उन्होंने अत्याधुनिक सुविधाओं वाले आईसीसीसी (ICCC) को जनता के उपयोग और नागरिक सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए नवाचार और प्रयोग के जरिए बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कहा है. इस बैठक में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ राजकुमार खत्री और अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
आईसीसीसी ,वीएमएस के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के निर्देश
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 36वीं अहम बैठक के एजेंडा की समीक्षा करते हुए चेयरमैन और कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि "सागर स्मार्ट सिटी द्वारा स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) और वीएमएस शहर विकास की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण और अत्याधुनिक तकनीकी सुविधा है. भविष्य में इसकी क्षमता बढ़ाते हुए नागरिकों के लिए इसे और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है. इसके लिए देश और दुनिया के बेहतरीन कमांड सेंटर्स की कार्यपद्धति का अध्ययन कर नए प्रयोग और नवाचार अपनाकर वैश्विक व सर्वश्रेष्ठ उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए.
फिलहाल आईसीसीसी शहर की इन सुविधाओं की करता है मॉनिटरिंग
बैठक में बताया गया कि फिलहाल आईसीसीसी के माध्यम से शहर के ट्रैफिक मैनेजमेंट, कचरा कलेक्शन गाड़ियों की मॉनीटरिंग, सीएम हेल्पलाइन निराकरण, सीसीटीवी सर्विलांस, जीआईएस मैपिंग, टैक्स सिस्टम और विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों का संचालन किया जा रहा है. कलेक्टर ने कहा है कि इनके अलावा अन्य सरकारी विभागों की सार्वजनिक सेवाएं बेहतर बनाने के लिए भी इस सेंटर से मॉनिटरिंग शुरू की जाए.
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राजस्व मॉडल और शहर का सुनियोजित विकास
स्मार्ट सिटी लिमिटेड चैअरमेन कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा है कि स्मार्ट सिटी द्वारा जितने भी प्रोजेक्ट राजस्व माॅडल के आधार पर तैयार किए गए हैं, उनकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर होने वाली राजस्व आय की सटीक गणना कर राशि के जनहित में उपयोग की योजना बनायी जाए. इसके अलावा सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग एक संयुक्त बैठक आयोजित कर शहर के सुनियोजित विकास को नई दिशा देने योजना बनायी जाए.
स्मार्ट सिटीज मिशन के कारण सागर में बुनियादी ढांचे और अत्याधुनिक सुविधाओं में बड़ा सुधार हुआ है. केंद्र और राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंशा के अनुसार नए जनोपयोगी कार्यों की एक सूची तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए.