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ये कैसा पर्यावरण संरक्षण, सागर में लगाए खतरनाक कोनोकार्पस पेड़, हेल्थ और भूजल के लिए खतरा

सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का कारनामा, सौंदर्यीकरण के नाम पर लगाए खतरनाक पेड़, पर्यावरण प्रेमियों ने खोला मोर्चा. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

SAGAR SMART CITY LIMITED
सागर झील किनारे सैकड़ों कोनोकार्पस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 3:27 PM IST

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Updated : June 5, 2026 at 3:47 PM IST

6 Min Read
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सागर: स्मार्ट सिटी लिमिटेड सागर द्वारा सागर में पर्यावरण संरक्षण के कई तरह के काम किए गए हैं. इसी कड़ी में ऐतिहासिक झील लाखा बंजारा का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया गया था. इसके अलावा शहर के कई सार्वजनिक स्थलों, मंदिरों और चौराहों पर भी सौंदर्यीकरण के काम किए गए. जहां बड़े पैमाने पर पौधरोपण किए गए. लेकिन स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने ये ध्यान नहीं दिया कि पर्यावरण संरक्षण और सौंदर्यीकरण के नाम पर ऐसे पेड़ तो नहीं लगा रहे है, जो पर्यावरण के साथ-साथ मानव सेहत के लिए हानिकारक हो.

जाने अंजाने में सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने उन जगहों पर कोनोकार्पस नाम के पौधों का रोपण कर दिया, जहां लोग सुबह-शाम घूमने जाते हैं और जहां काफी जलस्त्रोत है. ये पेड़ इतना खतरनाक है कि जब इसमें परागण होता है, तो इसके पराग अस्थमा और एलर्जी जैसी बीमारी की वजह बनते हैं. वहीं इसकी जड़े इतनी गहरी होती कि बड़े पैमाने पर भूजल का दोहन करती है और आसपास के पेड़ पौधे को पनपने नहीं देती है. अब सागर के पर्यावरण प्रेमी इस पेड़ को ना लगाए जाने की मुहिम चला रहे हैं.

पर्यावरण प्रेमियों ने खोला मोर्चा कोनोकार्पस के खिलाफ मोर्चा (ETV Bharat)

सागर झील किनारे सैकड़ों कोनोकार्पस
स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत सागर शहर को शामिल किया गया था. जिसमें सागर की ऐतिहासिक लाखा बंजारा झील के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार का काम किया गया था. इसके तहत झील के चारों तरफ लोगों को घूमने के लिए पाथ वे बनाया गया है और इस पाथ वे के आसपास कई तरह के पेड़ पौधे लगाए गए हैं. लेकिन जाने अंजाने में स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा झील के चारों तरफ कोनोकार्पस पेड़ भी लगा दिया गया, जो काफी तेजी से लंबाई में बढ़ता है. पहले तो यहां के लोगों और पर्यावरण प्रेमियों को कोनोकार्पस के बारे में जानकारी नहीं थी. लेकिन जब लोगों को इसका पता चला, तो लोगों और खासकर पर्यावरण प्रेमियों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया.

CONOCARPUS TREE DANGER FOR HEALTH
पर्यावरण संरक्षण संस्थाओं ने उठाई आवाज (ETV Bharat)

कितना खतरनाक है कोनोकार्पस
वनस्पति विज्ञानी डाॅ. रवीन्द्र सिंह बताते हैं कि, ''वैसे तो कोनोकार्पस में कई अच्छाईयां भी हैं, लेकिन कई मामलों में ये मानव स्वास्थ्य, भूजल और आसपास की जैव विविधता के लिए नुकसानदायक है. मानव स्वास्थ्य की बात करें, तो कोनोकार्पस के परागकण श्वसन तंत्र से जुड़ी कई बीमारियों की वजह बनते हैं. अस्थमा, सांस लेलेन में तकलीफ, खांसी के साथ एलर्जी इसके कारण होती है. वहीं ये जहां लगाए जाते हैं, वहां के भूजल स्तर का बड़े पैमाने पर दोहन करते हैं. क्योंकि इसकी जड़े तेजी से नीचे तक फैलती हैं और बडे़ पैमाने पर भूजल सोख लेती हैं.

इसका असर ये होता है कि इसके आसपास के दूसरे पेड़ पौधे पानी के अभाव में या तो सूख जाते हैं या पनप ही नहीं पाते हैं. इस वजह से इसके आसपास की जैव विविधता पर असर पड़ता है. इसके साथ ही इसकी जड़े जमीन के अंदर की पाइपलाइन, सीवरलाइन यहां तक की दीवारों और इमारतों तक को नुकसान पहुंचाती हैं.

CONOCARPUS TREE LAKHA BANJARA LAKE
सागर की लाखा बंजारा झील (ETV Bharat)

कई राज्यों में बैन, मध्य प्रदेश में इसी साल लगा प्रतिबंध
जहां तक कोनोकार्पस की बात करें, तो देश और दुनिया के पर्यावरण विदों की चिंता के बाद तेलंगाना, गुजरात, आंध्रप्रदेश जैसे राज्य इस पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुके हैं और इनको हटाने की तैयारी कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग ने जनवरी 2026 में कोनोकार्पस के साथ सतपर्णी के पौधे लगाए जाने पर प्रतिबंध का आदेश जारी कर दिया है. लेकिन दूसरे राज्यों की तरह यहां पहले लगाए जा चुके पेड़ हटाने का काम नहीं हो रहा है. ऐसे में पर्यावरण प्रेमियों की चिंता बढ़ रही है और आम इंसान भी सेहत को होने वाले नुकसान को लेकर चिंतित हैं.

CONOCARPUS TREE BAN MP
नफा नुकसान जाने बिना लगाते रहे खतरनाक कोनोकार्पस पेड़ (ETV Bharat)

पर्यावरण संरक्षण संस्थाओं ने उठाई आवाज
इस मामले में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रहे संकल्प फाउंडेशन ने कोनोकार्पस को लेकर मुहिम छेड़ी है. फाउंडेशन के मुखिया रिशांक तिवारी ने अपील की है कि, ''कोनोकार्पस पर्यावरण के साथ-साथ इंसानों की सेहत के लिए नुकसानदायक है. यह पेड़ ना तो किसी तरह का फल देता है,ना इसको जानवर वगैरह खाते हैं. बल्कि ये मानव स्वास्थ्य के लिए इतना खतरनाक है कि स्वास्थ्य जुड़ी बीमारियों और एलर्जी की वजह बनता है

साथ ही ये ग्राउंड वाटर को बड़े पैमाने पर सोखता है और अपने इर्द-गिर्द दूसरे पेड़ पौधों को पनपना नहीं देता है. इसके अलावा ये जमीन के नीचे बिछी पाइपलाइन सीवर लाइन और यहां तक की मकान की नींव के लिए भी नुकसान दायक है. हमारी मांग है कि इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए और सागर शहर में जहां-जहां पहले इसको लगाया गया है, उन्हें हटाया जाए.''

CONOCARPUS TREE DANGER FOR HEALTH
हेल्थ और भूजल के लिए खतरा कोनोकार्पस पेड़ (ETV Bharat)

पहले से लगे कोनोकार्पस पर मंथन
महापौर संगीता तिवारी बताती हैं कि, ''कोनोकार्पस के बारे में मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग ने जनवरी में प्रतिबंध के आदेश दिए हैं. अब जो बरसात के मौसम में नया पौधारोपण किया जाएगा, उसमें कोनोकार्पस के पौधे नहीं रोपे जाएंगे क्योंकि यह मानव स्वास्थ्य भूजल और पौधों की अन्य प्रजातियों के लिए काफी नुकसानदायक हैं, जो पौधे पहले लगाई जा चुके हैं या स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा जहां-जहां लगाए गए हैं उनको हटाने या किसी दूसरी जगह पर लगाने को लेकर चर्चा चल रही है. जहां भी यह पेड़ नुकसानदायक होंगे उनको हटाने पर विचार किया जा रहा है."

Last Updated : June 5, 2026 at 3:47 PM IST

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